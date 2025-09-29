Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп для Близнецов на октябрь 2025: любовь, радость и новые горизонты

Анна Ярославская
29 сентября 2025, 18:59
42
Октябрь будет месяцем радости, вдохновения, новых знакомств и перемен в жизни Близнецов. Главное — не поддаваться провокациям 5 и 20 октября.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на октябрь 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Когда самые опасные даты октября
  • В какой период Близнецам можно начинать новые романтические отношения

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2025 для Близнецов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака на второй месяц осени, читайте материал: Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, октябрь обещает быть очень удачным месяцем для процедур красоты, для сделок, подписания документов и контрактов, покупок и продаж. Всё, что вы хотите оформить — делайте в октябре, потому что уже в ноябре у нас начинается ретроградный Меркурий, пишет Главред.

видео дня

Важные даты месяца — 5 и 20 октября. В эти дни Марс соединяется с Чёрной Луной. Это энергетическая точка, которая может провоцировать срывы, соблазны и конфликты.

У Близнецов Чёрная Луна будет в шестом доме, который отвечает за работу и здоровье. Поэтому 5 и 20 октября не реагируйте на провокации на работе, не выясняйте отношений с коллегами и не планируйте медицинские операции.

7 октября будет полнолуние в 11-м доме. Это сектор, который касается дружбы, команд, сообществ и ваших планов на будущее. Возможны изменения в окружении, новые знакомства или, наоборот, завершение общения с кем-то. Это также может касаться соцсетей, проектов, групповых занятий или хобби.

Кроме того, 7 октября Меркурий входит в сектор работы и здоровья. Возможны новые проекты, клиенты, встречи, медицинские консультации или даже появление питомца.

С 14 октября по 7 ноября Венера будет находиться в доме любви и радости. Это время вдохновения, творчества, романтики, праздников и удовольствий. Возможны подарки, финансовые поступления, хорошие новости о детях или новые отношения.

14 октября Плутон разворачивается в прямое движение в девятом доме гороскопа, который отвечает за образование, заграницу, путешествия, юриспруденция. Возможны события, связанные с визами, документами, обучением, публикациями или международными контактами.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 октября — новолуние в пятом доме гороскопа, которое принесет новое начало в сфере любви, творчества, хобби, детей. Отличное время загадать желания о романтике, радости и вдохновении. Можно начинать новое дело, хобби или даже новые романтические отношения.

23 октября — Нептун возвращается в десятый дом гороскопа. До 27 января Нептун снова затронет вашу сферу карьеры и статуса. Это время завершения профессиональных циклов и подготовки к новому этапу. Возможно, смена профессии, закрытие бизнеса или другие важные карьерные решения.

В последнюю неделю месяца Солнце подсветит сферу работы и здоровья. Важно, чтобы был баланс между обязанностями и отдыхом. Также необходимо уделить внимание питанию, режиму сна, спорту и энергии.

Смотрите видео - Гороскоп на октябрь 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Близнецы гороскоп гороскоп Близнецы гороскоп на октябрь Анжела Перл Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

20:02Война
Россияне атакуют центр Киева - в столице раздаются масштабные взрывы

Россияне атакуют центр Киева - в столице раздаются масштабные взрывы

18:58Война
F-16, Mirage и не только: анонсирована передача Украине нового типа самолетов

F-16, Mirage и не только: анонсирована передача Украине нового типа самолетов

18:38Война
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

Три знака зодиака сделают шаг в новую жизнь в октябре: кто в списке

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

В жизни трех знаков зодиака начнется эра успеха: кому будет везти 29 сентября

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 30 сентября: Лошадям - ошибки, Драконам - гнев

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Гороскоп на завтра 30 сентября: Близнецам - неожиданная встреча, Весам - развлечения

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

Последние новости

20:17

Блеск без химии – кран засияет: хитрый способ быстрой очистки за копейки

20:10

Он очень вкусный и сытный: быстрый рецепт салата с секретной начинкой

20:02

США дали "зеленый свет": эксперт раскрыл, какое "новое" оружие полетит в глубь РФ

19:19

Прощай, плесень и запах: люди массово выбирают одно средство очистки стиралкиВидео

19:15

Проблемы "Дарницы" с продажами связаны с высокими ценами, а не со "сговором" аптек - экономист

Половина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФПоловина России сбежится грабить Москву: Загородний – о том, как Украина приближает смерть РФ
19:10

Как выборы в Молдове стали серьезным сигналом для Кремля?мнение

19:05

Осенний щит для голубики: три простых шага, которые спасут кусты от зимних болезнейВидео

18:59

Гороскоп для Близнецов на октябрь 2025: любовь, радость и новые горизонтыВидео

18:58

Россияне атакуют центр Киева - в столице раздаются масштабные взрывы

Реклама
18:38

F-16, Mirage и не только: анонсирована передача Украине нового типа самолетов

18:29

Украину накроет мокрый снег и ударит мороз: синоптики предупредили о шторме

18:21

Соседям можно даже не мечтать: почему Закарпатье - не Венгрия

18:18

Женщина завела обычного щенка, но с питомцем произошли невероятные измененияВидео

18:12

Как выбрать коричневую помаду: простые правила помогут найти ваш оттенок

18:05

Безопасного места в РФ больше нет: Украина пригрозила мощными ударами

17:26

"Мы набрали обороты": Сибига назвал обнадеживающий срок окончания войны

17:25

Гора сочных котлет без грамма мяса — вся семья будет сыта

17:20

Уже летят "Шахеды": РФ в ближайшее время может обстрелять Украину

17:12

Россию можно выбить из войны: эксперт объяснил, что должна делать Украина

17:10

"Сценарий может быть худший": украинцев предупредили о ядерной и радиационной угрозе

Реклама
17:09

Хитрый способ опытных сантехников: как пробить засор без усилий и химииВидео

16:51

Окружение россиян под Покровском: ВСУ предложили оккупантам два варианта

16:39

Tomahawk для Украины: в ВСУ сказали, какие цели в России будут поражены

16:33

Шикарный закусочный торт из лаваша: абсолютно новый рецепт

16:31

Автомобили Range Rover оснащены секретной кнопкой - какие функции она выполняетВидео

16:26

Надо запасаться сейчас: украинцев предупредили о скачке цен на базовые продукты

16:05

Как высушить одежду без отопления: гениальный фокус удивит своей простотойВидео

15:51

РФ несет громадные убытки из-за атак Украины по объектам НПЗ: The Sun назвал сумму

15:48

РФ предложила "выгодные условия" мира: что будет с границами и какая новая цель Кремля

15:43

Мощные взрывы прогремели в Феодосии: черный дым поднимается над нефтебазой

15:42

Основатель рода был настоящим красавцем и модником - фамилии, которые это выдают

15:19

Караси прыгают на наживку, как бешеные: секрет удачной рыбалки

15:16

Как часто РФ может массированно атаковать Украину этой осенью: тревожный прогноз

14:58

Как сварить идеально рассыпчатый рис: золотое правило опытных кулинаровВидео

14:54

Путин подписал указ об осеннем призыве: сколько людей диктатор отправит в армию

14:44

"Не нажрутся никак": сотни россиян с жалобами собрались у администрации Путина

14:36

С Днем защитников и защитниц Украины - красивые поздравления в стихах и прозе

14:34

"Стерла его война": известный украинский актер погиб, защищая Украину

14:30

Российские оккупанты разрушили дом известной актрисы - детали

14:11

"Было страшно": группа The Rasmus выпустила фильм о своей поездке в УкраинуВидео

Реклама
14:00

Какие грибы лучше всего сушить: простой секрет идеальной заготовкиВидео

13:59

Певица Джамала жестко упала со сцены - в каком она состоянии

13:48

"Минус 10 лет": Елена Мозговая сменила имидж и помолодела на глазах

13:39

Дожди и штормовой ветер: в Украине заметно испортится погода

13:20

ЦПК поддерживает фигуранта "пьяных вечеринок", потому что он защищает детектива НАБУ - СМИ

13:18

"Горько осознавать": путинист Филипп Киркоров в трауре

13:11

Лицо поплыло: запроданка Повалий решила измениться до неузнаваемости

13:11

Почему 30 сентября нельзя осуждать других: какой церковный праздник

12:51

День защитников и защитниц Украины 2025: почему дату перенесли и когда празднуемВидео

12:50

Зеленский обратился к Санду после выборов в Молдове: что он сказал

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваПотапМаксим ГалкинСофия РотаруНастя КаменскихОльга СумскаяВиталий КозловскийФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять