Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

Мария Николишин
26 января 2026, 05:30
25
Астрологи говорят, что понедельник будет особенно энергичным.
Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой
Кому скоро повезет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака станет умственно острее
  • Кто вернет баланс в свою жизнь

Уже 26 января процветание и большая удача ворвутся в жизнь четырех китайских знаков зодиака. Понедельник – это День закрытия под знаком Металлической Крысы, пишет YourTango.

Как рассказывают астрологи, Дни закрытия не блокируют прогресс, а запечатывают вещи и закрывают то, что тратит время и деньги. В понедельник эта энергия особенно мощная, потому что она формирует то, как будет разворачиваться остальная часть недели.

видео дня

В то же время, со знаком Металлической Крысы процветание происходит от решительности и избирательности, передает Главред.

Какие знаки зодиака начнут неделю с процветания

Крыса

В понедельник вы будете чувствовать себя умственно более острыми, чем обычно. Вы закроете дверь перед чем-то, что истощало ваше внимание или деньги. Это может быть отмена плана, который никогда не подходил, или избавление от привычки, которая постоянно стоила вам больше, чем вы признавали. Процветание приходит 26 января, когда вы перестаете отвлекаться и посвящаете себя тому, что действительно работает.

Обезьяна

26 января вознаграждает вашу сдержанность. Вы решите не заниматься чем-то, что обычно отнимает у вас ненужные усилия или расходы. Это решение экономит ваше время и деньги. Ваша удача в понедельник происходит от того, что вы знаете, когда не участвовать. Закрывая одни двери, вы оставляете свои возможности открытыми там, где это действительно важно.

Свинья

Этот День закрытия поможет вам провести определенную границу. Вы перестанете отдавать больше, чем получаете, как эмоционально, так и финансово. Процветание проявляется как возвращение баланса в вашу жизнь.

Собака

В понедельник вы будете относиться к деньгам со спокойной серьезностью. Вместо того, чтобы реагировать эмоционально, вы примете обоснованное решение, которое упрощает вещи. Это может включать установление здоровых границ для изменений или завершение чего-то, что отчаянно нуждалось в завершении.

Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп крыса гороскоп обезьяна гороскоп собака гороскоп кабан
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ситуация на фронте обострилась: в Генштабе рассказали о последних событиях

Ситуация на фронте обострилась: в Генштабе рассказали о последних событиях

02:06Фронт
Киев получит новые ресурсы для восстановления: в Минэнерго рассказали о ситуации

Киев получит новые ресурсы для восстановления: в Минэнерго рассказали о ситуации

00:54Энергетика
Враг подготовил самолеты: высокий уровень угрозы массовой атаки в ближайшее время

Враг подготовил самолеты: высокий уровень угрозы массовой атаки в ближайшее время

20:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на завтра 26 января: Скорпионам - возрождение от боли, Льву - смелость

Гороскоп Таро на завтра 26 января: Скорпионам - возрождение от боли, Льву - смелость

Гораздо меньше, чем кажется водителям: сколько лет реально "живут" зимние шины

Гораздо меньше, чем кажется водителям: сколько лет реально "живут" зимние шины

Последние новости

05:30

Четыре знака зодиака вступают в период тихой удачи: кому судьба подмигнет первой

04:41

Сейчас такое и представить не можешь: какие странные пищевые тренды были популярны в СССР

03:25

Землю ждет катастрофа: ученые раскрыли пугающий сценарий конца света

02:06

Ситуация на фронте обострилась: в Генштабе рассказали о последних событиях

01:45

Как приготовить сочное куриное филе: главные секреты идеально нежной грудки

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляПутину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля
00:54

Мария Кравец раскрыла любовь всей ее жизни

00:54

Киев получит новые ресурсы для восстановления: в Минэнерго рассказали о ситуации

00:10

Ни в коем случае не "форточка": какое настоящее украинское "имя" оконной шибкиВидео

00:07

"Был сумасшедший": жена Виталия Козловского совершила особенное признание

Реклама
25 января, воскресенье
23:06

Все слухи закончились: звезда Динамо определился, в каком клубе продолжит карьеру

22:33

Четыре Фламинго попали в цель: детали удара по подрядчику производства МиГ и Су

22:06

Графики становятся более жесткими: как будут отключать свет в Днепре и области 26 январяФото

21:30

Как будут отключать свет в Ровенской области: появились графики на 26 января

21:21

Древняя церковь хранила мрачную тайну: новые хозяева были ошеломлены находкой

20:46

Урожай будет больше: какие плодовые деревья нужно обрезать, пока они "спят"Видео

20:34

Враг подготовил самолеты: высокий уровень угрозы массовой атаки в ближайшее время

20:32

"Летят пощечины и щелбаны": Максакова объяснила, почему Путин стал посмешищемВидео

20:26

"Слуга народа" Орест Саламаха погиб в ДТП на Львовщине: что известно

20:16

Обнародован рейтинг сильнейших армий мира 2026: на каком месте Украина

19:51

Когда не будет света в Черкасской области 26 января - появились новые графики

Реклама
19:28

Ограничения на целые сутки - когда не будет света в Запорожской области 26 января

19:26

Сотни многоэтажек остаются без тепла: Кличко о критической ситуации в Киеве

19:23

После 25 января всё изменится: у трех знаков зодиака начинается светлая полоса

19:02

Россияне впервые атаковали "Шахедами" со Starlink: Флеш раскрыл новую опасность

18:52

"Они хотят этой цели": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с россиянами

18:45

Город ждут температурные "качели": какая будет погода в Днепре на этой неделе

18:31

Отключение света 26 января: будут ли действовать графики в понедельник

18:29

Копеечное средство есть на любой кухне: как быстро удалить плесень и конденсат

18:07

"Другого объяснения нет": зачем Путину шаманы и экстрасенсы, раскрыт секретВидео

17:46

Как понять, что вам лгут: неочевидный признак, который большинство игнорирует

17:38

Пенсии по-новому, украинцев ждут три новых вида выплат – о чем речь

17:31

Размещение миротворческих сил на Донбассе: СМИ о деталях переговоров в Абу-Даби

17:16

Гороскоп на завтра 26 января: Ракам - расходы, Рыбам - море удовольствия

17:15

Знают даже не все учителя: пять украинских слов, значение которых удивит многихВидео

16:59

Ольга Сумская опубликовала редкое сэлфи с "российской" дочерью

16:43

5 приборов, которые нужно выключать из розетки перед выходом из дома: знают не все

16:37

Зеленский потроллил Лукашенко: у его собаки прав больше, чем у белорусовВидео

16:20

"Один инсульт, затем второй": в каком состоянии Олег Винник

16:10

Английский не из учебника: 10 сокращений, без которых вас не поймут

15:44

Россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове - что известно

Реклама
15:37

Непогода на подходе: в Тернопольской области объявили штормовое предупреждение

15:34

Кошки понимают язык людей: ученые выяснили слова, на которые они реагируют

15:21

"Украина, я угасаю": беглец Потап представил песню о РодинеВидео

15:14

Выбила вторую россиянку: Свитолина триумфально вышла в 1/4 Australian Open

15:12

Кто оставил Львов без света: ответственность городских властей в цифрах

15:05

Россияне пошли на прорыв границы по трем направлениям - какова сейчас ситуация

14:42

Гораздо меньше, чем кажется водителям: сколько лет реально "живут" зимние шиныВидео

14:09

Тайная жизнь кошек: что они делают, когда остаются одни домаВидео

14:08

Дрова, которые не греют: лесник объяснил, какие из них не подходят для отопления

13:52

"За нами закрывали границу": известный продюссер раскрыл, как выезжал из Украины

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять