Финансовый гороскоп на сентябрь-2023: астролог рассказал, что звезды нам пророчат

В сентябре нужно отдавать долги и настаивать на том, чтобы вернули их и вам, подчеркнул астролог.

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Финансовый гороскоп на сентябрь-2023 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь-2023 и рассказал, что звезды нам пророчат в сфере финансов. Используя свои знания астрологии, в интервью Главреду Росс раскрыл некоторые интригующие аспекты этого месяца.

Согласно астрологическим расчетам Влада Росса, сентябрь 2023 года не стоит считать периодом, благоприятным для решения финансовых вопросов. Однако этот месяц может быть отличным для закрытия старых финансовых вопросов, которые тянутся как минимум с весны прошлого года.

"Хорошо в это время отдавать долги и настаивать на том, чтобы вернули их и вам. Благоприятно возвращаться к решению старых вопросов", - подчеркнул астролог.

Влад Росс также указал на периоды, когда лучше воздержаться от различных бизнес-инициатив: с 1 по 7 сентября, с 13 по 17 сентября и 29 сентября. Это дни, когда астрологическая поддержка для бизнеса может быть не такой сильной, как хотелось бы.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите видео прогноза астролога Влада Росса на сентябрь 2023 года:

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

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