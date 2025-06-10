"Эти знаки зодиака искупаются в деньгах": кому Полнолуние в июне принесет удачу

Что ждет каждый знак зодиака на Полнолуние 11 июня, рассказала эксклюзивно для Главреда астролог.

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Гороскоп на Полнолуние 11 июня - что ждет каждого / Коллаж Главред, фото pixabay, Анжелика Витренко

11 июня произойдет одно из самых сильных полнолуний года - Клубничное полнолуние. Как рассказала в прогнозе астролог Анжелика Витренко, стоит фокусироваться на материальных аспектах.

"Луна в Козероге - это время ответственности, дисциплины и фокусировки на материальных аспектах жизни", - отметила астролог.

Гороскоп для каждого знака на Полнолуние 11 июня

Овен: фокус на структуре и карьере. Возможны скрытые возможности, но нужен серьёзный подход.

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Телец: гармония с домом и семьёй. Благоприятное время для путешествий.

Близнецы: общение и соседи. Возможно получение скрытой информации, улучшение договорных процессов.

Рак: финансы и ресурсы. Возможно извлечение пользы из делового сотрудничества. Стоит ждать финансового успеха.

Лев: творчество и дети. Внутреннее давление с ощущением внутреннего контроля.

Дева: самореализация и здоровье. Возможно чувство перегрузки. Соблюдение баланса.

Весы: социальный круг и миссия. Возможен старт семейного проекта.

Скорпион: укрепление обещаний. Брать на себя ответственность, планирование, важен ритм.

Стрелец: духовность и дальние поездки. Возможно получение неожиданной финансовой прибыли.

Козерог: личный рост и проявление себя. Важно обуздать внутреннего критика. Запомните, успех - после дисциплины.

Водолей: планы и возможности. Освобождения от страхов. Саморефлексия.

Рыбы: труд и служба. Время для благотворительности, планирования будущего.

Анжелика Витренко Анжелика Витренко - профессиональный астролог, таролог и психолог. Ведет свой блог в Instаgram. Часто дает прогнозы на важные астрологические события.

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