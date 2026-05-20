Гороскоп Таро на сегодня 21 мая: Близнецам - правда, Льву - сладкая вера

Алена Кюпели
20 мая 2026, 15:23
Гороскоп Таро на 21 мая

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро для Овна на четверг: Рыцарь Жезлов

Карта Рыцаря Жезлов говорит о приключениях, и исследование своих чувств может быть именно таким приключением.

21 мая жизнь ускорится с приближением лета, и вы будете готовы увидеть, куда вас занесет солнце. Сегодня идеальный день для спонтанности и принятия жизни такой, какая она есть. Кто знает, куда может привести дорога, Овен.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Паж Мечей

Паж Мечей приглашает вас попросить кого-то сказать вам правду. Вам может быть предоставлен шанс столкнуться с тем, что кажется благонамеренной ложью во спасение, но вы предпочтете услышать правду.

21 мая вы лучше всего учитесь, когда вам говорят вещи, которые, как вы знаете, являются необходимыми откровениями, помогающими вам расти как личность, даже если в данный момент их трудно принять.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Королева Кубков

Королева Кубков призывает вас обращать внимание на чувства, даже если поначалу они кажутся неприятными. Вы по натуре сострадательны, Рак. 21 мая вы поймете, почему так много людей приходят к вам и делятся своими переживаниями. Потому что вы знаете, каково это — быть на их месте. Вы обладаете эмоциональным интеллектом, и сегодня — лучшее время, чтобы его использовать.

Лев

Карта Таро для Льва на четверг: Солнце

Лев, вы управляете картой Таро "Солнце", и это символ оптимизма. 21 мая вы испытаете прилив счастья и переполняющее чувство удовлетворения и любви.

Как Лев зодиакального знака, вы знаете, что не может быть сердца без храбрости, и любовь к жизни требует от вас мужества видеть то, чего не видят другие, когда есть основания для сомнений. Вера в невозможное учит вас уверенности и надежде на совершенно новом уровне. Для вас сейчас нет чувств слаще.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Тройка Кубков

Между вами и вашими любимыми и заслуживающими доверия друзьями существует чувство близости и взаимного доверия.

21 мая Тройка Кубков символизирует творческую энергию, которая возникает в лучших отношениях, где ваше воображение подпитывает друг друга.

Вы просто чувствуете, как идеи приходят вам в голову, когда вы вместе, благодаря смеху и улыбкам.

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Туз Жезлов

В вас, Весы, заключена огромная энергия, и 21 мая — идеальный день для её выражения.

Туз Жезлов — это карта Таро, предвещающая искру новаторства, которая раскроет ваш потенциал и заставит вас снова почувствовать себя живыми. После периода, когда ничего нового не приходило в голову, вы готовы попробовать что-то новое.

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Семерка Жезлов

Скорпион, вы очень комфортно чувствуете себя в своей собственной шкуре. Именно это делает вас таким сильным, когда вы находитесь в обществе других людей. У вас невероятная уверенность в себе, и это видно. 21 мая Семерка Жезлов призывает вас смело демонстрировать свою внутреннюю силу и не отступать перед трудностями.

Вы можете отстаивать свои идеи и даже показать, почему уважение так важно для вас сейчас. Ваше преимущество в жизни заключается не в том, что вам нужно доказывать, а в том, чтобы просто быть собой.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Шут

Сегодняшняя карта Таро, Шут, говорит о стремлении к успеху и о том, что вы с энтузиазмом беретесь за дело, которое вам предназначено.

Однако 21 мая вы можете услышать отзывы от людей, которым небезразличны ваши проблемы, но которые не понимают их. Их намерение — присмотреть за вами, но вам самим нужно прислушаться.

Козерог

Карта Таро на четверг для Козерога: Король Пентаклей

У вас есть результаты вашей упорной работы и усилий, Козерог. И вы не боитесь, что эти результаты будут немного броскими или показными.

21 мая ваша ежедневная карта Таро — Король Пентаклей, который говорит об успехе, и это не тихий, но сильный человек, а тот, кто позволяет окружающим видеть, что вы достигли успеха в жизни. Вы любите красивые вещи и не против немного похвастаться. Вы это заслужили!

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Звезда

Водолей, вы управляете картой Таро "Звезда", которая символизирует невероятную целительную энергию, которая предназначена не только для вас, но и влияет на других.

Сегодня вам пора осознать, насколько ценна ваша жизнь. То, как вы себя ведете и выражаете свою энергию, имеет значение, поэтому примите это.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Луна

В карте Таро "Луна", Рыбы, есть что-то таинственное. 21 мая, как управительница Луны, важно обратить внимание на то, чего вы не понимаете в себе.

Не стоит игнорировать свои тонкие чувства, когда они возникают. Лучше всего прислушаться к ним и понять, что они пытаются вам показать о ваших мыслях и душе.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

