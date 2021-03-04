Гороскоп для всех на 5 марта: воплощение сна, запретные дела и сделки

Весам противопоказан ряд дел / Reuters

Знакам Зодиака Телец, Дева и Стрелец составлен нерадужный гороскоп на 5 марта 2021 года – это пятница и 22-й лунный день. Этим зодиакальным представителям грозит неожиданное "похудение" кошелька.

Весам в последний рабочий день недели астропрогноз запретил заниматься некоторыми делами, а Рыбам – идти на сделку с совестью, пишет supercook.ru.

Овнам спрогнозировано воплощение сна, а Водолеям сулят помощь высших сил.

Чего ожидать в пятницу воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 5 марта 2021 года – Весы

Можно очиститься духовно и получить сокровенные знания. Откажитесь от быстрой езды и рискованных авантюр. Нельзя ставить подписи под документами, заниматься рубкой деревьев, рвать цветы и ставить мебель в другое место. Лучше всего провести время в храме или с близкими.

Гороскоп на завтра – Близнецы

День наиболее подходит для того, чтобы разобраться со старыми делами и планами. С самого утра кто-то может испортить вам настрой. До обеда лучше отказаться от делового общения.

Гороскоп на 5 марта 2021 – Водолей

В делах можно полагаться не только на себя, но и на высшие силы. Ваша аура будет становиться сильнее, и вы сможете больше влиять на тех, кто вас окружает. Можно "переварить" то, что произошло в прошлом.

Чего ожидать в пятницу водным знакам Зодиака

Гороскоп на 5 марта 2021 года – Рыбы

Не стоит идти на сделку со своей совестью. Люди, развитые духовно, могут что-то понять, однако не смогут объяснить свое открытие. Рыбам, которые получили удар, нужно побыть наедине с собой и "переварить" всю свою жизнь. Компании и алкоголь – не для вас.

Гороскоп на завтра – Рак

Не пейте алкоголь, добавьте в рацион соки и ешьте побольше овощей. Если хотите почувствовать облегчение – постарайтесь стать ближе к своей стихии. Можно посетить бассейн или прогуляться возле водоема.

Гороскоп на 5 марта 2021 – Скорпион

Вас может подкачать здоровье. Несмотря на то, что кризис пройдет, стоит обратиться к врачу, иначе – грозят осложнения.

Чего ожидать в пятницу земным знакам Зодиака

Гороскоп на 5 марта 2021 года – Дева

Особенно тяжело может быть мужчинам. Жизненных сил будет очень мало, до обеда лучше не участвовать в деловых мероприятиях. Кошелек может неожиданно "похудеть".

Гороскоп на завтра – Телец

Выгодное дело может ускользнуть из рук, и в этом не будет вашей вины. Нужно "включить" режим экономии. После обеда можно изменить семейное положение. Есть шанс познакомиться с человеком, с которым завяжутся серьезные отношения.

Гороскоп на 5 марта 2021 – Козерог

Избегайте искушений, необоснованного риска и активного продвижения. Лучше всего побыть рядом с теми, кто вам близок. Простите обидчиков, раздавайте подарки и, если вас о чем-то попросят, помогите.

Чего ожидать в пятницу огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 5 марта 2021 года – Овен

Вещий сон может воплотиться в жизнь через четыре дня. До обеда можете завязывать новые отношения. Возможны разные "нежданчики".

Гороскоп на завтра – Лев

Если у вас что-то попросили – нужно помочь. Откажитесь от агрессии, желания главенствовать, не стоит обижаться.

Гороскоп на 5 марта 2021 – Стрелец

Возможны рабочие проколы, есть угроза "похудения" кошелька. Возможны репутационные потери. Не стоит расстраиваться – все уладится.