Денежная удача в пятницу 13-го: каким знакам зодиака действительно повезет

Астрологи заметили, что в китайской астрологии пятница 13-го не означает неудачу.

Кого ждет финансовый рост 13 марта

Кто получит реальную возможность заработать

В пятницу, 13 марта, три китайских знака зодиака будут наделены особой удачей и финансовым успехом. Это магическое время приходится на День опасности с энергией Огненной Собаки. Но, что интересно, в китайской астрологии это сочетание не означает неудачу.

Астрологи отмечают, что пятничный День опасности наделяет ясностью, которая часто приводит к разумным решениям относительно денег и возможностей. В то же время энергия Огненной Собаки верна, защитительна и очень хорошо распознает, кто настоящий, а кто нет, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

Кто добьется успеха в пятницу 13-го

Собака

В пятницу вам удастся заметить что-то в ситуации, связанной с деньгами или работой, что раньше вы полностью пропускали. Кто-то из причастных внезапно может осознать, что вы – тот человек, который на самом деле понимает, что происходит. Этот момент принесет вам больше уважения, чем вы ожидали, и откроет дверь к возможности, которая принесет серьезный и долгосрочный финансовый рост.

Крыса

Случайное взаимодействие 13 марта окажется на удивление полезным. Кто-то может вспомнить о проекте или подработке, и вы поймете, что у вас есть навык, который идеально подходит. То, что началось как случайная болтовня, начинает выглядеть как реальная возможность заработать больше, не прилагая больших усилий.

Дракон

Вы думали о том, чтобы поднять что-то в своей жизни на новый уровень, и энергия этого дня подтверждает, что время пришло. Вы можете заметить, как другие реагируют на вас, когда вы уверенно говорите о том, чего хотите. Именно эта уверенность изменит весь тон разговора о чем-то, что улучшит вашу жизнь.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

