В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

Гороскоп для трех знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кому звезды предсказывают хорошие изменения в карьере

Чья жизнь заиграет новыми красками

В ближайшее время три знака зодиака забудут о испытаниях. У этих счастливчиков появится больше сил и перед ними откроются новые двери. Главред выяснил, на чьей стороне будут звезды на этой неделе.

Лев

Львы почувствуют, что они на своем месте, а их идеи найдут поддержку среди других. В ближайшее время Львы почувствуют облегчение как в карьере, так и в отношениях: больше признания, больше тепла, больше четких сигналов. Они почувствуют, что наконец-то не нужно ничего доказывать – достаточно быть собой.

Совет для Льва: если у вас есть идея, которая давно созревала, сейчас – удачный момент для реализации, пишут на портале Made in Vilnius.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Для Весов начинается благоприятный период, связанный с гармонией и решениями. Это время, когда напряжение в отношениях уменьшается, а общение становится теплее.

Для Весов хороший период начинается тогда, когда они перестают всем угождать и начинают слушать себя. Сейчас сделать это будет проще, чем обычно.

Совет для Весов: не бойтесь ставить себя в приоритет.

Стрелец

У Стрельцов появится больше предложений, новых контактов и удачных совпадений. Успех будет приходить тогда, когда они в движении и не сидят на месте.

Для Стрельца это прекрасный период, чтобы действовать смело: начинать, предлагать, пробовать, встречаться. Даже если некоторые решения будут казаться спонтанными, они могут быть очень удачными.

Совет Стрельцу: будьте заметными. В это время успех приходит не к тем, кто ждет, а к тем, кто не боится действовать.

