Гороскоп на 17 марта для всех: запрет на компромиссы и крупные неприятности

Скорпионам грозят крупные неприятности / Reuters

В 5 лунный день – это среда и 17 марта – знакам Зодиака Козерог, Лев и Близнецы запрещено отступать.

Овнам гороскоп на 17 марта 2021 года запретил идти на компромиссы, сообщает supercook.ru.

Скорпионов астропрогноз предупредил об угрозе крупных неприятностей.

Чего ожидать в среду земным знакам Зодиака

Гороскоп на 17 марта 2021 года – Телец

Близким может понадобиться ваша денежная поддержка. Могут всплыть старые задолженности. Не общайтесь с лишними людьми. Критично относитесь к реальности.

Гороскоп на завтра – Козерог

Пути назад нет, нужно двигаться вперед. Не забывайте, что можно идти на компромиссы. Будьте последовательны и держите все под контролем. Можете обращаться к чиновникам, меценатам, активистам или начальникам.

Гороскоп на 17 марта 2021 – Дева

Светят изменения на любовном фронте. У вас будет много жизненных сил, однако самочувствие может испортиться из-за неприятной новости. Можете достать из длинного ящика старые планы и сделать их реальностью.

Чего ожидать в среду огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 17 марта 2021 года – Овен

Не отступайте. Противопоказаны компромиссы. Придется заниматься оформлением важных документов. Возможны личные встречи. Можете обращаться к чиновникам, активистам или к руководству.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Из-за высокомерия можно оказаться объектом для насмешек. Держите себя в руках – постарайтесь не сорваться во время общения с коллегами.

Гороскоп на 17 марта 2021 – Лев

Не бросайте то, что начали, если будете уверенно двигаться к цели, – достигнете успеха. Придется потратить много сил и времени на бумажную волокиту и знакомства с нужными людьми.

Чего ожидать в среду водным знакам Зодиака

Гороскоп на 17 марта 2021 года – Скорпион

Может произойти что-то очень неприятное. Есть угроза аварий, несчастных случаев, вы можете плохо себя чувствовать. Постарайтесь не потерять лицо.

Гороскоп на завтра – Рыбы

На пустом месте могут начинаться конфликты. Кошелек может немного "похудеть", и в этом не будет вашей вины. Освободитесь от ненужных "оков". Поставьте точки в вопросах, которые были открыты.

Гороскоп на 17 марта 2021 – Рак

Отношения с родными могут стать более острыми. Не рассчитывайте на чью-то помощь в делах. Нужно проявлять терпеливость.

Чего ожидать в среду воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 17 марта 2021 года – Весы

Вы можете поссориться с теми, от кого зависите в денежном плане. Если нужно что-то сделать – не рассчитывайте на то, что справитесь быстро и легко.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Не вздумайте возвращаться на прежние позиции. Отношения в семье могут стать более острыми. Будьте инициативны.

Гороскоп на 17 марта 2021 – Водолей

Если не хотите потратить жизненные силы – откажитесь от активных телодвижений на всех фронтах. Не общайтесь с людьми, которые вам не нужны.