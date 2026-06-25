Гороскоп на июль 2026: астролог назвала главного везунчика месяца

Анжела Перл сказала, в какие дни июля Львы сорвут большой куш.

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Гороскоп на июль 2026 для Львов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот

Вы узнаете:

Когда Меркурий поможет завершить давние дела

В какие сроки Юпитер откроет период тотальной удачи

Какого числа возможно подписание крупных контрактов

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2026 для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Меркурий будет ретроградным до 23 июля в 12-м доме гороскопа. Это время завершения прошлого. Какие-то давние дела наконец-то закончатся, или кто-то из прошлого вдруг вспомнит о вас. Либо вы найдете вещь, которую давно потеряли. Дела, которые тянулись мертвым грузом, сдвинутся с места.

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"Может быть, вы поедете в место, где бывали раньше — в какой-то знакомый санаторий или даже за границу. 12-й дом как раз отвечает за изолированные или далекие, уединенные места. Также в этот период может появиться желание отвезти старые вещи на благотворительность", - свидетельствует гороскоп.

Опасные дни июля

3–4 июля нас ждут непростые дни: Уран соединяется с Марсом. Уран — планета неожиданных и непредсказуемых событий, а Марс отвечает за травмы, аварии и конфликты.

"Будьте очень осторожны. 3, 4 и даже 5 июля это соединение будет активным в вашем 11-м доме. 11-й дом — это сектор социума и больших скоплений людей (стадионы, концерты). Лучше в эти дни избегать подобных мест. Впрочем, это касается и интернета, соцсетей. Может случиться так, что вам вдруг начнут писать неприятные комментарии или активизируются хейтеры. Также 11-й дом — это друзья. Возможно, у вашей подруги или друга (или у кого-то из родственников) произойдет событие, где им понадобится ваша помощь", - рассказала Анжела Перл.

10 июля Венера входит в сектор денег. Эта планета отвечает за финансы, подарки и любовь, и ее переход в ваш финансовый дом — это отличный знак. Ждите прибыль, подарки, или вам, например, вернут старый долг. В этот период может вырасти ваша самооценка.

11 июля Венера соединится с кармическим узлом прошлых жизней — Кету. В такие моменты часто происходят сюрпризы и подарки судьбы: кто-то может вам помочь, вложить в вас свои ресурсы или что-то оплатить. Либо вам неожиданно вернется крупная сумма денег.

14 июля — новолуние, которое принесет новую информацию, новости, планы и возможности, связанные с заграницей или отдыхом в санатории. Также это могут быть планы, касающиеся клиник и больниц. Например, вы решите сдать анализы, пройти обследование или запланируете операцию на будущее (уже после ретро-Меркурия).

А с 19 по 23 июля Юпитер начнет приносить Львам дарить подарки в течение всего месяца.

"Также это касается июльских Львов: Юпитер преподнесет вам приятный сюрприз прямо к вашему дню рождения. Впрочем, абсолютно все Львы уже начинают ощущать его присутствие. Юпитер работает как ангел-хранитель: высшие силы оберегают вас и открывают лучшие пути для развития", - рассказала астролог.

В эти дни возможна победа в суде, новость о долгожданной беременности или даже предложение руки и сердца.

А 23 июля Солнце официально входит в знак Льва. Когда Солнце возвращается в первый дом, оно приносит энергию, улучшается самочувствие. Вы буквально засияете и начнете излучать внутренний свет.

В этот же день, 23 июля, Меркурий наконец-то разворачивается в прямое движение. Период путаницы заканчивается. Если до этого что-то не получалось, терялось, не доходила посылка, срывались встречи или вы путали даты в билетах — после 23 июля все эти досадные ошибки прекратятся.

Знаки зодиака - стихия огонь / Инфографика: Главред

26 июля Сатурн останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 10 декабря. Возможно, вы будете готовиться к запуску своего дела или перестраивать текущий бизнес. Сатурн — планета жестких обязательств. Не исключено, что на ваши плечи ляжет новая нагрузка.

"Сатурн всегда меняет наш характер, закаляет нас и заставляет ценить себя гораздо выше. Эта история продлится с 26 июля по 10 декабря, и у каждого она проиграется по-своему", - отметила астролог.

28 июля начнется самое интересное: кармические узлы меняют знаки на ближайшие полтора года. Восходящий узел (Раху) заходит в знак Льва, а Нисходящий узел (Кету) — в противоположный знак Водолея, включая вашу ось отношений, брака и партнерства (1-й и 7-й дома). Предыдущие полтора года они провели в ваших финансовых секторах — во 2-м и 8-м домах.

Там они полностью перестраивали вашу денежную систему и то, чем вы владеете. Возможно, вы разводились и делили имущество, либо меняли работу и выходили на другой уровень доходов. В общем, прошлые полтора года "штормило" сферу финансов.

С 28 июля 2026 года и до конца 2027-го фокус внимания смещается на любовь, брак и партнерство. Многие Львы за эти полтора года женятся или выйдут замуж, кто-то примет решение расстаться или развестись, а кто-то встретит главную любовь своей жизни. Вы будете сильно меняться внешне и внутренне.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

29 июля — полнолуние в секторе отношений и брака. И пройдет оно в соединении с Плутоном — планетой трансформации, кризисов и глубоких перемен. Это принесет важные события, касающиеся вашего партнера по браку или бизнесу.

Плутон — это еще и большие деньги, так что Луна может высветить подписание крупного контракта с компанией или оформление солидного кредита в банке. Также в районе 29 июля может успешно пройти крупная сделка купли-продажи.

30 июля — великолепный день тотального везения и удачи, ведь Юпитер соединяется с Солнцем в первом доме гороскопа. Сильнее других влияние других планет почувствуют те Львы, которые родились 30 июля.

"Если Юпитер соединяется с вашим Солнцем прямо в день рождения, этот невероятный заряд удачи останется с вами на все ближайшие 12 месяцев. Всё, что закладывается в наш день рождения, определяет весь последующий личный год. Так что вы настоящие везунчики! Это же везение распространяется и на тех, кто родился 29 и 31 июля", — резюмировала Анжела Перл.

Детальный гороскоп для Львов на июль 2026 смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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