Гороскоп для всех на 5 марта: воплощение сна, запретные дела и сделки

Три знака Зодиака в пятницу будут финансовыми лузерами, говорится в гороскопе.
Знакам Зодиака Телец, Дева и Стрелец составлен нерадужный гороскоп на 5 марта 2021 года – это пятница и 22-й лунный день. Этим зодиакальным представителям грозит неожиданное "похудение" кошелька.
Весам в последний рабочий день недели астропрогноз запретил заниматься некоторыми делами, а Рыбам – идти на сделку с совестью, пишет supercook.ru.
Овнам спрогнозировано воплощение сна, а Водолеям сулят помощь высших сил.
Чего ожидать в пятницу воздушным знакам Зодиака
- Гороскоп на 5 марта 2021 года – Весы
Можно очиститься духовно и получить сокровенные знания. Откажитесь от быстрой езды и рискованных авантюр. Нельзя ставить подписи под документами, заниматься рубкой деревьев, рвать цветы и ставить мебель в другое место. Лучше всего провести время в храме или с близкими.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
День наиболее подходит для того, чтобы разобраться со старыми делами и планами. С самого утра кто-то может испортить вам настрой. До обеда лучше отказаться от делового общения.
- Гороскоп на 5 марта 2021 – Водолей
В делах можно полагаться не только на себя, но и на высшие силы. Ваша аура будет становиться сильнее, и вы сможете больше влиять на тех, кто вас окружает. Можно "переварить" то, что произошло в прошлом.
Чего ожидать в пятницу водным знакам Зодиака
- Гороскоп на 5 марта 2021 года – Рыбы
Не стоит идти на сделку со своей совестью. Люди, развитые духовно, могут что-то понять, однако не смогут объяснить свое открытие. Рыбам, которые получили удар, нужно побыть наедине с собой и "переварить" всю свою жизнь. Компании и алкоголь – не для вас.
- Гороскоп на завтра – Рак
Не пейте алкоголь, добавьте в рацион соки и ешьте побольше овощей. Если хотите почувствовать облегчение – постарайтесь стать ближе к своей стихии. Можно посетить бассейн или прогуляться возле водоема.
- Гороскоп на 5 марта 2021 – Скорпион
Вас может подкачать здоровье. Несмотря на то, что кризис пройдет, стоит обратиться к врачу, иначе – грозят осложнения.
Чего ожидать в пятницу земным знакам Зодиака
- Гороскоп на 5 марта 2021 года – Дева
Особенно тяжело может быть мужчинам. Жизненных сил будет очень мало, до обеда лучше не участвовать в деловых мероприятиях. Кошелек может неожиданно "похудеть".
- Гороскоп на завтра – Телец
Выгодное дело может ускользнуть из рук, и в этом не будет вашей вины. Нужно "включить" режим экономии. После обеда можно изменить семейное положение. Есть шанс познакомиться с человеком, с которым завяжутся серьезные отношения.
- Гороскоп на 5 марта 2021 – Козерог
Избегайте искушений, необоснованного риска и активного продвижения. Лучше всего побыть рядом с теми, кто вам близок. Простите обидчиков, раздавайте подарки и, если вас о чем-то попросят, помогите.
Чего ожидать в пятницу огненным знакам Зодиака
- Гороскоп на 5 марта 2021 года – Овен
Вещий сон может воплотиться в жизнь через четыре дня. До обеда можете завязывать новые отношения. Возможны разные "нежданчики".
- Гороскоп на завтра – Лев
Если у вас что-то попросили – нужно помочь. Откажитесь от агрессии, желания главенствовать, не стоит обижаться.
- Гороскоп на 5 марта 2021 – Стрелец
Возможны рабочие проколы, есть угроза "похудения" кошелька. Возможны репутационные потери. Не стоит расстраиваться – все уладится.