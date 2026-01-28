Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

Марина Фурман
28 января 2026, 02:35
47
В списке есть представители знака Лев.
гороскоп, счастье
Гороскоп для трех знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кому звезды предсказывают хорошие изменения в карьере
  • Чья жизнь заиграет новыми красками

В ближайшее время три знака зодиака забудут о испытаниях. У этих счастливчиков появится больше сил и перед ними откроются новые двери. Главред выяснил, на чьей стороне будут звезды на этой неделе.

Лев

Львы почувствуют, что они на своем месте, а их идеи найдут поддержку среди других. В ближайшее время Львы почувствуют облегчение как в карьере, так и в отношениях: больше признания, больше тепла, больше четких сигналов. Они почувствуют, что наконец-то не нужно ничего доказывать – достаточно быть собой.

видео дня

Совет для Льва: если у вас есть идея, которая давно созревала, сейчас – удачный момент для реализации, пишут на портале Made in Vilnius.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Для Весов начинается благоприятный период, связанный с гармонией и решениями. Это время, когда напряжение в отношениях уменьшается, а общение становится теплее.

Для Весов хороший период начинается тогда, когда они перестают всем угождать и начинают слушать себя. Сейчас сделать это будет проще, чем обычно.

Совет для Весов: не бойтесь ставить себя в приоритет.

Стрелец

У Стрельцов появится больше предложений, новых контактов и удачных совпадений. Успех будет приходить тогда, когда они в движении и не сидят на месте.

Для Стрельца это прекрасный период, чтобы действовать смело: начинать, предлагать, пробовать, встречаться. Даже если некоторые решения будут казаться спонтанными, они могут быть очень удачными.

Совет Стрельцу: будьте заметными. В это время успех приходит не к тем, кто ждет, а к тем, кто не боится действовать.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп Лев гороскоп Телец гороскоп Стрелец
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве и Одессе мощные взрывы после атаки дронов: названы места "прилетов"

В Киеве и Одессе мощные взрывы после атаки дронов: названы места "прилетов"

01:20Украина
Без подписи ЕС и войск США: Сибига о мирном плане по завершению войны

Без подписи ЕС и войск США: Сибига о мирном плане по завершению войны

23:40Украина
Когда могут перестать отключать свет: названы сроки улучшения ситуации

Когда могут перестать отключать свет: названы сроки улучшения ситуации

23:19Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Финансовый перелом недели: трем знакам зодиака выпадет шанс изменить жизнь

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

Китайский гороскоп на завтра 28 января: Петухам повезет, Собакам нужна помощь

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 января: что происходит на фронте (обновляется)

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

РФ стягивает тяжелую технику для штурма важного города: что происходит на фронте

Последние новости

03:31

Как сделать уютный дом без больших денег: ошибки, которые выдают дешевый ремонт

03:02

Семья взяла ретривера щенком, но через 7 месяцев он поразил своим весом

02:35

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

02:05

Неожиданный признак деменции: что большинство людей ошибочно игнорирует

01:20

В Киеве и Одессе мощные взрывы после атаки дронов: названы места "прилетов"

70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина70% электромобилей в Украине заряжают дома, цены на зарядку снизятся - Китина
01:04

"На меня кричал: "Ты не понимаешь": невеста Кулебы рассказала о его эмоциональном звонке

00:28

"Лучшее, что может быть в жизни": победительница "Холостяка" раскрыла пол ребенка

00:26

Более миллиона уничтоженных и раненых: раскрыты катастрофические потери РФ

27 января, вторник
23:40

Без подписи ЕС и войск США: Сибига о мирном плане по завершению войны

Реклама
23:19

Когда могут перестать отключать свет: названы сроки улучшения ситуации

22:34

Почти никто не знает: скрытая функция обычного прибора на кухне меняет все

22:05

Когда и где в Черкасской области будут отключать свет - графики на 28 января

22:03

Света не будет до 9,5 часов: графики отключений для Львова и области на 28 января

21:34

Вагон выгорел дотла: РФ ударила по поезду с людьми, есть жертвы и раненыеФотоВидео

21:29

Ученые перевели Часы Судного дня: человечество ближе к "катастрофе"

21:27

Когда не будет света в Запорожье и области 28 января - обновленные графики отключений

21:26

Кий, Щек и Хорив никогда не существовали - кто и когда на самом деле основал РусьВидео

20:30

РФ провела разведку и готовит массированный удар: названы вероятные цели и сроки

20:27

Свет будут отключать по всей стране: украинцев предупредили о графиках на 28 января

20:18

В Киеве разоблачена международная сеть колл-центров: подозреваемые обманули тысячи граждан Турции и ЕС

Реклама
20:14

Когда для Киева восстановят графики отключений света и какими они будут – КГВАВидео

20:10

Жизнь трех знаков зодиака круто изменится - кому 2026 год подарит счастьеВидео

19:43

Магазинный больше покупать не будете: рецепт домашнего майонеза за 1 минуту

19:39

Есть ли угроза тотального блэкаута: украинцам объяснили, к чему готовиться

19:36

Россия смягчила условия завершения войны: появился важный нюанс в позиции Кремля

19:10

Когда в Украине подешевеет зарядка электромобилеймнение

18:49

"Президент готов": в МИД Украины сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным

18:36

Раскрыт секрет самой странной иконы в Украине - как она выглядит и к чему там рыбаВидео

18:32

Ограничение поставок горячей воды: назван самый проблемный район Киева

18:30

Как сказать по-украински "когда я ем, я глух и нем" - два правильных вариантаВидео

17:56

Электрокары станут роскошью: эксперт объяснила, чего ожидать от цен в Украине

17:54

Арктический холод вернется в Украину - названа дата нового похолодания

17:50

"Наехала София Михайловна": Ротару спасла карьеру известного певца

17:40

Были участниками боевых действий: новые детали убийства полицейских на Черкащине

17:26

РФ обстреляла пассажирский поезд в Харьковской области: загорелся вагон, есть раненые

16:57

Доллар резко подешевел, а евро установил новый рекорд: курс валют на 28 января

16:57

Киев и другие регионы превратятся в каток - прогноз погоды в Украине на 28 января

16:56

Популярные вещи вышли из моды: топ-5 антитрендов 2026 годаВидео

16:46

Экономная, но божественная на вкус закуска: рецепт намазки за 10 минут

16:31

Соперница Свитолиной устроила разгром после проигрыша - момент попал на видео

Реклама
15:51

Россия целенаправленно обстреляла важный объект на западе Украины - детали

15:48

Спецпредставитель Путина сорвался и устроил скандал из-за одного из условий мира

15:40

Авторы умерли, а он еще идет: что известно о самом длительном эксперименте в миреВидео

15:24

На Ровенщину придет резкое потепление, но ненадолго: когда ожидать новых морозов

15:18

Пригреет до +4 градусов: на Тернопольщину надвигается значительное потепление

14:50

Уже на 16% дороже: стоимость одного продукта неожиданно выросла в январе

14:40

Поздравления со Сретением Господним 2026 - теплые пожелания и картинки

14:28

"Люди в Украине замерзают": российская актриса публично поддержала украинцев

14:26

Миф о советском образовании: бесплатное только в учебниках

14:20

Потребление больше на 20%: что сделать с морозилкой, чтобы не переплачивать

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять