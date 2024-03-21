Ни одна порча их не возьмет: мольфар назвал самые сильные знаки зодиака

Есть 3 знака зодиака, на которые не смогут повлиять колдуны и экстрасенсы. У них очень сильная энергетика.

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Мольфар назвал знаки зодиака с сильной энергетикой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Каждый человек в своей жизни хотя бы раз мог слышать о том, что на кого-то наложили порчу или кто-то обращался к колдунам. Многие боятся такого и остерегаются. Однако есть люди, на которых магия не сможет повлиять, ведь у них очень сильная энергетика.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев назвал 3 знака зодиака с самой сильной энергетикой. У них есть дар предвидения и настоящая защита от порчи и колдовства.

Знаки зодиака с самой сильной аурой

Третье место

По словам мольфара, на третьем месте находятся Девы. Они настолько защищены, любые влияния эзотериков и магов пройдут мимо них. Они могут себя исцелять и защищать от постороннего влияния. Девы видят пророческие сны, которые могут растолковать и увидеть будущее.

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Девы издавна занимаются целительством. У них настолько сильная энергетика, которой хватает не только на себя, но и на других.

С Девой очень опасно ссориться, говорит мольфар, потому что это тот знак зодиака, который в гневе может навести магическое воздействие.

Второе место

На втором месте - Овен. Он не поддается магическим атакам. Овнов просто "не видят", когда оказывают магические воздействия на них. Овен от природы защищен энергетически. Этот знак зодиака также обладают особым даром, говорит мольфар.

Сильная энергетика Овна защищает не только его, но и его близких. Он не подвержен никакому влиянию и вмешательству извне. Овен очень опасный знак. Если кто-то попытается повлиять на них магически, то сразу получит многократную отдачу.

Первое место

На первом месте знак зодиака, который имеет очень большую энергетическую силу, которая недоступна для большинства экстрасенсов. Он может заниматься целительством, предсказывать будущее, хорошо трактовать сны и видеть все, что будет за горизонтом.

Этот знак зодиака защищен по всем канонам. Даже любая попытка осуществить какое-либо влияние на него сразу сразу обернется крахом и ударом для того, кто вмешивается. Поэтому ни один эзотерик, ни один экстрасенс не будет пытаться повлиять на этот знак зодиака, потому что знает, что ему все вернется сторицей. И этот знак зодиака - Рак, говорит мольфар.

Смотрите видео о самых сильных знаках зодиака:

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Ранее в материале Главреда можно было прочитать о 3 сильных молитвах о здоровье. Также в материале вы могли прочитать, как правильно просить об исцелении.

Также он называл имена самых счастливых женщин, рядом с которыми всегда есть ангел-хранитель. Женщины с такими именами защищены от негатива, их даже никто не может сглазить.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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