Для 6 знаков начнется 'серьезная драма': Луна переходит в турбулентную стадию - астролог

Полнолуние произойдет 17 сентября, с частичным затмением в знаке Рыб. По словам астролога, есть 6 знаков зодиака, на которых эта энергия повлияет больше всех.

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Гороскоп на 17 сентября - для каких знаков начнется "настоящая драма" / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

17 сентября, на горизонте появится полнолуние, которое принесет с собой частичное затмение в Рыбах. Астролог TikTok @bellainter предупредила, что эта турбулентность месяца больше всего повлияет на 6 знаков зодиака.

Она утверждает, что тех, кого оно коснется, "ждет серьезная драма" - и это не ваша "обычная энергия полнолуния", сообщает Mirror.

Ставки высоки благодаря частичному затмению, поскольку все станет "очень напряженным - эмоционально, духовно и ментально", по словам Беллы, которая предсказывает, что это "перевернет ваш мир". Итак, Рыбам, Девам, Близнецам, Весам, Козерогам и Стрельцам пора обратить внимание.

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Рожденные под знаком Рыб готовьтесь "чувствовать все на космическом уровне", и вы можете почувствовать себя "тяжелыми или просто грустными". Белла советует, что если вы чувствуете, что "застряли" из-за кого-то, это может быть момент, чтобы "отпустить".

"Отпустите то, что вас топит, и выходите на свежий воздух", - предлагает она.

Девам, тем временем, она советует "расслабиться", хотя на картах может появиться путаница, из-за которой ваш "ясный, аналитический ум" может быть "затуманенным". Совет Беллы заключается в том, чтобы избегать принятия каких-либо важных решений в этот день и держитесь подальше от того, чтобы запутаться в "эмоциональном беспорядке других людей".

Смотрите видеогороскоп на 17 сентября 2024 года:

Близнецы будут чувствовать себя "ленивыми, рассеянными" и "растерянными", поэтому Белла советует не принимать в это время никаких важных финансовых решений. Она предлагает им "сидеть тихо и заниматься тем, что необходимо".

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Козероги, с другой стороны, могут испытывать "эмоциональный разрыв", и им следует воспользоваться этим временем, чтобы переоценить, куда они вкладывают свою энергию. Белла задала вопрос: "Не отдаете ли вы слишком много другим и недостаточно себе?".

Весы могут ожидать, что 17 сентября почувствуют "напряженность в ближайших отношениях", включая "эмоциональные недоразумения". Белла посоветовала им позволить другим "разобраться в собственных проблемах", а не пытаться вмешаться и все решить. Она предупредила: "Не изнуряйте себя, пытаясь быть миротворцем для всех".

Стрельцы, как и Близнецы, также могут испытывать чувство лени. Несмотря на то, что обычно они полны энергии и готовы покорять мир, это затмение влияет на Юпитер, их правящую планету, что приведет к их упадку.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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