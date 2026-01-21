Наконец-то повезет: какие знаки зодиака выйдут из кризиса в 2026 году

Тяжёлые времена для трёх знаков зодиака закончатся в 2026 году.

Какие знаки зодиака выйдут из кризиса в 2026 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Последние годы для Козерогов были непростыми, но пришло время перемен

Для Рыб 2026 год станет временем эмоционального и духовного обновления

Астрологи уверены: 2026 год станет переломным для тех, кто долгое время ощущал застой, давление и эмоциональную усталость. Сразу три знака зодиака смогут оставить позади сложный период и войти в фазу роста, стабильности и новых возможностей.

Козерог

Последние годы для Козерогов были непростыми — задержки, напряжение и постоянное чувство ответственности давали о себе знать. Однако в 2026 году ситуация начнёт заметно выравниваться.

Стабилизирующее влияние Сатурна усилит уверенность в себе, улучшит коммуникацию и поможет смело отстаивать свою позицию. А с июня, когда Юпитер активизирует сферу партнёрств, Козероги смогут уладить старые конфликты, укрепить деловые и личные союзы, а также получить финансовую выгоду. Ближе к концу года многим представителям знака удастся приблизиться к карьерным вершинам и обрести внутреннее спокойствие.

Водолей

Для Водолеев 2026 год станет выходом из периода хаоса и неопределённости. Споры, внутренние противоречия и ощущение застоя постепенно останутся в прошлом. Год принесёт неожиданные перемены, которые сначала могут показаться резкими, но в итоге приведут к росту и развитию.

Юпитер откроет новые двери — появятся шансы заявить о себе, получить признание и попробовать себя в новых направлениях. Хотя влияние Марса и Раху может периодически создавать напряжённые моменты, Водолеи сумеют превратить трудности в преимущества. Смелые шаги за пределы привычного приведут к лидерским позициям и масштабным изменениям в жизни.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рыбы

Для Рыб 2026 год станет временем эмоционального и духовного обновления. После периода внутренней путаницы и сомнений представители этого знака почувствуют ясность и уверенность в себе.

Транзит Юпитера благоприятно скажется на карьере и семейных делах, помогая Рыбам восстановить баланс и укрепить отношения. Интуиция станет их главным проводником — именно она поможет принимать верные решения и находить выход из сложных ситуаций. Астрологи советуют уделять внимание здоровью и направлять внутренние переживания в созидательное русло, чтобы год прошёл гармонично и продуктивно.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

