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Таро-прогноз на сентябрь 2026: кто станет главным триумфатором месяца

Анна Ярославская
31 августа 2026, 11:32
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Весов ждет денежный и гармоничный месяц. Вы сможете легко идти к своим мечтам, рассказала Анжела Перл.
Анжела Перл
Гороскоп Таро для Весов на сентябрь 2026 - прогноз Анжелы Перл / скриншот

Читайте в материале:

  • Почему сентябрь станет месяцем ярких возможностей и везения
  • Карты советуют прислушаться к интуиции и сделать паузу
  • В конце месяца представителей знака ждут аплодисменты, признание и победа

Известный астролог и таролог Анжела Перл составила прогноз по картам Таро на сентябрь 2026 года для знака зодиака Весы.

Таро-прогноз для Весов на сентябрь 2026

Семёрка Жезлов - Таро значение

видео дня

Карта отстаивания своих интересов и личных границ. В начале месяца вы настроены очень серьёзно: готовы отвоевать то, что принадлежит вам по праву. Это может касаться вопросов раздела имущества, юридических дел, сдачи экзамена или прохождения профессиональной оценки на работе, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Рыцарь Мечей - Таро значение

Есть риск конфликта, но он продлится недолго.

Карта символизирует динамику, быструю поездку, удачные переговоры, успешные сделки, оформление документов или хлопотную подготовку к приезду гостей.

Шестёрка Пентаклей - Таро значение

Замечательная карта гармоничного обмена энергией и финансовой поддержки. Ожидайте денежных поступлений, выплат от государства, стипендии, наследства или просто щедрых подарков. Вам могут предложить помощь - например, дадут бесплатно пожить в жилье или попользоваться автомобилем.

Повешенный - Таро значение

Символ паузы и состояния ожидания. Процесс может временно зависнуть: вы будете ждать ответа от организации, работодателя или завершения оформления сделки.

Девятка Кубков - Таро значение

Карта праздника, пикника, встречи с друзьями и полного душевного комфорта. Вы чувствуете радость от происходящего, отмечаете важную дату и просто наслаждаетесь моментом.

Шестёрка Кубков - Таро значение

Тёплая и душевная карта приятных воспоминаний. Вас ждёт встреча со старыми друзьями или весточка от кого-то из прошлого (например, от бывшего партнёра). Вам могут прислать подарки или цветы от чистого сердца.

Верховная Жрица - Таро значение

Символ сильной интуиции и тайных знаний. Ответ на волнующий вопрос уже есть внутри вас.

Также карта укажет на консультацию у таролога/астролога или на радостную новость о беременности.

Звезда - Таро значение

Карта исполнения мечты. У вас появится новая амбициозная цель, о которой раньше вы боитесь и подумать. Вы осознаете, что всё возможно. Карта также сулит популярность в вашем окружении или встречу с известным человеком.

Колесо Фортуны - Таро значение

Символ удачи, счастливых совпадений и неожиданного поворота событий в вашу пользу.

Луна - Таро значение

Тема паузы и ожидания перекликается с Повешенным и Верховной Жрицей. Картинка пока может оставаться слегка туманной, а решение затягиваться (возможно, ясность придет ближе к полнолунию). Также карта может указывать на новости, связанные с мамой.

Сила - Таро значение

Мощная карта. Сила и ресурсы полностью на вашей стороне. Вы держите ситуацию под полным контролем, проявляете харизму и уверенность.

Четвёрка Жезлов - Таро значение

Символ стабильности, праздника и уюта. Приятные новости в семье или коллективе: покупка квартиры/дома, новоселье, помолвка, брак или пополнение в семье.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Король Мечей - Таро значение

Мужчины-Весы видят в этой карте себя. Для девушек это встреча с мужчиной воздушной стихии (Весы, Близнецы, Водолей) либо обращение к квалифицированному специалисту (юристу, бухгалтеру, врачу, риелтору).

Верховная Жрица (повторно) - Таро значение

Эта карта подчёркивает важность обращения к специалистам - психологу, врачу, эзотерику. Возможно, вы начнете ходить на сеансы медитации, йоги или духовные практики в новой группе.

Шестёрка Жезлов - Таро значение

Карта публичного успеха, триумфа и победы. Вы будете настоящей звездой, получите заслуженные аплодисменты, признание и поводы для гордости.

Сила (повторно) - Таро значение

Это финальное подтверждение: всё задуманное сбудется, а со всеми волнениями начала месяца вы справитесь легко.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Весов на сентябрь 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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