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Гороскоп для Рыб на июнь 2026: астролог назвала дни потрясающего везения для Рыб

Анна Ярославская
4 июня 2026, 03:33
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Один день в первый месяц лета станет критическим. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Рыб на июнь 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В какие дни июня представителей знака ждет невероятное везение
  • Почему ретроградный Меркурий заставит вернуться к прошлым темам
  • Каких перемен в сфере работы и жилья стоит ожидать к концу месяца

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июнь 2026 для Рыб.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, со 2 июня Меркурий вошел в пятый дом гороскопа на два с половиной месяца. Это сектор любви, поэтому Меркурий может принести Рыбам новые знакомства. Или в июне вы наконец-то научитесь любить себя.

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Так как 5-й дом связан с детьми, возможно, вы пойдете в какую-то школу для родителей, будете организовывать курсы для малышей или просто начнете проводить с ними много времени.

"Разворот Меркурия всегда возвращает нас к прошлым темам. Это может быть возвращение к вопросам детей, алиментов, зачатия или крестин. Возможно, вы поедете с ребенком в отпуск. В теме любви это указывает на встречу после дистанции или расставания. Вы можете снова вернуться к обсуждению романтических планов: например, стоит ли съезжаться. Если у вас любовный треугольник, наступит время выяснения отношений", - отметила астролог.

По словам Перл, период Меркурия в пятом доме — это потрясающее время, чтобы встретить половинку, раскрыться в творчестве (начать рисовать, петь, танцевать, заняться конным спортом) и позволить себе побыть ребенком.

С 6 по 10 июня наступят дни невероятного везения. В эти дни (особенно 8, 9 и 10 июня) Венера — планета малого счастья — соединяется с Юпитером, планетой большого счастья и изобилия, в вашем секторе любви.

"Это будут потрясающие, очень везучие дни! Вы можете даже выиграть в лотерею, ведь пятый дом отвечает за выигрыши, конкурсы и спортивные соревнования", - рассказала Перл.

14 июня Венера переходит в шестой дом, который отвечает за работу, здоровье, рутину и привычки. Венера принесет облегчение на работе или приятный уход в отпуск. Ждите хороших новостей о здоровье.Так как шестой дом связан с домашними животными, вы будете с удовольствием проводить время со своими питомцами. На работе возможен праздник, корпоратив, вас будут поздравлять и дарить цветы. Если вы работаете на себя, придут отличные клиенты. Удастся найти хорошую няню, помощницу или ассистента. Вы легко справитесь с любыми поломками, ремонтом или конфликтами. По Венере все сложные задачи решаются очень легко.

15 июня — новолуние в четвертом доме, который отвечает за место жительства и семью. Новолуние принесет перемены: возможно, вам придется съехать с арендованного жилья, или вы наконец-то найдете идеальный вариант для съема или покупки. Кто-то может приехать к вам в гости.

Ждите новостей от родителей (мамы или папы). Возможно оформление и получение документов, связанных с жильем: визы, ПМЖ, гражданства или паспорта. Также вероятны важные семейные встречи.

22 июня — день солнцестояния, когда светлые силы побеждают темные. В этот день открывается мощный энергетический портал, поэтому очень здорово делать практики, ритуалы и загадывать желания. В этот же день Солнце входит в пятый дом гороскопа, дополнительно высвечивая темы радости, любви, хобби и творчества.

29 июня будет критически важный день, поскольку произойдет сразу несколько мощных астрологических событий.

Во-первых, Марс входит в четвертый дом. Это принесет активность в сферу дома и семьи. Возможен переезд, командировка, возвращение домой из поездки, перевозка вещей или встреча кого-то на вокзале и в аэропорту. Появится необходимость физически помогать родственникам или делать ремонт.

Меркурий останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 23 июля. В этот период нельзя покупать технику, автомобили, дома и квартиры (продавать можно), а также подписывать важные документы и делать плановые операции. Меркурий начнет замедляться уже с середины месяца, поэтому все самые важные дела постарайтесь завершить до 16–17 июня.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

29 июня также произойдет полнолуние в 11-м доме. Вас ждет много встреч с друзьями и родственниками. Возможно, вы пойдете на концерт, стадион, крупную конференцию или вебинар. Полнолуние может принести знакомство с влиятельным покровителем или заслуженный результат за проделанную работу — например, крупную сумму денег или публичное признание.

30 июня Юпитер на целый год входит в ваш шестой дом гороскопа (последний раз он был там 12 лет назад). Юпитер всегда улучшает и масштабирует ту сферу, в которую попадает. До июля следующего года он принесет вам улучшение условий труда, смену работы на более перспективную, увеличение потока клиентов, карьерный рост и масштабирование бизнеса. Также этот транзит поспособствует укреплению здоровья и, возможно, появлению нового домашнего любимца.

Детальный гороскоп для Рыб на июнь 2026 смотрите на видео:

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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