Гороскоп для всех на 24 декабря: вираж судьбы и создание серьезных отношений

У Тельцов жизнь может резко измениться, предупредил астропрогноз / Reuters

Знаков Зодиака Овен, Лев, Стрелец и Рак гороскоп на 24 декабря 2020 года – на четверг и 10-11 лунный день, предупредил об опасностях.

Тельцам астропрогноз насулил виражи судьбы, пишет supercook.ru.

Весам спрогнозирован позитив на любовном фронте – возможность создания серьезных отношений.

С чем в 10-11 лунный день могут столкнуться представители воздушной стихии

Гороскоп на 24 декабря 2020 года – Весы

Людям, у которых есть семья, советуют побыть с родными на свежем воздухе. У человека без пары есть шанс создать серьезные отношения. Чрезмерно романтичные приключения могут вылезти боком.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Можно проводить любые встречи, есть шанс по любым вопросам прийти к согласию. Не бойтесь браться за дела, в которых вы не профи.

Гороскоп на 24 декабря 2020 – Водолей

Можете начать активно разбираться с бытовыми проблемами. Не противопоказаны новые знакомства и веселье.

С чем в 10-11 лунный день могут столкнуться представители земной стихии

Гороскоп на 24 декабря 2020 года – Козерог

Путешествие может быть увлекательным. Новый знакомый может врезаться в память – вам светит много приятностей. День советуют потратить на решение своих денежных вопросов.

Гороскоп на завтра – Телец

В жизни возможен резкий поворот. Благодаря рискованным делам возможна серьезная прибыль, главное – вовремя сказать себе "стоп".

Гороскоп на 24 декабря 2020 – Дева

Потратьте день на решение домашних и денежных вопросов. Дома не пытайтесь любой ценой доказать, что вы правы.

С чем в 10-11 лунный день могут столкнуться представители водной стихии

Гороскоп на 24 декабря 2020 года – Рыбы

В этот день советуют вести переговоры. Уверенно двигайтесь к тому, чего хотите достичь, и присматривайтесь к делам, которые могут иметь светлое будущее. Не забывайте пользоваться интуицией.

Гороскоп на завтра – Рак

Нельзя разбрасываться деньгами – готовьтесь к расходам, которые не были запланированы. Возможно, вы поплывете против течения.

Гороскоп на 24 декабря 2020 – Скорпион

Уверенно двигайтесь к намеченной цели и стройте перспективные планы. День подходит для делового общения.

С чем в 10-11 лунный день могут столкнуться представители огненной стихии

Гороскоп на 24 декабря 2020 года – Лев

Из-за плохой новости возможен стресс, есть угроза травмы или болезни. Не приветствуется риск и физическая работа.

Гороскоп на завтра – Овен

Занимайтесь тем, в чем разбираетесь. Противопоказаны эксперименты. Возможен стресс, болезнь или травма.

Гороскоп на 24 декабря 2020 – Стрелец

Стоит воздержаться от рискованных и необычных поступков. Вы можете подхватить инфекцию, может разболеться голова.