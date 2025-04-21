Фортуна ворвется успехом: 4 знака, которым повезет больше всего до начала мая

Астрологи прогнозируют: вторая половина апреля и начало мая станут периодом активных изменений для четырех знаков зодиака.

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Какие знаки зодиака ждут крутые перемены / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

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Вторая половина апреля и начало мая станут периодом активных перемен для четырех знаков зодиака

Общий совет для всех четырех знаков - не бояться рисковать и действовать, чтобы открыть новые перспективы

Некоторых знаков зодиака ждут прорывы в профессиональной жизни, новые финансовые возможности, знакомства, которые меняют ход событий, и сильные эмоции в личной. Издание Collective World назвало счастливчиков, которым больше всего повезет в ближайшее время, информирует Главред.

Близнецы

Этот период - идеальный для профессионального роста. Вашу работу могут отметить важные лица или руководство. Есть шанс присоединиться к масштабному проекту или даже кардинально сменить сферу деятельности. Новые возможности требуют решительности - не убегайте от ответственности. В личной жизни - время откровенности и укрепления отношений.

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Лев

Деньги - ключевая тема периода. Ожидайте приятные финансовые сюрпризы: премии, инвестиции или прибыльные проекты. Если работаете творчески - готовьтесь к прорыву. В отношениях - эмоции выходят на новый уровень: возможна встреча с интересным человеком или новый виток в уже имеющейся связи.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Дева

Для Дев это момент пробуждения после застоя. Вы начинаете лучше понимать, чего хотите от жизни, и видите пути достижения целей. Может поступить внезапное, но важное предложение - не упустите его. В финансах - наконец-то стабильность и постепенный рост.

Весы

Время выходить из тени. Ваша работа и усилия наконец-то будут замечены. Возможно новое деловое партнерство или проект, который откроет новые горизонты. В личном - искренние разговоры помогут расставить приоритеты. Не закрывайтесь от нового - впереди серьезные перемены.

Общий совет: все эти изменения - шанс на рост. Не бойтесь рисковать, брать на себя ответственность и действовать - именно так вы откроете для себя новые перспективы.

Также рассказывалось, какие знаки получат большую прибыль уже в апреле.

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