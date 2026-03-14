Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Сергей Кущ
14 марта 2026, 01:37
Для одних удача придет через новые знакомства, для других — через путешествия и вдохновение, а для третьих — через внутреннюю гармонию и обновление жизни.
трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта / Коллаж Главред, фото: pexels.com

  • У Собак эта неделя будет связана с удачей в отношениях
  • Для Лошади неделя будет связана с темой путешествий

Неделя с 16 по 22 марта обещает стать особенно благоприятной для некоторых представителей китайского гороскопа. Астрологи отмечают, что в этот период усиливается энергия новых возможностей, вдохновения и полезных знакомств. Три знака китайского зодиака смогут почувствовать прилив удачи, гармонии и позитивных перемен.

Собака

Для представителей знака Собаки эта неделя будет связана с удачей в отношениях и ощущением благодарности за происходящее в жизни. Астрологи советуют начать период с четко поставленной цели и сосредоточиться на том, чего вы действительно хотите достичь.

Полезно создать визуальное напоминание о своей цели — например, разместить фотографию мечты или небольшую доску визуализации в рабочем пространстве. Это поможет сохранить мотивацию и направить энергию в нужное русло.

Особую роль сыграет общение. Встречи, приглашения и новые знакомства могут открыть неожиданные возможности. Особенно удачным может оказаться взаимодействие с представителями знака Тигра, которые способны познакомить вас с нужными людьми и поддержать ваши планы.

Астрологи также отмечают, что темно-синий цвет на этой неделе поможет укрепить уверенность и эмоциональную стабильность. Счастливое число для Собаки — 10, символизирующее новые начинания и движение вперед.

Лошадь

Для Лошади неделя будет связана с темой путешествий и движения вперед. Даже если реальные поездки пока только в планах, сама энергия дороги и новых впечатлений притягивает удачу.

Астрологи советуют держать рядом предмет, напоминающий о путешествиях: фотографию любимого места, открытку или карту. Такой символ помогает сосредоточиться на мечтах и привлечь благоприятные возможности.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Если потребуется помощь в организации поездки или планировании, хорошим союзником может стать представитель знака Собаки. Их поддержка и практичный подход помогут выбрать правильное направление.

Счастливое число для Лошади на этой неделе — 17. Оно символизирует лидерство и личностный рост. Для дополнительной уверенности рекомендуется использовать красный цвет в одежде — он усиливает энергию и жизненную силу.

Свинья

Для Свиньи удача на этой неделе связана с внутренней гармонией и эмоциональными связями с окружающими. Чем больше внимания вы уделите своему внутреннему состоянию и близким людям, тем легче будет притягивать позитивные события.

Начало недели астрологи советуют посвятить обновлению пространства — например, привести в порядок кухню или дом. В китайской традиции чистое пространство символизирует открытость для новой энергии и удачи.

Особенно благоприятным днем станет 20 марта — день весеннего равноденствия. В это время полезно заняться чем-то, связанным с природой: посадить растение, ухаживать за садом или просто провести время на свежем воздухе.

Нефритово-зеленый цвет и украшения из нефрита помогут усилить уверенность и ощущение роста. Счастливыми числами недели считаются 2 и 1, а их сочетание — 21 — символизирует гармонию, радость и удовлетворение.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

