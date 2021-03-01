Гороскоп на 2 марта для всех: обманы врага и баталии с руководством

Львы могут нарваться на ссоры с начальством / Reuters

Во второй день весны и в 18-й лунный – это вторник, 2 марта, знакам Зодиака Дева и Козерог стоит опасаться неожиданного удара в личной жизни.

Львов гороскоп на 2 марта 2021 года предупредил о нешуточной ссоре с начальством, которая может разгореться по нескольким причинам, сообщает supercook.ru.

Овнов астропрогноз предостерег об возможных проделках врагов – недоброжелатели могут пойти на обманы.

Что представителям стихии земля светит во второй день марта

Гороскоп на 2 марта 2021 года – Дева

Есть угроза неожиданного удара в личной жизни. Придется приложить много усилий, чтобы сохранить лицо. Вас могут обмануть или разочаровать. Возможны огорчения.

Гороскоп на завтра – Козерог

Возможен неожиданный удар на личном фронте. Постарайтесь вечером уделить максимум внимания детям. Не требуйте от партнера слишком много.

Гороскоп на 2 марта 2021 – Телец

Постарайтесь не вкладывать во что-то большие деньги. Не стоит много тратить. Можно активно отдохнуть или потренироваться. Следите за тем, что употребляете в пищу.

Что представителям стихии вода светит во второй день марта

Гороскоп на 2 марта 2021 года – Рыбы

Можно оживить отношения, прерванные из-за ссоры. Можно познакомиться с большим количеством интересных людей. Проявите креативность в делах.

Гороскоп на завтра – Рак

Постарайтесь как можно больше времени провести на свежем воздухе. Возможно, круг вашего общения пополнят интересные люди. Есть шанс обрести новых друзей.

Гороскоп на 2 марта 2021 – Скорпион

Природа должна быть как можно ближе. Если есть возможность, стоит посвятить время работам, связанным с благоустройством земельного участка. Круг знакомых может пополниться интересными людьми.

Что представителям стихии огонь светит во второй день марта

Гороскоп на 2 марта 2021 года – Стрелец

Вам мог присниться пророческий сон. Нужно "выключить" агрессию и отказаться от похождений. Лучше всего провести время с близкими и показать свои лучшие качества, например, щедрость души и благородность.

Гороскоп на завтра – Лев

День неблагоприятный для учебы, а также личных и деловых отношений. Из-за легкомысленности, резких слов и эмоциональных скачков есть угроза нешуточной ссоры с начальством.

Гороскоп на 2 марта 2021 – Овен

Плохой день для учебы, а также личного и делового общения. Из-за проделок недоброжелателей или огорчений на любовном фронте может испортиться настроение или самочувствие.

Что представителям стихии воздух светит во второй день марта

Гороскоп на 2 марта 2021 года – Близнецы

Не лучший день для мероприятий, в которых принимает участие много людей. Во время работы могут "нарисоваться" неожиданные преграды. Потрудитесь на совесть. Лучше находиться в тишине и простить обиды.

Гороскоп на завтра – Весы

Возможно, вы захотите пополнить круг знакомых необычными людьми или попробовать что-то новенькое. Люди, которые случайно появятся в вашей жизни, могут негативно повлиять на любовную сферу.

Гороскоп на 2 марта 2021 – Водолей

Не позвольте необдуманным словам вылетать из уст. Из-за необдуманного слова можно нажить немало неприятностей. Душевное равновесие может разрушить уйма дел, к которым придется приложить руку.