Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

Сергей Кущ
19 января 2026, 09:00
69
Они укрепят финансовую опору через порядок и диалог, смогут стабилизировать отношения.
Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после недели с 19 по 25 января
Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после недели с 19 по 25 января / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • У кого эта неделя будет решающей
  • Как действовать в той или иной ситуации

Астрологи прогнозируют, что неделя с 19 по 25 января для многих пройдет на повышенных оборотах: усилится влияние Водолея, а напряженные астрособытия заставят пересмотреть привычные сценарии — в деньгах, отношениях и работе.

Но для трех знаков этот период станет переломным: если действовать правильно, после недели начнется ощутимый подъем и чувство, что "наконец-то стало легче".

видео дня

Рак

Для Раков ключевая тема недели — деньги, счета и общие ресурсы. Проблемы могут обостриться, если вы делите бюджет с кем-то: партнером, родственниками или даже коллегами в рамках общих расходов. Вход Меркурия в Водолея усиливает разговоры о финансах и буквально подсвечивает слабые места — там, где вы раньше закрывали глаза или реагировали слишком эмоционально.

Чтобы жизнь реально улучшилась после этой недели, Ракам важно:

  • смотреть на финансовую ситуацию объективно, а не "на нервах";
  • вести четкий диалог с теми, кто вовлечен в общие траты;
  • заняться бюджетом и экономией, даже если это неприятно;
  • при необходимости — обратиться за советом к людям, которым доверяете, или к специалистам.

Дополнительный акцент недели — самозабота: чем спокойнее вы внутри, тем разумнее решения по деньгам.

Лев

У Львов неделя может начаться с напряжения в общении: когда Марс соединяется с Плутоном, в отношениях возможны острые моменты. Это может быть романтический партнер или человек из ежедневного окружения — например, коллега. Сценарий типичный: борьба за влияние, конфликт между личной свободой и правилами "совместной игры".

Но именно правильная позиция Львов даст тот самый эффект "после недели стало лучше". Что поможет:

  • не говорить из эго и не пытаться победить любой ценой;
  • решать вопрос прямо, а не намеками и обходными путями;
  • избегать манипуляций и игр в контроль;
  • выбрать честное и ясное общение — оно на этой неделе работает лучше всего.

Если вы пройдете этот период без лишней гордости и обострений, отношения (и дома, и на работе) могут заметно укрепиться.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Телец

Тельцам энергия Водолея на неделе дает фокус на статус и репутацию: вы можете сильнее обычного переживать, как вас видят другие, особенно в профессиональной среде. Возникает желание улучшить впечатление, "сказать правильно", показать компетентность — и это может сыграть вам на руку, если не уйти в тревожность.

23 января Марс входит в Водолей, разжигая амбиции и желание двигаться вверх. Амбиции — плюс, но лучше всего они реализуются через:

  • сотрудничество, а не одиночный рывок;
  • работу по установленному плану, без резких отклонений;
  • проверку фактов: перед тем как пробовать новое, стоит убедиться, что информация точная.

После недели вы почувствуете рост уверенности — особенно если не пытались "выиграть в одиночку", а выстроили взаимодействие с людьми вокруг.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

09:29Украина
РФ ударила по Днепру и Запорожью: есть пострадавшие, повреждена инфраструктура

РФ ударила по Днепру и Запорожью: есть пострадавшие, повреждена инфраструктура

09:19Украина
Аварийные отключения ввели в ряде областей Украины - где нет света

Аварийные отключения ввели в ряде областей Украины - где нет света

08:53Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

Почти 75 лет носил имя "красного палача" и врага Махно - что это за город Украины

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

В Украине началось локальное прекращение огня: МАГАТЭ раскрыло подробности

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытием

Какое настоящее историческое название России - историк удивил открытием

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

09:46

Гренладния - отмычка к распаду НАТО

09:29

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по УкраинеФото

09:19

РФ ударила по Днепру и Запорожью: есть пострадавшие, повреждена инфраструктураФотоВидео

09:00

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

08:53

Аварийные отключения ввели в ряде областей Украины - где нет света

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 января (обновляется)

08:35

Карта Deep State онлайн за 19 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

Гороскоп на завтра 20 января: Весам - срыв планов, Львам - ссора

07:37

В Одессе прогремела серия взрывов: повреждены жилые дома и инфраструктураФото

Реклама
07:16

"Слабость" Европы и стратегические интересы: в США объяснили желание получить Гренландию

06:41

Провал в коммуникации: в Киеве де-факто отменили комендантский часмнение

05:55

"За любовь": Королева перестала скрывать чувства к Николаеву спустя 25 лет

04:41

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

03:34

Что означает слово "хот-дог" и при чем тут такси: поставлен точка в вопросеВидео

02:55

Паника из-за "секретов NASA": правда ли, что Землю ждёт отключение гравитации

02:19

Как распознать зависть за секунды: эксперты раскрыли ключевые признаки

02:06

Не только Покровск: в Генштабе рассказали, где враг пытался прорвать оборону

01:30

Времени зря не терял: экс-муж Николь Кидман съехался с любовницей

01:09

Авторитет Путина посыпался: WP объяснило, что окончательно подорвало имидж диктатора

01:00

Свет на Львовщине будут отключать по 2-4 раза в сутки: графики на 19 января

Реклама
00:08

Больше хлопот, чем пользы: какие вещи в секонд-хенде лучше обойти стороной

18 января, воскресенье
23:41

Победитель "Голосу країни" оказался в больнице - что произошло

23:34

Как Трамп переустанавливает "операционную систему" планетымнение

23:22

Более 16 часов без электроэнергии: украинцам назвали новые графики отключений

23:07

Национальный отбор на Евровидение-2026: кто победит

22:53

Умеров раскрыл первые подробности переговоров в США: о чем договорились

22:45

Дефицит усиливается: новые графики отключений света в Днепре и области на 19 январяФото

22:19

Кавказ станет "подгорать": появился прогноз, что может "поджечь" ЧечнюВидео

22:08

До 15 часов без электричества: графики отключений в Ровенской области на 19 января

21:59

Ситуация непростая: Зеленский рассказал о ходе восстановления тепла в столице

21:23

РФ провела разведку для ударов по АЭС: Зеленский раскрыл коварный план врага

21:20

Стиралка как новая за копейки: простой трюк с уксусом меняет всеВидео

20:39

Как рассчитать сроки посева перца на рассаду: простой пошаговый методВидео

20:26

В Киеве десятки домов без отопления: озвучен худший сценарий с переселениемВидео

20:24

Китайский гороскоп на сегодня 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

19:52

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

19:34

Собака удивила неожиданной реакцией на открытую дверь и стала "звездой" в Сети

19:22

Морозы ударят с новой силой: в каких областях Украины будет холоднее всего

19:15

Настоящая зима только начинается: какая будет погода в Днепре на этой неделе

18:51

Что запрещено приносить в школу: правительство утвердило перечень предметов

Реклама
18:32

Угроза тактического обрушения: РФ пошла на прорыв, названо "горячее" направление

17:53

"Приходите на мою тренировку": Усик резко ответил критикам на упреки о возрасте

17:53

Сырский анонсировал новое наступление и раскрыл сценарий войны на 2026 год

17:47

До 1000 дронов в день: Сырский раскрыл планы РФ на 2026 год, чем ответит Украина

17:27

Зачистка под Покровском: ВСУ продвинулись на километр и оттеснили россиян

16:56

Украинцам советуют запастись наличными на случай блэкаута: какую сумму следует подготовить

16:51

РФ на ВОТ развернула тотальную принудительную мобилизацию: кого бросают в бой первыми

16:26

Тактический успех на двух направлениях: ISW о продвижении ВСУ на фронте

16:15

Россияне сообщили о прорыве на Славянском направлении - в ВСУ сделали заявление

16:15

"Рабский контракт": скандал Jerry Heil и Кажанны сделал неожиданный поворот

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять