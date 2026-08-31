Таро-прогноз на сентябрь 2026: кто станет главным триумфатором месяца

Читайте в материале:
- Почему сентябрь станет месяцем ярких возможностей и везения
- Карты советуют прислушаться к интуиции и сделать паузу
- В конце месяца представителей знака ждут аплодисменты, признание и победа
Известный астролог и таролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на сентябрь 2026 года для знака зодиака Весы.
Таро-прогноз для Весов на сентябрь 2026
Семёрка Жезлов - Таро значение
Карта отстаивания своих интересов и личных границ. В начале месяца вы настроены очень серьёзно: готовы отвоевать то, что принадлежит вам по праву. Это может касаться вопросов раздела имущества, юридических дел, сдачи экзамена или прохождения профессиональной оценки на работе, рассказала специалист на своем Youtube-канале.
Рыцарь Мечей - Таро значение
Есть риск конфликта, но он продлится недолго.
Карта символизирует динамику, быструю поездку, удачные переговоры, успешные сделки, оформление документов или хлопотную подготовку к приезду гостей.
Шестёрка Пентаклей - Таро значение
Замечательная карта гармоничного обмена энергией и финансовой поддержки. Ожидайте денежных поступлений, выплат от государства, стипендии, наследства или просто щедрых подарков. Вам могут предложить помощь - например, дадут бесплатно пожить в жилье или попользоваться автомобилем.
Повешенный - Таро значение
Символ паузы и состояния ожидания. Процесс может временно зависнуть: вы будете ждать ответа от организации, работодателя или завершения оформления сделки.
Девятка Кубков - Таро значение
Карта праздника, пикника, встречи с друзьями и полного душевного комфорта. Вы чувствуете радость от происходящего, отмечаете важную дату и просто наслаждаетесь моментом.
Шестёрка Кубков - Таро значение
Тёплая и душевная карта приятных воспоминаний. Вас ждёт встреча со старыми друзьями или весточка от кого-то из прошлого (например, от бывшего партнёра). Вам могут прислать подарки или цветы от чистого сердца.
Верховная Жрица - Таро значение
Символ сильной интуиции и тайных знаний. Ответ на волнующий вопрос уже есть внутри вас.
Также карта укажет на консультацию у таролога/астролога или на радостную новость о беременности.
Звезда - Таро значение
Карта исполнения мечты. У вас появится новая амбициозная цель, о которой раньше вы боитесь и подумать. Вы осознаете, что всё возможно. Карта также сулит популярность в вашем окружении или встречу с известным человеком.
Колесо Фортуны - Таро значение
Символ удачи, счастливых совпадений и неожиданного поворота событий в вашу пользу.
Луна - Таро значение
Тема паузы и ожидания перекликается с Повешенным и Верховной Жрицей. Картинка пока может оставаться слегка туманной, а решение затягиваться (возможно, ясность придет ближе к полнолунию). Также карта может указывать на новости, связанные с мамой.
Сила - Таро значение
Мощная карта. Сила и ресурсы полностью на вашей стороне. Вы держите ситуацию под полным контролем, проявляете харизму и уверенность.
Четвёрка Жезлов - Таро значение
Символ стабильности, праздника и уюта. Приятные новости в семье или коллективе: покупка квартиры/дома, новоселье, помолвка, брак или пополнение в семье.
Король Мечей - Таро значение
Мужчины-Весы видят в этой карте себя. Для девушек это встреча с мужчиной воздушной стихии (Весы, Близнецы, Водолей) либо обращение к квалифицированному специалисту (юристу, бухгалтеру, врачу, риелтору).
Верховная Жрица (повторно) - Таро значение
Эта карта подчёркивает важность обращения к специалистам - психологу, врачу, эзотерику. Возможно, вы начнете ходить на сеансы медитации, йоги или духовные практики в новой группе.
Шестёрка Жезлов - Таро значение
Карта публичного успеха, триумфа и победы. Вы будете настоящей звездой, получите заслуженные аплодисменты, признание и поводы для гордости.
Сила (повторно) - Таро значение
Это финальное подтверждение: всё задуманное сбудется, а со всеми волнениями начала месяца вы справитесь легко.
Смотрите видео - Таро-прогноз для Весов на сентябрь 2026 от Анжелы Перл:
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