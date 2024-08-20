Гарантирует удачу в жизни: какое у вас счастливое число по знаку зодиака

Узнайте, какое число станет вашим талисманом и как оно может влиять на важные события в жизни!

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Счастливое число по знаку зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Хотите узнать, какое число приносит удачу именно вам? Астрологи утверждают, что у каждого знака зодиака есть своё счастливое число, которое способно привлечь успех и гармонию.

Узнайте, какое число станет вашим талисманом и как оно может влиять на важные события в жизни!

Счастливое число по знаку зодиака Овен (21 марта - 19 апреля)

Первый знак зодиака амбициозен и целеустремлен, поскольку им управляет планета утверждения Марс. Счастливое число для этого кардинального знака зодиака, символизируемого овном, - шесть. Оно гарантирует им финансовый успех и удачу в жизни. Кроме этого числа, девять также считается благоприятным для них, поскольку символизирует духовный рост знака.

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Счастливое число по знаку зодиака Телец (20 апреля - 20 мая)

Этим фиксированным земным знаком, символизируемым небесным быком, управляет планета любви и денег Венера. Их неотъемлемые черты - находить утешение в материальных вещах, они любят все роскошное и стремятся к изобилию в целом. Числа пять и шесть идеально подходят этому знаку, поскольку гарантируют финансовое процветание, а также душевное благополучие.

Счастливое число по знаку зодиака Близнецы (21 мая - 20 июня)

Этот мутабельный воздушный знак умен, любопытен и является социальной бабочкой зодиакального колеса. Символизируемые Близнецами, они находятся под управлением планеты общения Меркурия. Число пять считается для них счастливым числом зодиака, поскольку оно питает их энергичную и умную натуру.

Счастливое число по знаку зодиака Рак (21 июня - 22 июля)

Этот кардинальный водный знак является самым эмоциональным из всех зодиаков и символизируется крабом. Поскольку Луна является его правящей планетой, счастливое число для Рака - два, так как оно символизирует силу партнерства. Семья и домашний очаг очень важны для этого знака зодиака, а число два точно демонстрирует потребность Раков в отношениях.

Счастливое число по знаку зодиака Лев (23 июля - 22 августа)

Этот харизматичный огненный знак с фиксированной модальностью символизирует лев. Им управляет Солнце, и он считается естественным лидером зодиака. Поэтому счастливым числом для Леоса является число один. Они призваны вести за собой стаю и оказывать положительное влияние на своих собратьев по зодиаку.

Счастливое число по знаку зодиака Дева (23 августа - 22 сентября)

Этот мутабельный земной знак, символизируемый Девой или Девой, управляется планетой общения Меркурием. Этот знак зодиака называют перфекционистом из-за его привередливости и ориентированности на детали. Три - счастливое число для них, оно олицетворяет практичный и структурный подход к жизни. Это число приносит им много любви и удачи в жизни.

Счастливое число по знаку зодиака Весы (23 сентября - 22 октября)

Этот кардинальный воздушный знак символизируют весы, и одна из его главных черт - стремление к равновесию во всех сферах жизни. Этим знаком управляет планета любви и денег, Венера, и он стремится к симметрии и порядку в целом. Поэтому число семь ассоциируется с этим знаком зодиака, чтобы заставить их чувствовать себя сосредоточенными и в мире с собой.

Счастливое число по знаку зодиака Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Скорпион - фиксированный водный знак, управляемый планетой Плутон, которая имеет несколько мрачный оттенок, но известна своей преобразующей силой. Число восемь - счастливое число зодиака для этого непонятного, но интенсивного знака. Это число обращено к их чрезвычайно интуитивному, эмоционально глубокому и интеллектуальному "я".

Счастливое число по знаку зодиака Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

Стрелец - последний огненный знак, символизируемый лучником, и их характерной чертой является тяга к приключениям. Управляемые планетой Юпитер, они мутабельны в своих модальностях. Они ищут острых ощущений и волнений с самого начала, а три - их счастливое число. Оно соответствует их возбудимой натуре и считается полезным для их трудолюбия.

Счастливое число по знаку зодиака Козерог (22 декабря - 19 января)

Этот последний земной знак зодиака управляется планетой Сатурн и руководствуется правилами и нормами. Число четыре считается счастливым для этого дисциплинированного, кардинального знака, поскольку оно подчеркивает стабильность и искренность. Это число также символизирует потребность Козерога быть ответственным.

Счастливое число по знаку зодиака Водолей (20 января - 18 февраля)

Прогрессивный и революционный, этот последний воздушный знак управляется планетой Уран и известен своим гуманным подходом, который идет на пользу общему благу. Счастливое число этого фиксированного знака - 11, так как считается, что оно приносит им много любви и удачи и очень хорошо сочетается с их амбициями и мечтами.

Счастливое число по знаку зодиака Рыбы (19 февраля - 20 марта)

Этот глубоко медитативный знак символизирует счастливое число семь. Этот водный знак имеет переменчивый характер и представлен рыбами-близнецами, плывущими в противоположных направлениях. Они обычно обладают спокойным нравом, интуицией и умиротворенностью. Число семь подчеркивает эти качества и дополняет их внутренние черты и качества.

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