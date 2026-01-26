Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

Астрологи говорят, что понедельник будет особенно энергичным.

Кому скоро повезет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какой знак зодиака станет умственно острее

Кто вернет баланс в свою жизнь

Уже 26 января процветание и большая удача ворвутся в жизнь четырех китайских знаков зодиака. Понедельник – это День закрытия под знаком Металлической Крысы, пишет YourTango.

Как рассказывают астрологи, Дни закрытия не блокируют прогресс, а запечатывают вещи и закрывают то, что тратит время и деньги. В понедельник эта энергия особенно мощная, потому что она формирует то, как будет разворачиваться остальная часть недели.

В то же время, со знаком Металлической Крысы процветание происходит от решительности и избирательности, передает Главред.

Какие знаки зодиака начнут неделю с процветания

Крыса

В понедельник вы будете чувствовать себя умственно более острыми, чем обычно. Вы закроете дверь перед чем-то, что истощало ваше внимание или деньги. Это может быть отмена плана, который никогда не подходил, или избавление от привычки, которая постоянно стоила вам больше, чем вы признавали. Процветание приходит 26 января, когда вы перестаете отвлекаться и посвящаете себя тому, что действительно работает.

Обезьяна

26 января вознаграждает вашу сдержанность. Вы решите не заниматься чем-то, что обычно отнимает у вас ненужные усилия или расходы. Это решение экономит ваше время и деньги. Ваша удача в понедельник происходит от того, что вы знаете, когда не участвовать. Закрывая одни двери, вы оставляете свои возможности открытыми там, где это действительно важно.

Свинья

Этот День закрытия поможет вам провести определенную границу. Вы перестанете отдавать больше, чем получаете, как эмоционально, так и финансово. Процветание проявляется как возвращение баланса в вашу жизнь.

Собака

В понедельник вы будете относиться к деньгам со спокойной серьезностью. Вместо того, чтобы реагировать эмоционально, вы примете обоснованное решение, которое упрощает вещи. Это может включать установление здоровых границ для изменений или завершение чего-то, что отчаянно нуждалось в завершении.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

