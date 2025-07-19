Светлая полоса начинается: какие ТОП-4 знака скоро накроет волна удачи

В ближайшее время их ждет период позитивных перемен, новых возможностей и вдохновенных решений.

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Кому звезды обещают положительные изменения/ Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

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Кому звезды сулят позитивные перемены и новые моменты

Почему Овны, Близнецы, Девы и Водолеи на пороге больших перемен

Астрологические прогнозы предвещают позитивные трансформации в жизни представителей четырех знаков зодиака. Для некоторых это будет настоящий старт светлой жизненной полосы, пишет Главред со ссылкой на Collective World.

Вот кто оказался среди тех, кому звезды пророчат успех:

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Овен

Овнам открывается возможность двигаться вперед, оставив позади прошлое. На первый план выйдут личные цели, и настало время действовать с уверенностью. Этот период будет способствовать новым начинаниям, а также принесет положительные изменения в личную жизнь, возможны как глубокие разговоры, так и новые знакомства.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Близнецы

Близнецы почувствуют облегчение, жизнь приобретает новые краски и легкость. Ваша природная открытость поможет установить прочные связи с людьми и привлечь интересные возможности. Это удачное время для обучения, путешествий или смены профессионального курса. Главное не бояться выходить за пределы привычного.

Дева

Девы смогут наконец ослабить контроль и позволить себе больше спонтанности. Ваша гибкость откроет путь к изменениям в работе, жизни или личных проектах. Также возможны романтические знакомства или изменения в уже имеющихся отношениях, которые изменят ваше отношение к любви.

Водолей

У Водолеев начинается творческая волна: новые идеи и желание изменить жизнь выходят на первый план. То, что раньше казалось недостижимым, теперь может стать реальностью. Внутренний подъем и энергия подтолкнут к важным шагам по направлению к мечтам.

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