Солнечное затмение 12 августа — для кого эта неделя станет судьбоносной

Знаки зодиака по-разному отреагируют на затмение 12 августа. Пять знаков зодиака смогут использовать этот период для важных перемен.

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Счастливчики недели / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Неделя с 10 по 16 августа 2026 года обещает быть особенной благодаря мощному солнечному затмению и новолунию в огненном знаке Льва, которое придется на 12 августа. Этот период призывает ставить собственный комфорт и счастье на первое место, активно действовать и раскрывать свой внутренний потенциал. Несмотря на яркую огненную энергию, влияние Сатурна и Лунных узлов потребует взвешенности и терпения: спешка сейчас ни к чему, а прогресс будет системным и практичным. Главред расскажет об этом подробнее.

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Астрологи YourTango выделяют пять знаков зодиака, для которых эта неделя станет самой удачной и трансформационной.

Лев

Солнечное затмение в вашем знаке подталкивает к успеху и укрепляет уверенность в собственных силах. Юпитер и Сатурн дают важные уроки, которые помогают расти, поэтому не стоит прятаться - принимайте внимание, общайтесь с друзьями и уделяйте время уходу за собой.

Об источнике: YourTango YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Водолей

События недели принесут изменения в личные и профессиональные отношения. Это удачное время для новых знакомств, командной работы и волонтерства, а следующие 18 месяцев могут заложить основу для новых бизнес-партнерств.

Овен

Транзиты помогают обрести внутреннюю устойчивость и структурировать планы. Не стоит сопротивляться дисциплине Сатурна - лучше использовать этот медленный темп для планирования, раскрытия творческого потенциала и воплощения художественных идей.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Венера в вашем знаке побуждает взглянуть на окружающих без "розовых очков". Это период для практической оценки дружеских и партнерских связей, избавления от старого и укрепления отношений с близкими людьми.

Близнецы

Неделя открывает новые горизонты для обучения и совершенствования собственных навыков. Главная ловушка - соблазн взяться за несколько дел одновременно из-за влияния Урана. Вместо этого стоит сосредоточиться на одной цели и спокойно инвестировать в будущее профессиональное развитие.

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