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Есть много небрагоприятных дней: каким знакам зодиака нужно быть острожными

Ангелина Подвысоцкая
29 марта 2024, 05:10
Астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, для которых апрель будет достаточно нейтральным.
гороскоп, Влад Росс
Гороскоп на апрель для 4 знаков зодиака / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Гороскоп на апрель расскажет о знаках зодиака, которым не стоит ждать удивительных поворотов судьбы. Но при этом стоит обращать внимание на неблагоприятные дни.

В эксклюзивном интервью Главреду астролог Влад Росс рассказал, как у них будут обстоять дела с карьерой, здоровьем и личной жизнью.

Гороскоп на апрель Телец

Карьера. Середина апреля для некоторых Тельцов будет связана с зарубежными поездками. Даже перед теми Тельцами, которых сейчас не выпускают за границу, могут вдруг неожиданно открыться двери. В середине месяца возможно продвижение по карьерной лестнице, потому важно быть внимательнее и не упускать возможности. Тельцу не стоит бояться доверять своей интуиции в середине и конце месяца, когда она может помочь сделать правильный выбор.

Деньги. Финансовая сфера жизни Тельца в апреле будет складываться удовлетворительно. Результаты интеллектуальной деятельности порадуют Тельца получением долгожданных бонусов. Благоприятно в апреле пересдавать экзамены.

Личная жизнь. Любовный гороскоп советует Тельцу завязывать отношения именно в апреле-2024. Если он не будет упираться в спорных ситуациях, романтические отношения могут перерасти в крепкий союз.

Здоровье. В апреле возможно обострение хронических заболеваний Тельца, связанных с суставами, сердцем и печенью. Также нужно уделить внимание полости рта, посетить стоматолога и заняться зубами. Но лучше не делать этого 5-15 апреля, а вот во второй половине месяца будет благоприятное время.

Благоприятные дни апреля 2024 года для Тельца: 3, 5, 7, 17, 21, 25.

Неблагоприятные дни апреля-2024 для Тельца: 9, 12, 15, 18, 27, 29.

Кто такой Влад Росс

Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на апрель Лев

Карьера. В профессиональной деятельности для достижения поставленных целей Льву в апреле придется немало потрудиться. Ничего не будет даваться легко, однако труд будет вознагражден по заслугам. Более того, Льва в апреле могут ждать подарки судьбы.

Деньги. Апрель-2024 может принести Льву непредвиденные потери в финансовой сфере, особенно если он будет делать большие покупки вроде недвижимости или автомобиля. Отчаиваться не стоит, нужно просто включить режим экономии и действовать по плану.

Личная жизнь. В апреле 2024 года Лев в глазах противоположного пола будет просто неотразим, потому следует сменить имидж, подобрать другую прическу, обзавестись новыми нарядами. Для успеха на любовном фронте Льву практически ничего не нужно будет делать, поскольку звезды и так наделят его сексуальной привлекательностью и шармом.

Здоровье. Проблемы со здоровьем у Льва в апреле могут быть связаны только с переутомлением, потому нужно постараться найти золотую середину, разумно чередовать работу и отдых, и тогда все будет хорошо. Малоподвижный образ жизни для Льва будет неблагоприятен, потому стоит отправиться в путешествие.

Благоприятные дни апреля 2024 года для Льва: 1, 4, 5, 13, 18, 27, 28.

Неблагоприятные дни апреля-2024 для Льва: 6, 8, 15, 22, 23, 29.

Смотрите видео с гороскопом на апрель 2024:

Гороскоп на апрель Козерог

Карьера. Апрель-2024 в профессиональной сфере для Козерога станет периодом для оптимизации рабочих процессов. Взаимоотношения с коллегами будут у него в стадии оттаивания. Не исключено появление новых возможностей. Скрытые лидерские качества в этом месяце вырвутся наружу.

Деньги. В финансовой сфере жизни в апреле у Козерога все будет более-менее спокойно. Козерог – практичный человек, умеет считать деньги. В этом месяце ему точно нельзя тратиться – лучше копить деньги.

Личная жизнь. На любовном фронте в апреле-2024 Козерогу придется нелегко, но что поделаешь, если он любит сам себе создавать трудности, а потом героически их преодолевать.

Здоровье. В апреле у Козерога могут обостриться хронические заболевания, особенно связанные с костями и позвоночником, а также ревматизм и артрит. Заниматься самолечением не стоит. Козерогу рекомендуется пройти полный медосмотр в апреле.

Благоприятные дни апреля 2024 года для Козерога: 2, 3, 19, 25, 27.

Неблагоприятные дни апреля-2024 для Козерога: 7, 13, 15, 21, 28, 30.

Гороскоп на апрель Рыбы

Карьера. В апреле-2024 Рыбам следует быть осторожнее и не участвовать в проектах, которые вызывают сомнения. Могут возникнуть ситуации, которые изначально покажутся выгодными, но со временем могут измениться не в пользу Рыб.

Деньги. В финансовой сфере Рыбы могут рассчитывать на то, что зарплата в апреле будет выплачиваться вовремя. Возможны дополнительные вознаграждения. Возможно появление нового дополнительного источника дохода, что заметно улучшит материальное состояние Рыб.

Личная жизнь. Семейным Рыбам гороскоп на апрель-2024 советует отстаивать свои позиции и не менять решений. Рыбам, у которых есть разногласия с родными, необходимо разобраться с этим и прийти к компромиссу.

Здоровье. В апреле у Рыб может ухудшиться зрение, потому нужно обязательно обратиться к окулисту. Работа за компьютером и работа с опасными химическими веществами может пагубно сказаться на здоровье Рыб. Следует принять меры, чтобы имеющиеся у Рыб заболевания не прогрессировали. Могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой, потому стоит больше уделять внимания профилактике различных заболеваний.

Благоприятные дни апреля 2024 года для Рыб: 1, 2, 6, 7, 17, 20.

Неблагоприятные дни апреля-2024 для Рыб: 4, 12, 14, 15, 22, 23.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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