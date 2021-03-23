Гороскоп для всех на 24 марта: кто будет счастливчиком, а кому грозит удар в спину

Самый положительный астропрогноз на среду составлен для Тельцов / Reuters

Позитивная среда, 24 марта и 12 лунный день, светит знаку Зодиака Телец – представителей этого знака Зодиака можно назвать счастливчиками дня.

Негативный день грозит Девам и Козерогам – их гороскоп на 24 марта 2021 года предупредил об угрозе предательства, сообщает supercook.ru.

Лузерами дня могут оказаться Рыбы, однако при одном условии им светит защита высших сил.

Чему посвятить день представителям водной стихии, а от чего отказаться

Гороскоп на 24 марта 2021 года – Рыбы

Могут возникнуть критические ситуации, есть угроза плохой новости. Если сконцентрируете жизненные силы и проявите волевые качества – получите поддержку высших сил.

Гороскоп на завтра – Рак

Можете отстроить разрушенные мосты – день подходит для общения. Можно решиться на рискованные шаги и сделать реальностью смелые идеи.

Гороскоп на 24 марта 2021 – Скорпион

Возможно, придется потратить много эмоциональных сил на разрешение деловых вопросов. Возможно, придется скрывать карты и пустить в ход креативность. Если преодолеете препятствия – жизнь улучшится.

Чему посвятить день представителям земной стихии, а от чего отказаться

Гороскоп на 24 марта 2021 года – Дева

Вас могут предать союзники. Если не сделали то, что обещали – готовьтесь к денежным проблемам или ухудшению отношений с партнерами. Возможны семейные проблемы.

Гороскоп на завтра – Козерог

Союзники могут поступить непорядочно, возможно предательство. Если не хотите очень сильного обострения ситуации – идите на компромиссы.

Гороскоп на 24 марта 2021 – Телец

Жизненной энергии будет много. Можно с первой попытки справиться с делом, за которое вы возьметесь. Женщинам светит личное счастье. Мужчинам могут предложить что-то выгодное.

Чему посвятить день представителям воздушной стихии, а от чего отказаться

Гороскоп на 24 марта 2021 года – Весы

Можно сделать шаг вперед в своем развитии. Если нужно справиться с кучей проблем – подключайте близких. Вы можете стать более уверенными, обаятельными и сексуальными.

Гороскоп на завтра – Водолей

В любовной сфере возможны проблемы – могут напомнить о себе нанесенные обиды. Завершите дела, которые начали. Не рассчитывайте на фарт – он может улизнуть в любую секунду.

Гороскоп на 24 марта 2021 – Близнецы

Возможны проблемы в семье, из-за которых придется потратить значительную сумму. Удача может быть рядом. Найдите время для отдыха с семьей.

Чему посвятить день представителям огненной стихии, а от чего отказаться

Гороскоп на 24 марта 2021 года – Стрелец

Вы можете получить поддержку от людей, которых не причисляли к своим союзникам. Возможно, на работу придется потратить намного больше сил, однако результат будет того стоить.

Гороскоп на завтра – Лев

Если неправильно оцените ситуацию или поведетесь на постороннее мнение – потратите время на пустые дела. Если хотите все исправить и достичь желаемого – будьте бескомпромиссны и спокойны.

Гороскоп на 24 марта 2021 – Овен

Если не захотите прислушиваться к голосу разума и неправильно оцените ситуацию – будете заниматься пустыми делами. Вы можете быть раздражительными и несдержанными.