Горькое возвращение к прошлому: какие 4 знака переживут старые раны этим летом

Что говорят звезды:
- Кому из знаков зодиака придется пересмотреть прошлое
- Почему это лето будет непростым для Овнов, Львов и Водолеев
Этот летний сезон станет эмоциональным вызовом для трех представителей зодиакального круга. Астрологи предостерегают: для них это будет период возвращения к давним чувствам, незавершенным историям и ошибкам, которые до сих пор не нашли окончательного завершения, пишет Главред, ссылаясь на Collective World.
Овен
У Овнов появится шанс глубже посмотреть на прошлые решения и отношения. Вероятны встречи с людьми из прошлого или воспоминания, которые неожиданно вынырнут на поверхность. Это может вызвать эмоциональные переживания, но также станет толчком к исцелению. Овнам стоит не спешить с действиями - лучше обдумать все тщательно.
Лев
Для Львов это лето будет своеобразной проверкой на прочность, особенно во взаимоотношениях. Внутренние сомнения, старые обиды или незакрытые истории могут напомнить о себе: в снах, сообщениях или даже неожиданных встречах. Эти события помогут понять, что пора попрощаться с прошлым. Львам следует позволить себе прожить эмоции и не прятать настоящие чувства.
Водолей
Водолеи пройдут через глубокую внутреннюю трансформацию. Они могут погрузиться в размышления о давних мечтах, идеях или отношениях, которые оставили след. Эмоциональная волна может показаться непривычной для этого умного знака, но именно она откроет путь к новым началам. Лето подарит возможность отпустить старое и начать новый этап в жизни.
А вот некоторым Ретроградный Меркурий даст второй шанс - каким ТОП-4 знакам приготовиться.
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