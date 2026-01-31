Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Вы узнаете:
- У кого не будет времени грустить в эти выходные
- Кто получит неожиданное приглашение
В эти выходные два знака зодиака окажутся в центре событий. Важно правильно расставить приоритеты, чтобы получить массу удовольствия. Главред выяснил, у кого выходные будут насыщенными.
Овен
Интенсивные выходные ждут Овна. У них может появиться сильное желание делать много дел: убирать, заниматься спортом, решать вопросы, ездить и планировать встречи. Будет казаться, что энергии слишком много, а времени - слишком мало. Главное - вовремя остановиться и отдохнуть, чтобы были силы на новые вершины.
Совет Овну: приоритет один – не десять. Выберите самое важное и сделайте это до конца, говорится на портале Made in Vilnius.
Близнецы
В субботу и воскресенье Близнецов ждут неожиданные приглашения, знакомства с новыми людьми и дела, которые они откладывали на потом.
Этот уик-энд может быть очень интересным, но он потребует умения быстро "переключаться". Близнецам важно помнить, что не все приглашения являются обязательными. Иногда самый большой успех – это выбрать то, что действительно важно для вас.
Совет Близнецам: оставьте в расписании дня хотя бы немного времени для себя.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
