Гороскоп для Близнецов на октябрь 2025: любовь, радость и новые горизонты

Октябрь будет месяцем радости, вдохновения, новых знакомств и перемен в жизни Близнецов. Главное — не поддаваться провокациям 5 и 20 октября.

Гороскоп на октябрь 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

Когда самые опасные даты октября

В какой период Близнецам можно начинать новые романтические отношения

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2025 для Близнецов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака на второй месяц осени, читайте материал: Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, октябрь обещает быть очень удачным месяцем для процедур красоты, для сделок, подписания документов и контрактов, покупок и продаж. Всё, что вы хотите оформить — делайте в октябре, потому что уже в ноябре у нас начинается ретроградный Меркурий, пишет Главред.

Важные даты месяца — 5 и 20 октября. В эти дни Марс соединяется с Чёрной Луной. Это энергетическая точка, которая может провоцировать срывы, соблазны и конфликты.

У Близнецов Чёрная Луна будет в шестом доме, который отвечает за работу и здоровье. Поэтому 5 и 20 октября не реагируйте на провокации на работе, не выясняйте отношений с коллегами и не планируйте медицинские операции.

7 октября будет полнолуние в 11-м доме. Это сектор, который касается дружбы, команд, сообществ и ваших планов на будущее. Возможны изменения в окружении, новые знакомства или, наоборот, завершение общения с кем-то. Это также может касаться соцсетей, проектов, групповых занятий или хобби.

Кроме того, 7 октября Меркурий входит в сектор работы и здоровья. Возможны новые проекты, клиенты, встречи, медицинские консультации или даже появление питомца.

С 14 октября по 7 ноября Венера будет находиться в доме любви и радости. Это время вдохновения, творчества, романтики, праздников и удовольствий. Возможны подарки, финансовые поступления, хорошие новости о детях или новые отношения.

14 октября Плутон разворачивается в прямое движение в девятом доме гороскопа, который отвечает за образование, заграницу, путешествия, юриспруденция. Возможны события, связанные с визами, документами, обучением, публикациями или международными контактами.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 октября — новолуние в пятом доме гороскопа, которое принесет новое начало в сфере любви, творчества, хобби, детей. Отличное время загадать желания о романтике, радости и вдохновении. Можно начинать новое дело, хобби или даже новые романтические отношения.

23 октября — Нептун возвращается в десятый дом гороскопа. До 27 января Нептун снова затронет вашу сферу карьеры и статуса. Это время завершения профессиональных циклов и подготовки к новому этапу. Возможно, смена профессии, закрытие бизнеса или другие важные карьерные решения.

В последнюю неделю месяца Солнце подсветит сферу работы и здоровья. Важно, чтобы был баланс между обязанностями и отдыхом. Также необходимо уделить внимание питанию, режиму сна, спорту и энергии.

Смотрите видео - Гороскоп на октябрь 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл:

