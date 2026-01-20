Укр
Финансовый сдвиг уже близок: каким знакам зодиака Вселенная даст зеленый свет

Мария Николишин
20 января 2026, 04:30
35
Астрологи считают, что Дни посвящения задают правильное направление.
Кому улыбнется финансовый успех / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • У кого будет соблазн пойти ва-банк 20 января
  • Какой знак зодиака может почувствовать беспокойство

Сразу три китайских знака зодиака ждет удача и финансовый успех 20 января. Вторник – День посвящения под знаком Деревянного Коня. В этот день все снова начинает двигаться вперед, пишет YourTango.

Астрологи рассказывают, что Дни посвящения не всегда приносят мгновенную награду, но они задают направление. С энергией Деревянного Коня – это важный импульс, передает Главред.

Каким знакам зодиака повезет 20 января:

Лошадь

Во вторник вы почувствуете беспокойство в хорошем смысле. Финансовый успех начинается в тот момент, когда вы перестаете ждать благоприятных условий и просто начинаете. Это может быть изменение образа жизни или обязательство выполнить план, который вы обдумывали неделями. День посвящения вознаграждает тех, кто доверяет импульсу больше, чем совершенству.

Тигр

В этот день у вас будет соблазн пойти ва-банк или вообще не действовать. Более разумный шаг где-то посередине. Удача приходит от начала без чрезмерных обязательств. Вы можете что-то попробовать вместо того, чтобы бросаться с головой вперед, или установить границу, которая защищает вашу энергию, одновременно двигаясь вперед.

Свинья

20 января вы заметите, что ваше настроение и ваши расходы больше связаны, чем вы думали. Удача приходит, когда вы инициируете небольшое изменение в том, как вы относитесь к себе. Это может означать выбор отдыха или инвестирование в то, что действительно улучшает качество вашей жизни, а не просто отвлекает вас.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Что стоит учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же касается различных тестов, характеристики человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

