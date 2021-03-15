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Гороскоп на 16 марта для всех: цепочка опасностей, рисковые покупки и новые увлечения

15 марта 2021, 09:41

Представители одного знака Зодиака могут выбросить деньги на ветер.

Одному знаку Зодиака грозит ряд опасностей
Близнецы могут столкнуться с рядом опасностей / Reuters

Самый тревожный гороскоп на 16 марта 2021 года и 4-й лунный день – это вторник – составлен для знака Зодиака Близнецы.

Близнецы после обеда могут столкнуться с рядом опасностей – несчастные случаи, травмы, оживление старых заболеваний, сообщает supercook.ru.

В астропрогнозе также говорится, что Козерогам не стоит что-то покупать – можно столкнуться с обманом или выбросить деньги на ветер.

В этот же день женщины-Водолеи могут кем-то увлечься.

Чем наполнить вторник представителям стихии огонь

  • Гороскоп на 16 марта 2021 года – Стрелец

Во время конфликтов с родными откажитесь от резких слов. Аккуратно обращайтесь с деньгами. Возможно, придется неожиданно на что-то потратиться, есть угроза потерь.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Возможно, придется понервничать из-за имущества – есть угроза ограблений, пожаров или незначительных проблем. Лучше всего посвятить время деловому и личному общению.

  • Гороскоп на 16 марта 2021 – Лев

Придется много энергии тратить на дела, а исход может разочаровать. Если планировала обратиться к руководству – день для этого не подходит. Проблемы, скорее всего, останутся нерешенными.Читайте такжеЧто нельзя делать в День весеннего равноденствия 2021: советы астролога

Чем наполнить вторник представителям стихии воздух

  • Гороскоп на 16 марта 2021 года – Весы

Постарайтесь оградить себя от тех контактов, которые не нужны. Из-за гордыни могут возникать склоки с теми, кто рядом. Постарайтесь адекватно оценивать реальность и держать себя в руках.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Можно взять под контроль страсти, реализовать то, что вы планировали, и повеселиться. Могут возникнуть проблемы с "кошельком".

  • Гороскоп на 16 марта 2021 – Водолей

Можно раскрыть свои творческие способности. Женщины почувствуют, что окружены мужским вниманием. Есть шанс кем-то увлечься.

Чем наполнить вторник представителям стихии вода

  • Гороскоп на 16 марта 2021 года – Скорпион

Если с кем-то из детей были разорваны отношения – их можно "оживить". Если хотите "выдохнуть" – приблизьтесь к своей стихии. В частности, можно сходить в баню или в бассейн или побыть возле речки.

  • Гороскоп на завтра – Рыбы

Можете активно отдохнуть или где-то попутешествовать. Время расставить точки в делах, которые уже были начаты.

  • Гороскоп на 16 марта 2021 – Рак

До обеда придется решать финансовые вопросы. Возможно, придется кому-то помочь. После обеда не стоит куда-то отправляться – посвятите время отдыху.

Чем наполнить вторник представителям стихии земля

  • Гороскоп на 16 марта 2021 года – Телец

Лучше всего посвятить день прогулкам или путешествиям. Стоит отказаться от активности в делах и не давать старт чему-то новому. Удача в любую секунду может "улизнуть".

  • Гороскоп на завтра – Козерог

Если есть возможность – как можно больше времени побудьте на природе. Из-за мясной пищи или алкоголя может ухудшиться самочувствие. Не стоит ехать на базар. Во время покупок вас могут обмануть.

  • Гороскоп на 16 марта 2021 – Дева

Если можете – проведите больше времени на свежем воздухе. Можно отдохнуть или потрудиться в коллективе. Возможен конфликт с мужем/женой.

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