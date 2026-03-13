Укр
  Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 14 марта: Тельцам - выбирать мир, Раку - сложная карта

Алена Кюпели
13 марта 2026, 14:43
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 4 января
Гороскоп Таро на 14 марта / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро для Овна на субботу: Император, перевернутая

Овен, карта Таро Император, в перевернутом положении символизирует манипулятивных друзей и ощущение, что ситуация выходит из-под контроля, потому что кто-то другой обладает большей властью.

Отсутствие власти — это не потеря; это возможность увидеть мир по-новому. Ваша цель сейчас — понять свою роль в жизни и не смотреть на других так же сильно, как на себя. 14 марта подумайте, как вы применяете лидерство в своей жизни.

Телец

Карта Таро для Тельца на субботу: Шестерка Мечей

14 марта ваша ежедневная карта Таро, Шестерка Мечей, указывает на движение от хаоса к миру. Вы готовы к тому, чтобы жизнь повернулась в более светлом и лучшем направлении.

Часть этого пути — доверие к тому, куда вы идете, даже если вы не знаете пути. Вы можете чувствовать, как все меняется, не контролируя происходящее и время. Вместо этого помните, что ваша задача — выбирать мир, несмотря ни на что.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Семерка Пентаклей, перевернутая

Близнецы, Семерка Пентаклей говорит о том, что вы не получили желаемых результатов. Сейчас вам требуется терпение. Возможно, вам кажется, что время движется слишком медленно, или что вы должны были продвинуться дальше.

Сделайте шаг назад, когда вас охватывает разочарование. Вместо того чтобы пытаться делать то же самое, попробуйте другой подход.

Рак

Карта Таро для Раков на субботу: Десятка Мечей

Десятка Мечей — сложная карта Таро. Она означает настолько чрезвычайные трудности, что вы чувствуете себя не просто подавленным; вы испытываете чувство полного поражения.

14 марта вы начинаете поддаваться эмоциям, которые нуждаются в исцелении. Сейчас это не обязательно кажется легким, однако каждая боль помогает вам стать намного сильнее. Сегодняшние трудности — это действительно отправная точка вашего исцеления и глубокой стойкости.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: Дьявол, перевернутая

Вы можете освободиться от своего прошлого, Лев. Вас ждет невероятное будущее, но сначала вы должны бороться с привычками или моделями мышления, которые мешают вам добиться успеха.

14 марта, с картой Таро "Дьявол", пришло время задуматься обо всех ваших поступках, которые ставят вас в положение искушения. Возьмите на себя ответственность за эти решения и сделайте все возможное, чтобы начать все сначала.

Девы

Карта Таро на субботу для Девы: Туз Кубков

Туз Кубков символизирует новое начало в вашем творчестве. Каждый день — это шанс начать заново.

Поэтому отметьте 14 марта как свой шанс сделать то, чего вы никогда раньше не делали. Вы можете использовать весь свой опыт по-новому. Мыслите нестандартно, Дева, и посмотрите, что у вас получится.

Весы

Карта Таро для Весов на субботу: Восьмерка Кубков

Эмоциональное удовлетворение очень важно в жизни, и Восьмерка Кубков говорит о поиске того, что приносит вам счастье.

14 марта вам следует сосредоточиться на радостях, которые вы можете найти в красоте дружбы или в работе над хобби и рукоделием. Если вы понимаете, что что-то в вашей жизни не получается так, как вам хотелось бы, подумайте, как вы можете это изменить.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на субботу: Восьмерка Жезлов

Сейчас идеальное время для быстрых действий, как и предсказывает карта Таро Восьмерка Жезлов. 14 марта вам рекомендуется действовать быстро, когда появится подходящий момент.

Возможности, как правило, быстро появляются, когда у вас есть эта мощная карта Таро. Поэтому доверьтесь своей интуиции и не бойтесь открыть свое сердце тому, что произойдет.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на субботу: Колесо Фортуны

Колесо Фортуны знаменует собой поворотный момент в вашей жизни 14 марта. События начинают развиваться в новом направлении, которое вам нравится, хотя вы этого и не ожидали.

У вас есть выбор: принять незнакомое или отвергнуть его, чтобы оставаться в зоне комфорта. Однако, возможно, сейчас самое время открыться переменам и узнать о себе то, чего вы раньше не знали. Жизнь может направить вас в новое русло, как только вы решите, что готовы к этому.

Козерог

Карта Таро для Козерога на субботу: Сила

14 марта карта Таро "Сила" означает потенциальную неожиданную проблему, которая покажет, как ваши прежние слабости становятся силой.

Возможно, вы захотите уменьшить стресс или облегчить себе жизнь. Однако именно сегодняшние испытания подготовят вас к завтрашним наградам.

Водолей

Карта Таро для Водолея на субботу: Шестерка Пентаклей, перевернутая

Замечательно быть дарителем, и так же приятно получать; однако проблема возникает, когда отношения становятся несбалансированными. 14 марта перевернутая Шестерка Пентаклей призывает к поиску идеального баланса.

Сегодня справедливость достигается путем сочетания того и другого, не истощая свои финансы и не тратя слишком много времени. Вместо этого вы ощущаете взаимность, которая является отличительной чертой здоровых отношений.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на субботу: Туз Жезлов

Приготовьтесь к вдохновению, Рыбы. Туз Жезлов — это о страсти и творческом вдохновении.

14 марта ваши мысли смелы, и вы чувствуете мотивацию, даже когда вам грустно, попробовать новые проекты или проверить идеи. Скоро начнется что-то захватывающее, и вы хотите позволить себе почувствовать энтузиазм по поводу того, что вы делаете.

Источник:

