Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Наконец-то повезет: какие знаки зодиака выйдут из кризиса в 2026 году

Сергей Кущ
21 января 2026, 11:10
169
Тяжёлые времена для трёх знаков зодиака закончатся в 2026 году.
Какие знаки зодиака выйдут из кризиса в 2026 году
Какие знаки зодиака выйдут из кризиса в 2026 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Последние годы для Козерогов были непростыми, но пришло время перемен
  • Для Рыб 2026 год станет временем эмоционального и духовного обновления

Астрологи уверены: 2026 год станет переломным для тех, кто долгое время ощущал застой, давление и эмоциональную усталость. Сразу три знака зодиака смогут оставить позади сложный период и войти в фазу роста, стабильности и новых возможностей.

Козерог

Последние годы для Козерогов были непростыми — задержки, напряжение и постоянное чувство ответственности давали о себе знать. Однако в 2026 году ситуация начнёт заметно выравниваться.

видео дня

Стабилизирующее влияние Сатурна усилит уверенность в себе, улучшит коммуникацию и поможет смело отстаивать свою позицию. А с июня, когда Юпитер активизирует сферу партнёрств, Козероги смогут уладить старые конфликты, укрепить деловые и личные союзы, а также получить финансовую выгоду. Ближе к концу года многим представителям знака удастся приблизиться к карьерным вершинам и обрести внутреннее спокойствие.

Водолей

Для Водолеев 2026 год станет выходом из периода хаоса и неопределённости. Споры, внутренние противоречия и ощущение застоя постепенно останутся в прошлом. Год принесёт неожиданные перемены, которые сначала могут показаться резкими, но в итоге приведут к росту и развитию.

Юпитер откроет новые двери — появятся шансы заявить о себе, получить признание и попробовать себя в новых направлениях. Хотя влияние Марса и Раху может периодически создавать напряжённые моменты, Водолеи сумеют превратить трудности в преимущества. Смелые шаги за пределы привычного приведут к лидерским позициям и масштабным изменениям в жизни.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рыбы

Для Рыб 2026 год станет временем эмоционального и духовного обновления. После периода внутренней путаницы и сомнений представители этого знака почувствуют ясность и уверенность в себе.

Транзит Юпитера благоприятно скажется на карьере и семейных делах, помогая Рыбам восстановить баланс и укрепить отношения. Интуиция станет их главным проводником — именно она поможет принимать верные решения и находить выход из сложных ситуаций. Астрологи советуют уделять внимание здоровью и направлять внутренние переживания в созидательное русло, чтобы год прошёл гармонично и продуктивно.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда в Киеве вернутся отключения света по графику: в Минэнерго спрогнозировали

Когда в Киеве вернутся отключения света по графику: в Минэнерго спрогнозировали

13:27Украина
Киевляне бегут из столицы из-за холода и темноты: Кличко назвал цифру за январь

Киевляне бегут из столицы из-за холода и темноты: Кличко назвал цифру за январь

12:28Украина
По 20 часов в темноте и неделями без тепла: эксперт спрогнозировал ситуацию в Киеве

По 20 часов в темноте и неделями без тепла: эксперт спрогнозировал ситуацию в Киеве

12:18Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Доллар внезапно ушел в пике, а евро взлетел: новый курс валют на 21 января

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

Птицы замерзали в полете: когда была самая суровая зима в Украине и мире

"Шахеды" не остановить только перехватчиками: эксперт назвал более эффективную тактику

"Шахеды" не остановить только перехватчиками: эксперт назвал более эффективную тактику

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

Известный режиссер раскрыл последствия развода Денисенко: "Не умеет прятать"

Известный режиссер раскрыл последствия развода Денисенко: "Не умеет прятать"

Последние новости

13:23

"Спросите у дочери, которая в Москве": Ольга Сумская попала в громкий скандал

12:35

"Мне страшно": Елена Тополя впервые после задержания обидчика высказалась о сливе видео

12:29

"Теперь официально": Яна Глущенко решилась на изменения после развода

12:28

Киевляне бегут из столицы из-за холода и темноты: Кличко назвал цифру за январь

12:18

По 20 часов в темноте и неделями без тепла: эксперт спрогнозировал ситуацию в Киеве

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:47

Повреждена инфраструктура, горели дома: РФ била дронами по Одесчине - деталиФото

11:41

Гололед и мороз: какая погода будет сегодня в Харькове

11:27

"Забирали на операцию": Женя Кот появился с забинтованной головойВидео

11:17

Самая сильная магнитная буря внезапно накрыла страну: когда она закончится

Реклама
11:10

Наконец-то повезет: какие знаки зодиака выйдут из кризиса в 2026 году

10:57

Гороскоп на завтра 22 января: Ракам - недоразумения, Львам - прибыль

10:55

Работают по трое суток: в Киеве умерли два слесаря аварийных бригад - нардеп

10:39

"Умирает" медленно: главные сигналы, что ваш телефон скоро сломается

10:28

"Проходите комиссию": звезда "Скаженого весілля" рассказал, почему не мобилизовался в ВСУ

10:27

Китайский гороскоп на завтра 22 января: Быкам - стресс, Кроликов настигнет прошлое

10:16

"До чего вы докатились": беглец Потап "проехался" по украинцам из-за Тины КарольВидео

10:12

Холодный антициклон над Одессой: чего ждать от погоды в ближайшие дни и когда потеплеет

09:32

Почему 22 января нельзя бездельничать и далеко уезжать: какой церковный праздник

09:24

Россия ударила баллистикой по Кривому Рогу: что известно о последствиях

08:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 января (обновляется)

Реклама
08:36

В Украине ввели аварийные отключения света - где графики не действуют

08:27

Карта Deep State онлайн за 21 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

У Путина паранойя после операции "Паутина"мнение

08:06

Ночная атака РФ на Запорожье: четверо погибших, много разрушенийФото

07:56

Гренландия отвлекает Европу от Украины: Politico узнал, что не так с форумом в Давосе

07:05

Более 10 взрывов и сильный пожар: дроны и ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру в РФВидео

06:10

Украина вступила в критический этап войны: как изменить парадигму переговоровмнение

05:50

"Забыл привезти волосы": принц Гарри показал свою облысевшую макушкуВидео

05:24

Что нельзя делать после чистки зубов: стоматолог назвала популярную ошибку

04:51

Что делать, когда прорвало трубу: как выиграть время до приезда сантехника

04:41

Тайна Чернигова: почему название города до сих пор не могут окончательно объяснить

03:39

Чем растопить лёд во дворе: эффективные и безопасные методы

03:12

Света не будет до семи часов: графики отключений на Львовщине на 21 января

02:44

Огромный сапфир удивил рекордным весом: цена может взлететь до $400 млн

02:06

План "разъединения": эксперт раскрыл истинную циничную цель атак РФ

00:55

Морозы идут на спад: какая погода ожидается в Днепре в ближайшие дни

20 января, вторник
23:28

Герань "спит" и не цветет: простой домашний "энергетик" пробудит растениеВидео

23:16

Трамп сделал заявление о завершении войны и назвал главное "препятствие"

23:04

Почти весь день без света: свежие графики для Днепра и области на 21 январяФото

22:41

Российская ракета ПВО ударила по многоэтажке в Краснодарском крае - первые кадрыВидео

Реклама
22:26

Когда не будет света в Запорожской области 21 января - опубликовали свежие графики

22:23

Дивная загадка природы: зачем страусам четыре коленные чашечки на двух лапах

22:11

Сын Грубича показался с протезом-механической рукой и показал, как управляет им

21:54

Значение слова "деньги" раскрывает истинную историю России — что скрывает МоскваВидео

21:44

Скандальный форвард Динамо может уйти в аренду, но есть нюанс: СМИ раскрыли условие

21:28

Дом станет тёплым за минуты: простой приём с радиатором даёт неожиданный эффектВидео

20:55

Зеленский резко раскритиковал Воздушные силы после массированного удара РФ - что сказал

20:47

РФ нацелилась на расширение контроля в двух областях: где существует угроза

20:29

Мы на пути к кардинальному решению войны - БудановВидео

20:29

Грозит ли Киеву катастрофа: в КГГА назвали сроки подачи отопления и света

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять