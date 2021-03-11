Гороскоп на 12 марта для всех: личные сюрпризы и виражи судьбы

Четырем знакам Зодиака прогнозируется новый роман / УНИАН

Пятница, 12 марта и 29 лунный день, в жизни ряда знаков Зодиака может ознаменоваться началом нового романа. Изменения в любовной сфере гороскоп на 12 марта 2021 года спрогнозировал Близнецам, Девам, Стрельцам и Козерогам.

Рыбам светят личные сюрпризы, а Скорпионам грозит любовное разочарование, пишет supercook.ru.

Водолеям прогнозируются виражи судьбы, а Тельцам в этот день разрешили нарушить диету.

Что ждет представителей водной стихии в 29 лунный день

Гороскоп на 12 марта 2021 года – Рыбы

На личном фронте возможны как положительные, так и негативные сюрпризы. Не бойтесь – у вас есть силы все преодолеть. Будет много сил для работы. Вам помогут внимательность и усидчивость.

Гороскоп на завтра – Рак

Могут аукнуться неприятности, которые недавно произошли. Возможно, близкие или коллеги ждут, что вы протянете им руку помощи.

Гороскоп на 12 марта 2021 – Скорпион

Вы можете разочароваться в любви. Нужно экономить деньги. Есть угроза потерь или убытков. Кошелек может "похудеть" не по вашей вине.

Что ждет представителей стихии воздух в 29 лунный день

Гороскоп на 12 марта 2021 года – Водолей

Возможны провокации и непредвиденные события. Не стоит идти туда, где будет много людей. Не встревайте в ссоры, которые вспыхнули на улице. Постарайтесь все обдумать "холодной" головой.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Бизнесменам сулят фарт – можно заниматься рискованными делами и торговлей. Возможно, придется отправиться в дальнюю дорогу. Могут "ожить" старые любовные отношения. Есть шанс закрутить новый роман.

Гороскоп на 12 марта 2021 – Весы

Если не будете отдыхать – может "накрыть" печаль. Из-за лишних эмоций могут возникнуть проблемы на любовном фронте. Акцентируйте внимание на позитиве, откажитесь от эгоизма и не будьте тщеславны.

Что ждет представителей стихии земля в 29 лунный день

Гороскоп на 12 марта 2021 года – Дева

Можно браться за рискованные дела, сделки, связанные с коммерцией. День подходит для совершения покупок. У женщин могут завязаться новые любовные отношения. Возможно, мужчинам придется разбираться с нерешенными проблемами.

Гороскоп на завтра – Телец

День подходит для активного общения – ловите знания и делитесь ими. Можно нарушить диету и выпить вина. Вам показан альтруизм. Не бойтесь пополнять круг своего общения.

Гороскоп на 12 марта 2021 – Козерог

Мужчинам лучше не участвовать в коллективных затеях, не стоит активно нагружать тело. Не стоит злоупотреблять острым и спиртным. Не включайте в рацион слишком много блюд из мяса. У женщин может завязаться новый роман. Возможно "оживление" старых отношений.

Что ждет представителей стихии огонь в 29 лунный день

Гороскоп на 12 марта 2021 года – Овен

Вам светят положительные любовные свидания. Сделайте приятность для близких – устройте праздник, но не напивайтесь и не переедайте. Возможно, женщинам придется разбираться с нерешенными проблемами.

Гороскоп на завтра для Стрельца

Можно заниматься торговлей и рисковать. Возможно, придется отправиться в дальний путь. Могут "атаковать" нерешенные проблемы. Думайте о хорошем, поставьте крест на эгоизме и тщеславии. Возможно "оживление" любовных отношений.

Гороскоп на 12 марта 2021 – Лев

Возможно, женщинам будет непросто – придется разрываться между желанием блистать в обществе и домашними делами. Мужчинам можно побаловать свою спутницу – организуйте праздник, но не пейте слишком много алкоголя и не переедайте.