"Позитива там нет": названы населенные пункты, из которых следует эвакуироваться

Известный украинский мольфар сделал прогноз относительно ближайших событий в Украине.

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Максим Гордеев советует украинцам эвакуироваться из Сумщины / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ГСЧС

Российские оккупанты ежедневно жестоко обстреливают Сумскую область. Враг лупит шахедами, ракетами, КАБами и боеприпасами. Известный украинский мольфар Максим Гордеев заявил, что этот регион "сдали" и он предупредил о серьезной опасности.

Он акцентировал на том, что не видит позитива в этом регионе.

"Эвакуация. Я вижу активную эвакуацию, люди убегают. Это о чем говорит - позитива нет", - говорит мольфар. видео дня

Гордеев уже советовал эвакуироваться семьям с детьми как минимум из приграничных районов области, которые находятся под постоянными обстрелами.

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Ранее в материале Главреда можно было прочитать о 3 сильных молитвах о здоровье. Также в материале вы могли прочитать, как правильно просить об исцелении.

Также он называл имена самых счастливых женщин, рядом с которыми всегда есть ангел-хранитель. Женщины с такими именами защищены от негатива, их даже никто не может сглазить.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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