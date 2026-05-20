Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

Кристина Трохимчук
20 мая 2026, 14:15
google news Подпишитесь
на нас в Google
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 21 мая.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / фото: pexels.com

Читайте подробно:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит быть осторожным

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Вас может накрыть теплая волна ностальгии по счастливым моментам прошлого. Пусть прошлое вдохновляет вас, а не заставляет грустить. Ваш внутренний магнетизм силен как никогда, и вы способны воплотить в жизнь любую мечту, если продолжите идти вперед. Позвольте себе немного искренней, по-детски чистой веры в светлое будущее.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Мелкие бытовые разногласия рискуют мгновенно перерасти в бурные вспышки гнева. Самый мудрый способ справиться с любым назревающим конфликтом — вовремя подключить хорошее чувство юмора. Помните, что не всякая дискуссия ведет к истине — сейчас высок риск ввязаться в совершенно бессмысленные разборки на пустом месте.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Пустые извинения без реальных изменений в поведении — это обычное лицемерие. Вы имеете полное право выстраивать границы и ждать от окружающих уважения. Как только атмосфера вокруг вас становится токсичной, ваше внутреннее чутье тут же подаст сигнал. Иногда гораздо правильнее набраться смелости и начать все с чистого листа.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Позвольте себе расслабиться и довериться моменту. Атмосфера дня максимально располагает к непринужденной коммуникации и флирту. Обязательно устройте себе уютный вечер дома – это прекрасная возможность выдохнуть в привычной обстановке, окружив себя заботой и теплом близких.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Удачный день для перезагрузки в любви. Если вы давно хотели что-то изменить в личной жизни или наконец осознали, насколько вам дороги отношения — сейчас идеальный момент. Даже если ради искренности придется немного поспорить, открытый диалог расставит все точки над и. Главное — оставаться предельно честными в своих намерениях.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Ваша искренность может стать спасательным кругом даже для самых эмоционально нестабильных друзей. Если у кого-то из близких есть пагубные привычки, именно ваш прямой подход и открытая поддержка помогут им прийти в себя. Чтобы все успеть и не перегореть, постарайтесь перепоручить максимум текущих задач команде или близким.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Важно переключиться с пустых жалоб на конструктивный диалог. Четко формулируйте свои желания, открыто говорите о потребностях и учитесь договариваться. Никогда не поздно сломать стереотипы, перевернуть игру и установить новые, более комфортные правила разделения домашних или рабочих задач.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Стоит осознанно сузить фокус внимания и временно отгородиться от проблем, которые происходят за пределами вашего близкого круга. Забудьте про соперничество, ревность и амбиции затмить всех вокруг. Сейчас важнее наполнить любовью каждую сферу своей жизни. Используйте этот гармоничный момент, чтобы взять курс на новые цели.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Отличный момент, чтобы объявить бой сидячему образу жизни. Добавьте в свой график тридцатиминутные тренировки хотя бы четырежды в неделю — ваше ментальное здоровье, иммунитет и внешний вид скажут вам огромное спасибо. Станьте классным примером для близких и обязательно приобщайте к этому полезному занятию детей.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Обычное наведение порядка дома может стать отличной медитацией — это не только успокоит мысли, но и заметно поднимет продуктивность. Начните с расхламления пространства. Также обязательно уделите внимание бытовому ремонту, пока мелкие поломки не переросли в крупные. А чтобы сохранить баланс, обязательно выделите время на то, чтобы просто побездельничать.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Дела и семейные хлопоты вполне могут подождать. Смело отложите работу и бытовые обязанности ради полноценного отдыха. Самые простые радости — будь то просмотр хорошего фильма, трансляция матча любимой команды или вкусный ужин — помогут быстро восстановить ресурс. Чем меньше контроля и больше доверия к моменту вы проявите, тем гармоничнее пройдет день.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Эмоциональный накал вокруг может легко выбить вас из колеи. Высок риск столкнуться с недопониманием на работе, в дороге или дома. Постарайтесь изменить угол зрения и воспринимать сегодняшние вызовы не как досадные препятствия, а как фундамент для новых побед.

Источник

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака Китайский гороскоп
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ разнесли гигантские нефтяные резервуары и НПЗ: Генштаб раскрыл результаты

ВСУ разнесли гигантские нефтяные резервуары и НПЗ: Генштаб раскрыл результаты

14:33Война
НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

14:27Экономика
Новое препятствие для мира: в Кремле сделали циничное заявление о переговорах

Новое препятствие для мира: в Кремле сделали циничное заявление о переговорах

12:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

Помидоры будут расти как на дрожжах: что добавить в воду для полива в мае

Помидоры будут расти как на дрожжах: что добавить в воду для полива в мае

Четыре знака зодиака пополнят свой кошелек: судьба подарит шанс разбогатеть

Четыре знака зодиака пополнят свой кошелек: судьба подарит шанс разбогатеть

Alyona Alyona поспорила в Сети о ТЦК: рэпершу "отправили" на фронт поваром

Alyona Alyona поспорила в Сети о ТЦК: рэпершу "отправили" на фронт поваром

Последние новости

14:33

ВСУ разнесли гигантские нефтяные резервуары и НПЗ: Генштаб раскрыл результаты

14:27

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

14:15

Ключевая отрасль доходов РФ страдает: эксперт рассказал о последствиях ударов ВСУ

14:15

Китайский гороскоп на завтра, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

13:59

Гороскоп на июнь 2026: Овнам - перемены с деньгами, Львам - обеспечен успех

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
13:50

"Путешественник во времени" показал будущее: Третья мировая близкоВидео

13:37

Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунтВидео

13:28

Кинофест "Миколайчук OPEN" объявил фильмы-участники международного конкурса

13:24

Декларация с "русским привкусом". СМИ усмотрели в отчетности депутата из Житомира Костюшко связь с россиянами

Реклама
13:23

Слова "взбалмошный" не существует — как правильно сказать на украинском языкеВидео

13:18

Жена Остапчука перенесла операцию: что случилось

12:59

Новое препятствие для мира: в Кремле сделали циничное заявление о переговорах

12:49

Солнечные панели с накопителями: действительно ли они помогают экономить

12:44

Карикатура: Цекало с женой высмеяли в сети за фото на красной дорожке

12:36

"После прекращения огня": в ОП заявили о проведении выборов и назвали даты

12:24

Жестокий удар РФ по Конотопу: разрушена многоэтажка, под завалами ищут людейФото

12:12

Света не будет до 8 часов: когда в Украине могут начаться массовые отключения

12:00

Россия пытается запугать Европу энергетическим кризисом, чтобы заставить ВСУ прекратить удары — Гардус

11:58

Без света десятки тысяч семей: РФ атаковала энергообъект в ОдессеФото

11:50

Все готовится в одной сковороде: рецепт ужина из гречки за 30 минут

Реклама
11:45

Как быстро восстановить раковину из нержавейки - засияет и уйдет неприятный запахВидео

11:35

Странная привычка кошек долгие годы удивляла хозяев: причина раскрыта

11:32

Зачем распылять уксус возле унитаза: простой трюк ликвидирует запах и налет

11:27

Военные РФ создают "коридоры для дронов" через украинские "зоны смерти" – Forbes

10:59

Гороскоп на завтра, 21 мая: Близнецам — измена, Рыбам — подарок

10:58

На обломках обнаружили радиацию: РФ атаковала Украину опасным дрономФото

10:40

Как определить IQ собаки: простой тест выявит скрытые гениальные навыки

10:17

Уличный кот ежедневно запрыгивает на кассу в магазине: причина тронула тысячи человек

10:12

21 мая - Вознесение Господне: кому молиться в церковный праздник

09:50

"На таких объектах держится страна": Сазонов о значении Хмельницкой АЭС для энергетической устойчивости Украины

09:34

Гроза, град и шквалы: какие регионы Украины сегодня накроет сильная непогода

09:23

РФ внезапно начала ядерные учения неспроста: в ISW предупредили о целях Кремля

09:10

Астрологи назвали 3 знака зодиака, которых с 20 мая ждет огромный денежный успех

09:00

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 мая (обновляется)

08:39

Вашингтон готовит новый удар по НАТО: в Reuters раскрыли детали

08:20

Огненный столб дыма в небе: РФ мощно атаковали дроны, есть поражение

08:13

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Почему Путин может пожалеть о вторжении в Украину: Невзлин раскрыл причинумнение

07:08

РФ атаковала Днепр, Конотоп, Одессу, Запорожье: много разрушений, есть раненые - деталиФото

05:25

Как экономить воду и время на каждом мытье посуды: простой трюк

Реклама
05:00

Четыре знака зодиака пополнят свой кошелек: судьба подарит шанс разбогатеть

04:41

Защищает ли чеснок от нечистой силы — священник дал честный ответВидео

04:25

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему собаки выют по ночам, найдено решениеВидео

04:05

Быстрая свадьба или большая беда: что на самом деле предвещает встреча с аистом

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

03:31

Кого ждет исполнение желаний и абсолютное счастье: гороскоп Таро на июнь 2026Видео

03:01

Почему на самом деле кот спит у ваших ног: настоящая причина изрядно удивит

02:10

Ученые ошеломили открытием: чем загадочная вспышка на Солнце угрожает Земле

00:58

Мощные удары дронов остановили работу двух российских НПЗ – Reuters

00:18

Мельник жестко ответил Небензе на истерику из-за атак на Москву

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости Житомира
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять