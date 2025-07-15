Любимцы всех: ТОП-4 даты рождения, которые наделяют людей магнетизмом

Вкратце:
- Почему дата рождения может говорить больше, чем вы думаете
- Кто из людей имеет природный шарм благодаря числу рождения
Астрологи и нумерологи считают, что некоторые даты рождения наделяют человека особым внутренним сиянием, которое привлекает других. Это природное обаяние проявляется в отношениях, дружбе и даже в карьерном росте. Речь идет не только о знаке зодиака, конкретное число рождения может дать вам мощный социальный магнетизм, сообщает Главред со ссылкой на издание Parade.
2-е число
Люди, рожденные второго числа, обладают невероятной эмоциональной чувствительностью. Они тонко чувствуют настроение других и умеют создать атмосферу спокойствия и гармонии. Их доброжелательность и умение сопереживать автоматически вызывают доверие.
6-е число
Рожденные в этот день - прирожденные защитники. Они излучают заботу, нежность и искренность. В отношениях проявляют лояльность и глубокое понимание партнера, поэтому их очень ценят близкие.
12-е число
Такие люди - настоящие звезды компании. Они коммуникабельны, обладают сильной харизмой и всегда готовы поднять настроение. Благодаря врожденной легкости в общении, быстро завоевывают симпатию даже у незнакомцев.
18-е число
Это личности с внутренней глубиной и жизненной мудростью. Они не играют ролей, их аутентичность и душевность чувствуется сразу. Именно честность и искренность делают их привлекательными для других.
Нумерологи подчеркивают: харизма - это не только внешний вид или поведение. Это особая энергетика, которую невозможно подделать.
Также ранее рассказывалось о датах рождения, излучающих магию.
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Об источнике: Parade
Parade.com - это популярный американский онлайн-ресурс, который является цифровым продолжением известного журнала Parade, ранее распространявшегося как воскресная газетная вкладка в США.
Одна из основных тем - это новости о звездах, видео, интервью и материалы из мира развлечений. Сайт предлагает большое количество рецептов, кулинарных советов и идей для приготовления пищи.
Parade Magazine был основан в 1941 году.
В течение многих десятилетий он был одним из самых читаемых журналов в США, распространяясь в сотнях газет по всей стране.
Хотя печатная версия журнала перестала выходить в газетах в конце 2022 года (и как электронный журнал в конце 2023 года), бренд Parade продолжает существовать и развиваться как онлайн-платформа.
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