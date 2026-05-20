Гороскоп на июнь 2026: Овнам - перемены с деньгами, Львам - обеспечен успех

Астрологи советуют внимательнее относиться к событиям второй половины месяца.

Гороскоп на июнь 2026 / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Июнь 2026 года обещает стать месяцем ярких перемен, неожиданных возможностей и эмоциональных открытий. Одних знаков зодиака ждет карьерный рост и финансовый успех, других — романтика, путешествия или важные решения в личной жизни.

Астрологи советуют внимательнее относиться к событиям второй половины месяца, особенно после ретроградного Меркурия 29 июня, который может внести путаницу в планы и отношения.

Гороскоп на июнь Овен

Для Овнов июнь станет месяцем финансовых перемен и активных действий. Марс помогает укрепить материальное положение, поэтому многие представители знака захотят вложиться в ремонт, дачу или летние проекты.

После 13 июня любовь выйдет на первый план — романтические поездки, свидания и серьёзные разговоры могут изменить личную жизнь. Конец месяца принесёт неожиданные поездки и важные семейные вопросы. А с 30 июня начинается очень удачный период для творчества, романтики и новых жизненных радостей.

Гороскоп на июнь Телец

Тельцы почувствуют прилив энергии и мотивации. Июнь отлично подходит для работы над крупными проектами и улучшения финансовой ситуации.

Новолуние 14 июня может принести неожиданные денежные возможности, а Венера усилит желание сделать дом уютнее и красивее. Однако важно избегать импульсивных трат во второй половине месяца.

С конца июня начинается особенно удачный период для вопросов недвижимости, семьи и крупных жизненных изменений.

Гороскоп на июнь Близнецы

Июнь станет вашим временем сиять. Солнце в вашем знаке делает вас центром внимания, усиливает харизму и помогает добиваться успеха.

Возможен рост доходов, новые идеи и творческие проекты. После 21 июня финансовая сфера станет особенно активной, а Марс добавит энергии и уверенности.

Однако в конце месяца стоит быть осторожнее с расходами и поездками — ретроградный Меркурий способен создавать задержки и путаницу. Зато Юпитер открывает перед вами год путешествий, ярких знакомств и карьерного роста.

Гороскоп на июнь Рак

Для Раков июнь станет месяцем укрепления репутации и внутренней уверенности. Вы сможете проявить себя как настоящий профессионал и получить признание окружающих.

После 13 июня финансовая ситуация начнёт улучшаться, а с 21 июня начинается ваш сезон — время силы, уверенности и новых возможностей.

Конец месяца поможет окончательно отпустить прошлое и сосредоточиться на будущем. Юпитер принесёт шанс значительно улучшить своё материальное положение в течение следующего года.

Гороскоп на июнь Лев

Львов ждет насыщенный месяц, наполненный встречами, вечеринками и яркими эмоциями. Венера в вашем знаке усиливает привлекательность и делает вас магнитом для внимания.

После 21 июня вам захочется больше времени проводить наедине с собой, однако друзья и развлечения всё равно будут тянуть вас в центр событий.

Самая важная новость — Юпитер входит в ваш знак 30 июня, открывая один из самых удачных периодов за последние годы. Вас ждут путешествия, успех и новые возможности.

Гороскоп на июнь Дева

Для Дев июнь станет сильным карьерным месяцем. Ваши усилия наконец заметят, а новые предложения могут изменить профессиональное будущее.

Новолуние 14 июня особенно благоприятно для повышения, смены работы или начала нового проекта. Во второй половине месяца возрастёт социальная активность, однако ретроградный Меркурий может вызвать недопонимание с друзьями.

Юпитер в конце месяца поможет вам глубже разобраться в себе и принесёт эмоциональное обновление.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на июнь Весы

Весы почувствуют сильную тягу к путешествиям и новым впечатлениям. Июнь идеально подходит для отпусков, особенно если всё спланировать заранее.

Карьера будет складываться успешно, а после 21 июня может появиться шанс занять более высокую должность. Конец месяца принесёт активное общение и новые знакомства.

Юпитер обещает вам очень насыщенный и счастливый год, полный друзей, мероприятий и исполнения желаний.

Гороскоп на июнь Скорпион

Скорпионам придётся особенно внимательно следить за финансами. Июнь может принести неожиданные расходы, но одновременно откроет новые источники дохода.

После 13 июня карьерная сфера начнёт развиваться особенно активно, а конец месяца усилит желание зарабатывать больше.

Самая мощная энергия придёт после 30 июня: Юпитер запускает для вас год карьерного роста, признания и больших возможностей.

Гороскоп на июнь Стрелец

Для Стрельцов июнь станет месяцем любви и отношений. Возможны романтические путешествия, серьёзные разговоры и новые знакомства.

Новолуние 14 июня особенно благоприятно для помолвок, свадеб и укрепления отношений. После 21 июня внимание переключится на совместные финансы и важные денежные решения.

Юпитер открывает для вас год путешествий, приключений и исполнения мечты о дальних странах.

Гороскоп на июнь Козерог

Козероги в июне будут особенно заняты работой и карьерными задачами. Вас могут ждать новые обязанности, повышение или важный проект.

После 13 июня возможно улучшение финансового положения благодаря инвестициям или дополнительным доходам. Однако важно соблюдать баланс между работой и личной жизнью.

С конца месяца начинается благоприятный период для финансового роста и укрепления материальной стабильности.

Гороскоп на июнь Водолей

Для Водолеев июнь станет одним из самых романтичных месяцев года. Солнце усиливает сферу любви, а Венера помогает улучшить отношения и привлечь внимание окружающих.

Новолуние 14 июня может принести нового человека в вашу жизнь или вывести существующие отношения на новый уровень.

После 21 июня появится больше ответственности на работе, а конец месяца усилит страсть и эмоциональность. Юпитер обещает год ярких знакомств и полезных связей.

Гороскоп на июнь Рыбы

Рыб ждет очень теплый и эмоциональный июнь. Дом и семья станут главным источником радости, а многочисленные встречи и праздники сделают месяц особенно уютным.

После 21 июня романтическая сфера заметно оживится, помогая укрепить отношения или встретить интересного человека.

Юпитер с конца июня открывает для вас новые карьерные перспективы и помогает улучшить здоровье, режим и общее качество жизни.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

