Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на июль 2026: астролог назвала главного везунчика месяца

Анна Ярославская
25 июня 2026, 19:37
google news Подпишитесь
на нас в Google
Анжела Перл сказала, в какие дни июля Львы сорвут большой куш.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на июль 2026 для Львов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда Меркурий поможет завершить давние дела
  • В какие сроки Юпитер откроет период тотальной удачи
  • Какого числа возможно подписание крупных контрактов

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2026 для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Меркурий будет ретроградным до 23 июля в 12-м доме гороскопа. Это время завершения прошлого. Какие-то давние дела наконец-то закончатся, или кто-то из прошлого вдруг вспомнит о вас. Либо вы найдете вещь, которую давно потеряли. Дела, которые тянулись мертвым грузом, сдвинутся с места.

видео дня

"Может быть, вы поедете в место, где бывали раньше — в какой-то знакомый санаторий или даже за границу. 12-й дом как раз отвечает за изолированные или далекие, уединенные места. Также в этот период может появиться желание отвезти старые вещи на благотворительность", - свидетельствует гороскоп.

Опасные дни июля

3–4 июля нас ждут непростые дни: Уран соединяется с Марсом. Уран — планета неожиданных и непредсказуемых событий, а Марс отвечает за травмы, аварии и конфликты.

"Будьте очень осторожны. 3, 4 и даже 5 июля это соединение будет активным в вашем 11-м доме. 11-й дом — это сектор социума и больших скоплений людей (стадионы, концерты). Лучше в эти дни избегать подобных мест. Впрочем, это касается и интернета, соцсетей. Может случиться так, что вам вдруг начнут писать неприятные комментарии или активизируются хейтеры. Также 11-й дом — это друзья. Возможно, у вашей подруги или друга (или у кого-то из родственников) произойдет событие, где им понадобится ваша помощь", - рассказала Анжела Перл.

10 июля Венера входит в сектор денег. Эта планета отвечает за финансы, подарки и любовь, и ее переход в ваш финансовый дом — это отличный знак. Ждите прибыль, подарки, или вам, например, вернут старый долг. В этот период может вырасти ваша самооценка.

11 июля Венера соединится с кармическим узлом прошлых жизней — Кету. В такие моменты часто происходят сюрпризы и подарки судьбы: кто-то может вам помочь, вложить в вас свои ресурсы или что-то оплатить. Либо вам неожиданно вернется крупная сумма денег.

14 июля — новолуние, которое принесет новую информацию, новости, планы и возможности, связанные с заграницей или отдыхом в санатории. Также это могут быть планы, касающиеся клиник и больниц. Например, вы решите сдать анализы, пройти обследование или запланируете операцию на будущее (уже после ретро-Меркурия).

А с 19 по 23 июля Юпитер начнет приносить Львам дарить подарки в течение всего месяца.

"Также это касается июльских Львов: Юпитер преподнесет вам приятный сюрприз прямо к вашему дню рождения. Впрочем, абсолютно все Львы уже начинают ощущать его присутствие. Юпитер работает как ангел-хранитель: высшие силы оберегают вас и открывают лучшие пути для развития", - рассказала астролог.

В эти дни возможна победа в суде, новость о долгожданной беременности или даже предложение руки и сердца.

А 23 июля Солнце официально входит в знак Льва. Когда Солнце возвращается в первый дом, оно приносит энергию, улучшается самочувствие. Вы буквально засияете и начнете излучать внутренний свет.

В этот же день, 23 июля, Меркурий наконец-то разворачивается в прямое движение. Период путаницы заканчивается. Если до этого что-то не получалось, терялось, не доходила посылка, срывались встречи или вы путали даты в билетах — после 23 июля все эти досадные ошибки прекратятся.

знаки зодиака, стихия огонь, знаки огня, гороскоп
Знаки зодиака - стихия огонь / Инфографика: Главред

26 июля Сатурн останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 10 декабря. Возможно, вы будете готовиться к запуску своего дела или перестраивать текущий бизнес. Сатурн — планета жестких обязательств. Не исключено, что на ваши плечи ляжет новая нагрузка.

"Сатурн всегда меняет наш характер, закаляет нас и заставляет ценить себя гораздо выше. Эта история продлится с 26 июля по 10 декабря, и у каждого она проиграется по-своему", - отметила астролог.

28 июля начнется самое интересное: кармические узлы меняют знаки на ближайшие полтора года. Восходящий узел (Раху) заходит в знак Льва, а Нисходящий узел (Кету) — в противоположный знак Водолея, включая вашу ось отношений, брака и партнерства (1-й и 7-й дома). Предыдущие полтора года они провели в ваших финансовых секторах — во 2-м и 8-м домах.

Там они полностью перестраивали вашу денежную систему и то, чем вы владеете. Возможно, вы разводились и делили имущество, либо меняли работу и выходили на другой уровень доходов. В общем, прошлые полтора года "штормило" сферу финансов.

С 28 июля 2026 года и до конца 2027-го фокус внимания смещается на любовь, брак и партнерство. Многие Львы за эти полтора года женятся или выйдут замуж, кто-то примет решение расстаться или развестись, а кто-то встретит главную любовь своей жизни. Вы будете сильно меняться внешне и внутренне.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

29 июля — полнолуние в секторе отношений и брака. И пройдет оно в соединении с Плутоном — планетой трансформации, кризисов и глубоких перемен. Это принесет важные события, касающиеся вашего партнера по браку или бизнесу.

Плутон — это еще и большие деньги, так что Луна может высветить подписание крупного контракта с компанией или оформление солидного кредита в банке. Также в районе 29 июля может успешно пройти крупная сделка купли-продажи.

30 июля — великолепный день тотального везения и удачи, ведь Юпитер соединяется с Солнцем в первом доме гороскопа. Сильнее других влияние других планет почувствуют те Львы, которые родились 30 июля.

"Если Юпитер соединяется с вашим Солнцем прямо в день рождения, этот невероятный заряд удачи останется с вами на все ближайшие 12 месяцев. Всё, что закладывается в наш день рождения, определяет весь последующий личный год. Так что вы настоящие везунчики! Это же везение распространяется и на тех, кто родился 29 и 31 июля", — резюмировала Анжела Перл.

Детальный гороскоп для Львов на июль 2026 смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп Лев гороскоп на июль гороскоп Лев Анжела Перл гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия атакует Киев баллистическими ракетами – в столице раздаются мощные взрывы

Россия атакует Киев баллистическими ракетами – в столице раздаются мощные взрывы

21:04Война
"Адское лето для РФ": детали боев на самых "горячих" направлениях фронта

"Адское лето для РФ": детали боев на самых "горячих" направлениях фронта

20:02Аналитика
В Крыму начались серьезные проблемы для РФ: разведка получила секретные документы

В Крыму начались серьезные проблемы для РФ: разведка получила секретные документы

18:24Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке миски с раменом за 33 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке миски с раменом за 33 с

Финансовый гороскоп на июль: Тельцам — премии, Козерогам — дисциплина

Финансовый гороскоп на июль: Тельцам — премии, Козерогам — дисциплина

Зачем в холодильник класть лист бумаги: лайфхак решает популярную проблему

Зачем в холодильник класть лист бумаги: лайфхак решает популярную проблему

Гороскоп Таро на завтра 26 июня: Раку - взглянуть на себя, Весам - преодолеть

Гороскоп Таро на завтра 26 июня: Раку - взглянуть на себя, Весам - преодолеть

Шторы на кухне больше не в моде: как стильно оформить окно на кухне в 2026 году

Шторы на кухне больше не в моде: как стильно оформить окно на кухне в 2026 году

Последние новости

21:37

Вместо "утро вечером мудрее": народная мудрость о принятии решений на свежую голову

21:24

Россиян выбивают с Кинбурнской косы: важные подробности о боях на юге

21:04

Россия атакует Киев баллистическими ракетами – в столице раздаются мощные взрывы

20:53

Зачем немцы кладут фольгу под ковер: хитрый лайфхак, который удивляет иностранцев

20:24

Позиция Трампа резко изменится: эксглава МИД заявил о решающих месяцах для Украины

Путину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — РейтеровичПутину нечего предложить Трампу, Россия боится изменения настроений в США — Рейтерович
20:02

"Адское лето для РФ": детали боев на самых "горячих" направлениях фронта

20:01

Древнее украинское слово "ковбаня": что оно на самом деле означает

19:47

Сигналы, которые нельзя игнорировать: как понять, что кошка чувствует себя одинокойВидео

19:37

Гороскоп на июль 2026: астролог назвала главного везунчика месяца

Реклама
19:36

Всего два региона: где в Украине зафиксировано самое высокое качество почв

19:30

СМИ обнародовали архивные материалы суда о возможной подделке документов о высшем образовании Андрея Пышного

19:10

Война, кризис и мобилизация: Денисенко рассказал, перед каким выбором стоит Путинмнение

18:44

Трамп будет давить: прогноз натиска США на РФ для завершения войны в Украине

18:42

Как красиво назвать Анатолия на украинском: забытые и благозвучные формы имени

18:34

Спасения от жары не будет: популярные напитки станут причиной больших проблемВидео

18:33

Ядерный блеф Путина провалился: эксперт объяснил, к чему теперь может прибегнуть Кремль

18:24

В Крыму начались серьезные проблемы для РФ: разведка получила секретные документы

18:14

В зоопарке животных заменили людьми: посетители не сразу поняли

18:02

Вместе с россиянами: Олег Винник стал персоной нон-грата в Молдове

17:53

Лавина денег и карьерный взлет: кого ждет успех в июле 2026 - гороскоп на месяцВидео

Реклама
17:45

Как сохранить свежесть моркови в течение месяца: хитрость от известных шеф-поваров

17:44

Трогать руками не стоит: семь ядовитых растений, растущих в УкраинеВидео

17:43

Смогли ли ВСУ полностью освободить Кинбурнскую косу — в ВМС сделали громкое заявление

17:37

До 6 млн долларов за запуск: в ГУР раскрыли, сколько "Цирконов" накопила Россия

17:10

Украина провела переговоры с Лукашенко в Минске — о чем договорилисьВидео

17:08

Затопленная деревня вновь появляется из воды: где и как ее найти

16:37

Гривня внезапно полетела вниз: новый курс валют на 26 июня

16:36

Рубио раскрыл правду о "сделке" Трампа и Путина на Аляске: что на самом деле произошлоВидео

16:31

До +37 °C и выше: какие регионы Украины и когда охватит аномальная жара из Европы

16:03

В Украине приняли новые правила бронирования: кто потеряет "бронь" с 1 сентябряФото

15:56

Обсерватория НАН привлечет более 150 млн грн частных инвестиций в развитие научной инфраструктуры

15:55

Как перевести слово "издержки" на украинский язык — правильные вариантыВидео

15:49

Домашнее средство спасет розы от опасной болезни: как его приготовить

15:32

Китайский гороскоп на июль: Крысам — осторожность, Лошадям — новые предложения

15:25

Скандал в Голливуде: известная актриса запретила продавать свое письмо на аукционе

14:58

Финансовый гороскоп на июль: Тельцам — премии, Козерогам — дисциплина

14:32

В ход пошли "чудо-таблетки": россияне жалуются на нехватку бензинаВидео

14:18

Зачем обертывать метлу фольгой: простой лайфхак для более быстрой уборки

14:12

На Кинбурнской косе подняли сине-желтый флаг, оккупанты убегают - ВСУ

14:07

Билык показалась в ярком образе и захотела съесть себя саму

Реклама
13:44

Почему нельзя желать удачи: ловушка для везунчиков

13:31

ВСУ разнесли три моста и стратегические НПЗ в глубоком тылу РФ - ГенштабВидео

13:12

"Новые возможности": Украина получила первый транш по кредиту на €90 млрд

13:08

Трампизм как политическая религия XXI века: Эйдман о секретном плане СШАмнение

13:08

Православный календарь на июль 2026: важные праздники и памятные дни

12:56

Россия атаковала мессенджеры политиков и военных в Украине, Европе и США — СБУ

12:21

"Это было ужасно": известная украинская певица рассказала о потере ребенка

12:03

Наступает время удачи: каким знакам повезет уже в следующем месяце

11:55

Тля не выдержит такого удара: домашнее средство, которое действует безотказноВидео

11:37

Горит глубокий тыл РФ: дроны атаковали НПЗ в Уфе, над городом - черный дым

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять