Ретроградный Меркурий даст второй шанс: каким ТОП-4 знакам приготовиться

Период с 18 июля по 11 августа станет временем кардинальных изменений, переосмысления и важных решений.

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Кого ждет интересный ретроградный Меркурий / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что расскажут звезды:

Какие знаки начнут новую эру своей жизни уже в августе

Что готовит Меркурий Весам, Скорпионам, Стрельцам и Козерогам

Ретроградный Меркурий часто ассоциируется с путаницей, возвращением к старому и неожиданными жизненными развязками. Однако для четырех знаков Зодиака этот период, который длится с 18 июля по 11 августа, может стать важным этапом переосмысления, трансформаций и новых стартов. Об этом сообщает Главред, ссылаясь на Collective World.

Весы

Этому знаку звезды готовят испытания в отношениях, и на личном, и на профессиональном уровне. Возможно возвращение к старым конфликтам или разговорам, которые остались без точки. Это заставит Весов поставить под сомнение старые договоренности, а также переоценить свои ценности. Появится острая потребность отстоять собственные границы, даже если это приведет к дискомфорту. Как результат, станет четче понятно, кто на самом деле заслуживает место в вашей жизни.

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Скорпион

Скорпионы пройдут через внутреннее обновление. Ретроградный Меркурий заставит сосредоточиться на финансах, карьере или эмоциональных ресурсах. Возможно, появится ощущение потери контроля, однако именно оно и станет толчком к важным решениям. Не исключено, что придется пересмотреть свое место в мире. Вплоть до полного перезапуска.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Стрелец

Этому знаку придется разобраться с тем, что осталось в прошлом. Нерешенные вопросы, недосказанные фразы, незавершенные дела, все это вернется, чтобы наконец получить логическое завершение. Особенно это коснется профессиональной сферы, обучения или путешествий. Но, наведя порядок, Стрелец выйдет из этого периода с обновленным видением будущего.

Козерог

Для Козерогов это будет время расшатанной стабильности. Привычные структуры в личной жизни или семейные планы могут пошатнуться. Придет осознание, что не все подлежит контролю - иногда нужно позволить событиям развиваться самостоятельно. И именно это откроет двери к изменениям, которые раньше казались недостижимыми.

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