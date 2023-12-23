Гороскоп на 2024 год: астролог рассказала прогнозы для каждого знака зодиака

Астролог поделилась своими прогнозами о предстоящем году для каждого знака Зодиака.

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Гороскоп на 2024 год / коллаж: Главред, фото: pexels

2023 год подходит к концу, а 2024 уже не за горами. Согласно прогнозам для знаков зодиака новый год обещает стать кардинальным для многих людей, особенно тех, которые увлечены политикой и гуманитарными делами.

Инбаал Хонигма, знаменитый экстрасенс и астролог, поделилась своими прогнозами и раскрыла, что может ожидать каждый знак, передает Mirror.

"Плутон, правящая планета Скорпиона, возвращается к гуманитарному знаку Водолея после 240-летнего отсутствия. Те, кто родился под знаком Водолея, кто ждал своего момента, чтобы засиять, получат свой шанс. Людей, рожденных в Скорпионе, так же будут воспринимать в благоприятном свете. Они будут влиять на глобальные изменения вокруг финансовых проектов и инициатив по защите животных", - пояснил астролог. видео дня

Овен

21 марта - 19 апреля

Вы очень прямолинейный знак и не цените отвлекающие факторы или недопонимание. Сохраняйте свои ожидания на низком уровне с 1 по 25 апреля, когда Меркурий будет ретроградным в вашем знаке. Меркурий - это планета общения, которая управляет разговорами, дружбой, письмами и даже банковскими счетами. Все, что можно сказать или написать, находится под влиянием Меркурия - и в эти даты планета возвращается. Это повлияет на всех вокруг вас и создаст атмосферу стресса вокруг всего общения.

Телец

20 апреля - 20 мая

Присутствие планеты восстания урана в Тельце в течение всего года повлияет на то, чтобы ваша жизнь стала более мятежной. Для тех, кто родился под знаком Тельца, эта планета была в вашем знаке пять лет и остается там еще два года, так что это целая эра. Однако мы увидим, как Юпитер покинет Телец 25 мая после того, как провел там год, и его присутствие исчезнет. Это счастливая планета для щедрости, финансов и даже роста мышц, так что запаситесь всем этим до мая.

Близнецы

21 мая - 21 июня

Прибытие Юпитера в Близнецы 25 мая поможет вам сосредоточиться на вещах, которые вы обычно упускаете. Те, кто родился под знаком Близнецов, любят сосредотачиваться на приятном времяпрепровождении, предпочитая общение и вечеринки и уделяя меньше внимания умной жизни и экономии денег. Юпитер - это планета расширения, которая хорошо подходит для продвижения по службе, финансового роста и улучшения физической формы, поэтому она станет вашим основным продуктом на следующие 12 месяцев.

Рак

22 июня - 22 июля

Луна - ваш небесный правитель, поэтому изменения Луны и приливы влияют на ваши эмоции. В 2024 году мы испытываем две суперлуны, которые являются чрезвычайно полными месяцами и более мощными. Когда Луна ближе к Земле, ее гравитационное притяжение сильнее, а приливы больше. Это более мощное время для проявления и ожидания чудес, особенно в отношении романтики и любви. Суперлуна в Рыбах выпадает на 18 сентября 2024 года, и она влияет на любовь и мечты, а затем суперлуна в знаке Овна 17 октября 2024 года, которая благоприятствует новым начинаниям Раков.

Лев

23 июля - 22 августа

Ретроградный Меркурий во Льве повлияет на то, что вы отбросите все тщательные планы на ветер. Меркурий - планета общения, и его работа состоит в том, чтобы способствовать хорошим разговорам между людьми и плавному взаимодействию. 15 августа Меркурий возвращается в знак Льва. Он уже прошел через ваш знак между 3 и 25 июля без кардинальных изменений и подтолкнул бы вперед все вопросы коммерции. Но этот следующий визит бесполезен. С 15 по 28 августа он возвращается, что может привести к срыву некоторых согласованных планов, поэтому будьте осторожны с покупками на дом, контрактами и заявками на работу. Поскольку Лев снова становится прямым после 28 августа, все может быть отлажено до 9 сентября.

Дева

23 августа - 22 сентября

Ваша правящая планета - Меркурий, названный в честь ртутного бога общения. По этой причине ретроградный Меркурий влияет на вас сильнее. Тем более, когда ретроградный Меркурий находится в Деве, могут быть кардинальные изменения, происходящие с 4 по 14 августа. Подождите 9 сентября до 26 сентября, когда Меркурий пойдет прямо в Деве и снова станет полезен для вас.

Весы

23 сентября - 23 октября

Вы мирный и уравновешенный знак, которым управляет Венера, планета любви и красоты. Это отличная комбинация, но она может столкнуться со странной "ретроградностью" здесь и там, когда ваша планета вращается назад или другая планета возвращается в ваш знак. Невероятно, но в этом году такого не случится ни разу. Венера никогда не будет ретроградной, и ни одна другая планета не будет ретроградной в Весах. Ничто не помешает вам ставить перед собой высокие цели. Особенно примерно 25 марта, во время полнолуния в Весах, прекрасно подойдет для проявления амбиций.

Скорпион

24 октября - 21 ноября

Ваша правящая планета Плутон, которая управляет трансформацией и будет перемещаться между двумя мощными знаками, влияя на вас, когда она движется вперед и назад между материалистическим Козерогом и гуманитарным Водолеем. Когда он находится в Козероге, до 21 января и снова с 3 сентября по 19 ноября, вы сосредоточены на экономии денег и тяжелой работе. В других случаях в Водолее ваше внимание больше сосредоточено на благотворительности и волонтерстве.

Стрелец

22 ноября - 21 декабря

Период ретроградного Меркурия-это период от трех до четырех недель, который происходит примерно три раза в год. Это может повлиять на коммуникативные навыки каждого, и такие ситуации, как предложения о работе, отпуск и даже обычные электронные письма, могут пойти не так. Первый день в этом году показывает ретроградный Меркурий в Стрельце, поэтому 1 января может быть хаотичным для вас, но это нормально. Однако, когда Меркурий снова станет ретроградным в Стрельце, с 25 ноября по 15 декабря, вы должны быть готовы к большому количеству неудач и недоразумений.

Козерог

22 декабря - 19 января

В течение последних 20 лет планета в самом конце Солнечной системы, которую вообще не называли планетой, находилась в вашем знаке. Это Плутон, названный в честь богатого бога подземного мира, и ему требуется 240 лет, чтобы вернуться к каждому знаку. Если последние 20 лет были для вас немного трудными, со взлетами и падениями, поворотами и неожиданными трансформациями, это вина Плутона. Работа, которая приходит и внезапно теряется, друзья бросают дружбу, все это действия далекой планеты. Он находится в вашем знаке до 21 января, а затем снова с 3 сентября по 19 ноября, после чего оставляет вас в относительном покое на всю жизнь.

Водолей

20 января - 18 февраля

Плутон, планета возрождения, проводит около 20 лет в каждом знаке зодиака, и теперь ваша очередь. В течение прошлого года эта планета менялась между вашим знаком и вашим предшественником, Козерогом, и после 2024 года она останется здесь в течение 20 лет. Это будет в Водолее с 21 января по 3 сентября, а затем снова с 19 ноября и принесет некоторый хаос в вашу жизнь. Неожиданная реструктуризация вокруг работы, внезапно разъезжающиеся друзья и юридические документы, все благодаря Плутону.

Рыбы

19 февраля - 20 марта

Весь 2024 год Сатурн, планета ограничения, находится в вашем знаке. Сатурн-очень зрелая планета, на которую возложена задача сосредоточенности и продуктивности, но он также имеет дело с правилами и обязанностями. Как мечтательные, свободные Рыбы, которые любят жить в вашем воображении, Сатурн слишком взрослый для вас. Вы проведете год, чувствуя, что вас блокируют на каждом шагу, и это не только в этом году. С 7 марта 2023 года по 13 февраля 2026 года Сатурн обитает в Рыбах, поэтому успокойтесь с правилами и научитесь обходить ограничения.

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