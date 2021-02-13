Гороскоп на 14 февраля для всех: кому аукнутся любовные приключения, а кому светит прибыль

Женщины-Весы предупреждены о серьезных последствиях приключений на любовном фронте / Reuters

Гороскоп на 14 февраля 2021 года и 4-й лунный день – это будет воскресенье, предупредил женщин-Весов о серьезных последствиях любовных приключений.

Ракам астропрогноз пообещал прибыльный день, пишет supercook.ru.

Еще одному знаку – Козерог – спрогнозирована удачливость в делах.

Какое воскресенье светит представителям стихии земля

Гороскоп на 14 февраля 2021 года – Дева

Если нужно решить проблемы – можно дергать друзей, родственников и покровителей. Ваша интуиция усилится. Вы сможете лучше кого-то в чем-то убеждать. Хороший день для активного делового общения.

Гороскоп на завтра – Телец

Не рискуйте всем, что у вас есть. Стоит действовать осторожно. Перед вами могут открыться новые горизонты.

Гороскоп на 14 февраля 2021 – Козерог

Ваша интуиция станет сильнее. Вы сможете лучше в чем-то кого-то убеждать. Беритесь за дела – вам все под силу.

Какое воскресенье светит представителям стихии вода

Гороскоп на 14 февраля 2021 года – Рыбы

Мужчинам нужно разобраться с рабочими проблемами, которые давно назрели. Сделайте так, чтобы в коллективе был здоровый климат. Нельзя терять эмоциональное равновесие.

Гороскоп на завтра – Рак

Можно приобрести что-то крупное. Вы можете заключить сделку, которая принесет выгоду. Нельзя рисковать всем, что у вас есть. Можно перейти на новый пост.

Гороскоп на 14 февраля 2021 – Скорпион

Если возникла неудача – нужно покопаться в себе и там нарыть причину. Не упускайте из своих рук инициативу.

Какое воскресенье светит представителям стихии воздух

Гороскоп на 14 февраля 2021 года – Весы

День подходит для того, что поставить точки в начатых делах. Можно заниматься денежными делами – отдавать долги, одалживать у кого-то деньги. У вас может появиться "крыша". Женщинам могут серьезно аукнуться любовные приключения.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Вам могут серьезно помочь близкие люди, возможно, появится новая "крыша". Ваша обаяние будет становиться более сильным и поможет справляться с проблемами.

Гороскоп на 14 февраля 2021 – Водолей

Если возникнут неприятности – значит вы как-то прокололись в прошлом. Можете помочь близким или оживить/укрепить старые связи.

Какое воскресенье светит представителям стихии огонь

Гороскоп на 14 февраля 2021 года – Стрелец

Можете браться за рискованные дела и заключать сделки, связанные с торговлей. Энергичность и обаяние будут становиться сильнее и помогут справиться с испытаниями.

Гороскоп на завтра – Лев

Возможны проблемы в общении с теми, кто вас окружает. Излишняя прямолинейность во время общения с руководством может навредить карьере.

Гороскоп на 14 февраля 2021 – Овен

"Не выключайте" внимание во время работы с важными бумагами и в ходе операций, связанных с коммерцией. Возможны проблемы из-за недипломатичности и спешки.