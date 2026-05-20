Кого ждет исполнение желаний и абсолютное счастье: гороскоп Таро на июнь 2026

Анна Ярославская
20 мая 2026, 03:31
Пророческий расклад карт Таро сулит знаку Близнецы молниеносный крах старых убеждений.
Анжела Перл, гороскоп
Расклад карт Таро для Близнецов - внезапное разрушение планов и тотальное обнуление / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Краткий прогноз на первый месяц лета:

  • Близнецов ждет обнуление и смена статуса
  • Карты предупреждают о риске внезапного краха намеченных планов
  • Торможение дел проявится в конце июня из-за ретро-Меркурия

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на июнь 2026 для знака зодиака Близнецы.

Таро-прогноз для Близнецов на июнь 2026

Туз мечей Таро - значение

Это карта начинаний и ясности, когда все становится четко и понятно. Она сулит новые планы, новые знакомства и активные коммуникации. Это все, что связано со звонками, письмами, разговорами и встречами.

В вашем окружении появится новое общество или конкретный новый человек.

В целом, это очень хорошая карта, символизирующая новые возможности и открывающиеся двери. Иногда Туз Мечей может буквально отрезать кого-то или что-то из вашей жизни.

7 жезлов Таро - значение

Эта карта указывает на то, что для продвижения вперед вам нужно будет убрать что-то с дороги — от чего-то отказаться или чему-то сказать четкое "нет".

3 кубков Таро - значение

Тройка кубков — это празднование, встреча, девичник или совместный шопинг. Вас ждет какая-то хорошая новость, которую вы будете обсуждать, делиться ею и обмывать. Замечательная карта, обещающая хорошее настроение и поддержку близких.

Рыцарь мечей Таро - значение

Рыцарь мечей — это тоже продвижение. Этот аркан очень быстрый, он указывает на стремительное развитие событий и осуществление планов. При этом вы будете тщательно анализировать и просчитывать свои ходы наперед, планируя жизнь на несколько месяцев или до конца года.

Также карта может принести спонтанные, неожиданные новости и информацию, которую вы совсем не ждали.

Повешенный Таро - значение

Карта Повешенный указывает на подвешенную ситуацию. В какой-то определенной сфере жизни (не обязательно во всех сразу) вам придется чего-то ждать или поставить дела на паузу.

Возможно, зависнет вопрос с документами, задержится встреча или ответ. Пока эту ситуацию нельзя сдвинуть с места.

Астролог напомнила, что в конце июня как раз начинается ретроградный Меркурий. А поскольку Меркурий управляет Близнецами, вы можете ощущать это торможение сильнее других знаков зодиака. Карта Повешенный и ретро-период говорят о том, что придется к чему-то вернуться, что-то переделать, поменять планы или просто подождать из-за задержек.

Королева жезлов Таро - значение

Это девушка или женщина огненного знака зодиака (Овен, Лев или Стрелец). Она очень активная, яркая, буквально зажигает пространство и подталкивает вас к действиям. Такая личность обязательно проявится в вашей жизни в июне.

Башня Таро - значение

Башня — это когда рушится то, что вы уже напланировали. Придется адаптироваться и менять планы прямо на ходу. Это может коснуться отношений, поездок, встреч, работы или клиентов. То, во что вы долго верили и считали ценным, может в один момент разрушиться, или вы просто осознаете, что оно потеряло прежнюю значимость.

Поскольку Башне покровительствует Марс, изменения будут молниеносными. Жизнь многих Близнецов в июне начнет круто меняться, тем более что Уран вошел в ваш знак, а он обожает трансформации.

4 пентаклей Таро - значение

Это карта стабильности и накоплений. По ней крайне нежелательно сорить деньгами или спускать их на пустяки. Деньги в июне будут, но их лучше придержать, отложить, вложить в недвижимость или выгодно инвестировать.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Луна Таро - значение

Луна — медленная ночная карта. С какой-то мыслью нужно будет переспать, обдумать ее, чтобы ситуация окончательно прояснилась. Полнолуние высветит то, что есть на самом деле, и вам откроется то, чего вы раньше не видели или не знали.

Звезда Таро - значение

Это аркан исполнения желаний, когда удается буквально достать звезду с неба. Какая-то важная ситуация завершится триумфом в вашу пользу.

Вас ждет финансовая прибыль. Вы определенно полетите или поедете туда, куда очень хотели.

Королева пентаклей Таро - значение

В вашей жизни появится еще одна женщина — очень стабильная, обеспеченная и практичная. Это может быть бухгалтер, банковский работник, финансист, который проконсультирует вас по инвестициям или оформит кредит. Также это может быть ваша мама, которая окажет реальную финансовую помощь.

10 кубков Таро - значение

Это карта огромной любви, эмоциональной наполненности, семейного счастья и прекрасных новостей, касающихся детей или партнерства. Это момент, когда в эмоциональном плане лучше просто не бывает — искренние, настоящие чувства и абсолютная радость.

Шут Таро - значение

Нулевая карта символизирует новые возможности, свежий взгляд на жизнь, смену статуса и полное освобождение, будто вы сбросили с себя тяжелый груз. Это может быть переезд на новое место, эмиграция, получение новых документов, переход на другую работу или начало обучения, когда вы снова становитесь студентом. Вас ждет абсолютно чистая страница.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

