В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

В ближайшее время три знака зодиака забудут о испытаниях. У этих счастливчиков появится больше сил и перед ними откроются новые двери. Главред выяснил, на чьей стороне будут звезды на этой неделе.
Лев
Львы почувствуют, что они на своем месте, а их идеи найдут поддержку среди других. В ближайшее время Львы почувствуют облегчение как в карьере, так и в отношениях: больше признания, больше тепла, больше четких сигналов. Они почувствуют, что наконец-то не нужно ничего доказывать – достаточно быть собой.
Совет для Льва: если у вас есть идея, которая давно созревала, сейчас – удачный момент для реализации, пишут на портале Made in Vilnius.
Весы
Для Весов начинается благоприятный период, связанный с гармонией и решениями. Это время, когда напряжение в отношениях уменьшается, а общение становится теплее.
Для Весов хороший период начинается тогда, когда они перестают всем угождать и начинают слушать себя. Сейчас сделать это будет проще, чем обычно.
Совет для Весов: не бойтесь ставить себя в приоритет.
Стрелец
У Стрельцов появится больше предложений, новых контактов и удачных совпадений. Успех будет приходить тогда, когда они в движении и не сидят на месте.
Для Стрельца это прекрасный период, чтобы действовать смело: начинать, предлагать, пробовать, встречаться. Даже если некоторые решения будут казаться спонтанными, они могут быть очень удачными.
Совет Стрельцу: будьте заметными. В это время успех приходит не к тем, кто ждет, а к тем, кто не боится действовать.
