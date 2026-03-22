Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 марта

Сергей Кущ
22 марта 2026, 16:10
Астрологи рассказали, на что нужно обратить внимание всем знакам зодиака в финансовом плане.
Финансовый гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

​В финансовом гороскопе с 23 по 29 марта 2026 года звезды обещают удачу определенным знакам Зодиака в умножении своих финансов. Откройте для себя, какие звездные силы будут благосклонны к вашему банковскому счету, и получите ценные советы от астрологов о том, как максимально использовать эти положительные влияния.

Финансовый гороскоп на неделю — Овен

На этой неделе вы можете заметить изменения в своих доходах или расходах. Будь то новое предложение, отмененный платеж или колебания продаж, главное — проявить гибкость.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Не позволяйте неопределенности поколебать вашу уверенность. На самом деле это отличное время, чтобы изменить подход или скорректировать управление денежными потоками.

Финансовые переговоры пройдут успешно, если вы будете честны и прямы, особенно с партнерами или коллегами. Если вы работаете над бизнесом или проектом, эта неделя может стать поворотным моментом, когда вы начнете видеть его ценность.

Финансовый гороскоп на неделю — Телец

Вы обретаете более твердое отношение к деньгам. Эта неделя — хорошее время для того, чтобы сделать один разумный выбор на будущее: возможно, погасить долг, поставить цель по накоплению сбережений или сократить расходы, которые истощают ваш бюджет.

Наставник или старший член семьи может дать вам полезный совет. Вам легче отказаться от краткосрочных желаний в пользу долгосрочных целей.

Если вы работаете с контрактами или сделками, внимательно все прочитайте, так как там может быть что-то, что стоит изменить. Вы учитесь обращаться с деньгами осторожно и осознанно, а не из страха или под влиянием импульса.

Финансовый гороскоп на неделю — Близнецы

Ваша финансовая ситуация кажется стабильной, но на этой неделе вам следует с осторожностью относиться к новым тратам. Сейчас подходящее время пересмотреть свой бюджет и убедиться, что вы движетесь к поставленным целям.

Если вы подумывали о крупной покупке или инвестиции, не торопитесь и тщательно взвесьте все варианты. Подумайте о сокращении мелких, ненужных расходов, чтобы увеличить свои сбережения.

Финансовый гороскоп на неделю — Рак

На этой неделе ваши финансовые перспективы стабильны, но требуют осторожного и методичного подхода. Вы можете почувствовать себя немного более осторожным в отношении своих денег, что сыграет вам на руку.

Если вы подумывали о новой инвестиции или финансовом предприятии, найдите время для тщательного изучения вопроса, прежде чем принимать решение. Небольшие изменения в ваших привычках в отношении трат со временем могут привести к значительным улучшениям.

Финансовый гороскоп на неделю — Лев

На этой неделе вам следует быть бдительным в отношении своих финансов. Могут возникнуть непредвиденные расходы, поэтому наличие запаса средств поможет снять давление.

Сейчас подходящее время, чтобы перепроверить счета, подписки или текущие платежи, чтобы избежать неожиданностей. Если вы обдумываете новые финансовые обязательства, не торопитесь и тщательно изучите ситуацию, прежде чем принимать решение.

В середине недели возможности для сотрудничества или работы в команде могут увеличить ваши доходы, не стесняйтесь участвовать, если вам это подходит. Сосредоточьтесь на стабильном росте, а не на быстрых выигрышах.

Финансовый гороскоп на неделю — Дева

На этой неделе основное внимание уделяется закреплению ваших финансовых успехов. Подумайте о том, чтобы объединить несколько сберегательных или инвестиционных счетов для оптимизации управления.

Регулярный учет доходов и расходов поможет вам держать курс и покажет, в чем можно улучшить ситуацию. Если вы ждете финансового решения или платежа, важно проявить терпение и не стремиться к быстрым результатам.

В середине недели могут представиться неожиданные возможности сэкономить или заработать; взвесьте их тщательно, прежде чем действовать. В общении с партнерами или семьей по финансовым вопросам полезны честность и четкие границы.

Финансовый гороскоп на неделю — Весы

На этой неделе необходимо дисциплинированно подходить к вопросам денег. Избегайте отвлекающих факторов и спонтанных трат, которые могут свести на нет недавние успехи.

Вы можете почувствовать давление, пытаясь соответствовать темпу или стилю кого-то другого, но оставайтесь верными своему собственному финансовому ритму. Сейчас отличное время для пересмотра ваших сбережений или инвестиционных планов и внесения необходимых корректировок.

Кто-то может обратиться к вам с бизнес-идеей или предложением, выслушайте, но не торопитесь с принятием решения. Вместо этого сосредоточьтесь на укреплении того, что вы уже построили.

Финансовый гороскоп на неделю — Скорпион

Неделя начинается с финансовых перемен, требующих гибкости. Неожиданные расходы могут поставить под угрозу ваш бюджет, поэтому важно иметь финансовую подушку безопасности.

Могут появиться новые проекты или контракты, но внимательно изучите условия, прежде чем давать согласие. Избегайте импульсивных покупок или рискованных инвестиций.

Совместная работа может пойти на пользу вашим финансам, если подходить к ней дипломатично. Сосредоточьтесь на долгосрочном планировании, а не на быстрых выигрышах, ставя во главу угла стабильность и безопасность.

Финансовый гороскоп на неделю — Стрелец

Эта неделя принесет импульс и многообещающие события в вашей финансовой жизни. Деньги от прошлых работ, комиссионные или просроченные платежи могут наконец поступить, подняв вам настроение и пополнив банковский счет.

Вы также можете открыть для себя новый источник дохода, связанный с технологиями, коммуникациями или проектом, который вам по душе. Если вы подумываете о покупке или инвестировании в инструменты для работы, делайте это целенаправленно: разумные траты сейчас могут принести большую прибыль в будущем.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Финансовый гороскоп на неделю — Козерог

Финансовый поток сейчас кажется более стабильным, хотя все еще наблюдается сильный уклон в сторону планирования, а не расширения. Возможно, у вас появится желание начать долгосрочные сбережения или наконец-то реализовать ту стратегию пенсионного обеспечения или инвестирования, которую вы так долго откладывали.

Хотя могут возникнуть небольшие расходы, связанные с друзьями, мероприятиями или благотворительностью, не выходите за рамки своих возможностей. Коллега или клиент может предложить вам сотрудничество — не торопитесь, но, возможно, стоит рассмотреть это предложение.

Финансовый гороскоп на неделю — Водолей

На этой неделе вас может ждать неожиданный поворот событий. Может возникнуть счет, который вы упустили из виду, или внезапные расходы, связанные с путешествиями, техникой или образованием.

Сохраняйте спокойствие, это не финансовое разорение, а напоминание о том, что нужно создать более надежный запас. Ваше внимание сместится на долгосрочную безопасность.

Вы почувствуете потребность пересмотреть свой план сбережений или стратегию выхода на пенсию. Если вы до сих пор избегали решения вопросов, связанных с налогами или официальными документами, примите меры сейчас — легче решать их проактивно, чем под давлением позже.

Финансовый гороскоп на неделю — Рыбы

Неделя начинается с заметного сдвига в финансовой энергии. Вы готовы воплотить в жизнь идеи, которые вы лелеяли весь месяц, особенно в отношении увеличения доходов или более разумных стратегий сбережения.

Новая возможность может появиться неожиданно. Хочется сразу же в нее окунуться, но тщательно изучите все детали.

В середине недели могут всплыть неожиданные расходы или забытый счет, напоминающие вам о том, что нужно быть организованным и оставлять место для непредвиденного. Если вы вели переговоры по какому-то вопросу, например, о повышении зарплаты, возмещении расходов или погашении задолженности, сейчас самое время заняться этим.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на неделю финансовый гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Похороны Филарета: как прошло прощание с патриархом и каким было его пророчество

13:53Украина
Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

12:47Синоптик
"Это сознательный удар по тем, кто спасает": в ГСЧС рассказали об атаке в Сумах

11:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака ждет время больших перемен к лучшему – кто они

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

Им достанется неземное везение: фортуна резко изменит жизнь трёх знаков зодиака

В Киеве масштабные отключения электроэнергии и воды: названы сроки "блэкаута"

Последние новости

16:39

Один простой трюк с унитазом — и запах будет как в отеле перед приходом гостей

16:37

Потепление возвращается во Львовскую область: когда термометры покажут +14

16:10

15:38

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

15:32

Как за секунды распознать поддельное сливочное масло: главные признаки фальсификата

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
14:27

Синоптики обрадовали теплым прогнозом для Житомирщины: до скольких градусов прогреет

14:26

Известный продюсер показал бойфренда: "Могу быть собой"

14:03

Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 марта

13:53

Похороны Филарета: как прошло прощание с патриархом и каким было его пророчествоФотоВидео

Реклама
13:32

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 марта: Рыбам - прощение, Тельцам - прорыв

13:27

Бывшая жена Потапа показала взрослую дочь от первого брака

12:47

Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

12:42

Китайский гороскоп на завтра, 23 марта: Собакам - манипуляции, Свиньям - ревность

12:22

Как 65 холодильников: какой прибор на кухне "тянет" больше всего электроэнергии

12:16

У вредителей не будет шансов: чем и когда белить деревья для наилучшего результата

11:55

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта: Ракам - споры, Девам - напряжение

11:11

Становятся ловушкой: 13 слов, в которых украинцы чаще всего ставят лишний апостроф

11:00

"Это сознательный удар по тем, кто спасает": в ГСЧС рассказали об атаке в Сумах

10:43

Тарас Тополя загорелся во время концерта на сцене: пугающее фото

10:29

Зибров расплакался на концерта Виктора Павлика: что случилосьВидео

Реклама
10:12

Гороскоп Таро на завтра 23 марта: Близнецам - подарок, Рыбам - пауза

10:03

Зачем французские моряки носят красный помпон: может спасти жизнь

10:01

От пушек до кухни: как военный инструмент стал штопором

09:48

Агрессия и унижения: жена Виктора Павлика рассказала, что случилось на концерте

09:46

Гороскоп на завтра, 23 марта: Козерогам - награда, Водолеям - препятствия

09:31

Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум: чего немедленно требуют в Вашингтоне

09:22

Удары по Катару: Алексей Кущ прогнозирует трёхкратный рост цен на газ в миремнение

09:07

Симоньян рассказала, что у нее неизлечимо и тяжело болен ребенок

08:35

РФ атаковала дронами железную дорогу: во время эвакуации погибла проводница

08:24

РФ пошла в масштабное весенне-летнее наступление: какие города под угрозой

08:20

Карта Deep State онлайн за 22 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:39

Россияне ударили дронами по Киевской области: повреждены жилые дома и предприятие

06:04

Пили из-за безысходности: 10 напитков с сомнительной репутацией

05:06

Зачем СССР обменивал кока-колу на "Лады" и БелАЗы в США

04:30

Им достанется неземное везение: фортуна резко изменит жизнь трёх знаков зодиака

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке футболиста за 23 секунды

03:36

Кошки показывают живот не просто так — скрытый сигнал, который все игнорируютВидео

01:10

Переговоры Украины и США: у Трампа сделали важное заявление о приближении к миру

21 марта, суббота
23:24

Оккупанты готовят масштабное наступление: в ВСУ назвали город, который под угрозой

23:02

В Киеве масштабные отключения электроэнергии и воды: названы сроки "блэкаута"

Реклама
22:46

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, самые оптимистичные

22:25

Главное условие завершения войны: Зеленский анонсировал новый раунд переговоров

21:25

Сийярто тайно "сливал" Лаврову детали заседаний ЕС: детали скандала от WP

20:56

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

20:24

Красный Крест вляпался в громкий скандал: все вскрылось из-за пары кроссовок

19:50

"Я не самоубийца": Фицо допустил блокировку 90 млрд евро для Украины

19:23

Важный успех ВСУ на Сумщине: возле границы с РФ поднят флаг УкраиныВидео

19:14

Узнали о "другой жизни": домашние кошки впервые увидели уличныхВидео

19:10

Российская армия понесла рекордные потери за 72 часа: Коваленко об успехе ВСУмнение

18:47

Украинские специалисты начали сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке - СМИ

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять