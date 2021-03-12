Гороскоп на 13 марта для всех: соблазнительное знакомство и тайная корысть

Львов могут попытаться обвести вокруг пальца / Reuters

Самый негативный гороскоп на 13 марта 2021 года и 30-й лунный день – это суббота, составлен для знака Зодиака Стрелец – этих зодиакальных представителей предупредили об угрозе автокатастрофы.

Львы предупреждены, что за якобы интересными предложениями может скрываться тайная корысть, сообщает supercook.ru.

Козерогам спрогнозировали соблазнительное знакомство и предупредили, что нельзя гнать лошадей.

Какой прогноз на 30-й лунный день составлен для представителей водной стихии

Гороскоп на 13 марта 2021 года – Рыбы

Наполните рацион полезными продуктами, в частности зеленью. Лучше забыть об алкогольных напитках. Не стоит тратить деньги на дороги вещи, есть угроза материальных проблем.

Гороскоп на завтра – Рак

Можете купить что-то крупное. Если хотите с кем-то пообщаться насчет работы – проведите встречу до обеда. Заранее решите, чем наполните день.

Гороскоп на 13 марта 2021 – Скорпион

Что бы вы ни делали – проявляйте креативность. Из-за резких изменений, возможно, придется "включать" разные качества – то страстность, то хладнокровность.

Какой прогноз на 30-й лунный день составлен для представителей земной стихии

Гороскоп на 13 марта 2021 года – Козерог

Ожидайте испытаний, возможно, придется показывать свою собранность и устремленность к цели. На любовном фронте возможны иллюзии, поэтому не стоит слишком сильно спешить.

Гороскоп на завтра – Телец

Если хотели куда-то вложить деньги или что-то купить – можно не откладывать. День стоит распланировать заранее. Можете сделать что-то глобальное.

Гороскоп на 13 марта 2021 – Дева

Готовьтесь к испытаниям, возможно, придется показывать собранность и устремленность к цели. Не тратьте время на что-то неважное. Неправильные сведения могут навредить встрече, связанной с работой.

Какой прогноз на 30-й лунный день составлен для представителей огненной стихии

Гороскоп на 13 марта 2021 года – Лев

Если хотите, чтобы ваш кошелек пополнился благодаря еще какой-то деятельности, можете заняться активными поисками, однако откажитесь от предложений, которые вызывают сомнения. Возможно, благодаря вам кто-то рассчитывает тайно получить выгоду.

Гороскоп на завтра для Стрельца

Не пейте много алкоголя и не переедайте. Прислушивайтесь к интуиции и к мнению тех, кто вас окружает. Во время поездок на машине есть угроза катастроф, можно травмироваться.

Гороскоп на 13 марта 2021 – Овен

Если хотите, чтобы на протяжении дня было меньше негатива, – будьте собраны и стремитесь к цели. Не тратьте время на что-то неважное.

Какой прогноз на 30-й лунный день составлен для представителей воздушной стихии

Гороскоп на 13 марта 2021 года – Водолей

Если вы будете потакать своим слабостям – обретете много неприятностей. Не стоит доверительно относиться к предложениям, которые кажутся заманчивыми. День не подходит для авантюр.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Можно посвятить день глобальным задачам, не тратьте время на мелочи. Можете отправиться на деловые переговоры – есть шанс заполучить выгоду.

Гороскоп на 13 марта 2021 – Весы

День не подходит для глобальных задач. До обеда уровень жизненных сил будет снижаться. Возможно, "всплывет" старая задолженность.