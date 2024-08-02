Есть шанс завершить войну: астролог назвал две даты

В 2025 году будет повторение напряженного транзита Юпитера и Сатурна. Влад Росс рассказал, как это отразится на событиях в Украине и стране-агрессоре РФ.

https://horoscope.glavred.info/est-shans-zavershit-voynu-astrolog-nazval-dve-daty-10585013.html Ссылка скопирована

Влад Росс сказал, когда появится шанс закончить войну / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Астролог Влад Росс спрогнозировал, когда будет шанс завершить войну в Украине. По его словам, для этого есть две даты. При этом есть и риск того, что события будут развиваться в противоположном направлении и случится кульминация войны.

Как рассказал специалист в интервью Главреду, 25 декабря 2024 года и 25 июня 2025 года будет повторение напряженного транзита Юпитера и Сатурна. По словам Росса, этот транзит будет влиять в течение всего года, а вблизи названных дат будет особенно ярко себя проявлять.

"Поэтому возможность остановить войну у нас будет 25 декабря и 25 июня 2025-го. Есть вероятность, что напряжение в это время может схлынуть и закончиться перемирием", - считает Влад Росс.

Но, с другой стороны, на этих датах война может и разбушеваться.

"И апофеоз войны может быть в следующем году, 25 июня. Потому рассчитывать на перемирие в этом году не стоит", - добавил астролог.

Росс добавил, что квадрат Юпитера и Сатурна может принести сложности в реализации задуманного, препятствия на пути к цели, в некоторых случаях придется изменить стратегию.

"В это время могут быть ограничения, связанные с визами и поездками. Абсолютно уверен, что YouTube будет закрыт для Российской Федерации в это время. Также Россия перестанет выпускать людей за границу. Всё будет готовится к мобилизации в РФ, окончательное решение будет принято осенью", - сказал он.

Также на квадрате Юпитера и Сатурна возможна потеря наград и привилегий.

"В это время некоторые украинские чиновники могут потерять посты. И в подготовке к смене правительства Шмыгаля произойдет масштабный перелом, и в сентябре Рада может проголосовать за отставку правительства. В этот период могут быть разрывы отношений между странами, сложные договоренности. Россия окончательно разрушается с Китаем, что нас будет на руку", - свидетельствует гороскоп.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Также возможны катаклизмы и опасные природные явления, которые могут повлиять на климат в разных частях мира. Кроме того, урожай Украины в опасности, и Россия будет пытаться бить по портам, в частности, Одесскому, Измаильскому, Рени и т.д.

Больше всего этот напряженный аспект Юпитера и Сатурна затронет людей, которые родились под знаками Близнецы, Дева, Стрелец и Рыбы. Тех, кто родились 6-8 июня, 8-10 сентября, 7-9 декабря и 6-8 марта, может очень трясти.

Смотрите видео - Астрологический прогноз Влада Росса на август:

Как сообщал Главред, ранее астролог Влад Росс назвал главные астрологические события августа и рассказал, как они повлияют на события не только в жизни людей, но и на то, что будет происходить на фронте. Также специалист предупредил, в какие дни возможны массовые обстрелы Украины.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред