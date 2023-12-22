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Китайський гороскоп на завтра 23 декабря 2023: Коню - стресс, Козе - напряжение

Лидия Неплях
22 декабря 2023, 12:34
Есть риск, что Кабан потеряет из виду свои реальные потребности.
Китайський гороскоп на завтра
Китайський гороскоп на завтра / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Better Life), freepik

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет. В отличие от западной астрологии, китайский гороскоп опирается на циклы, связанные с годами и животными. Что готовит китайский гороскоп на 23 декабря рассказываем ниже.

Китайский гороскоп на сегодня – Крыса

На этой неделе перед вами могут открыться лучшие перспективы в виде новой работы или делового предложения. Это может подтолкнуть к быстрому принятию решения. Поворотный момент в управлении деньгами может быть достигнут, если вы составите письменный план. Деньги и имущество, разделенные с другими, требуют большей ответственности и организованности.

Китайский гороскоп на сегодня – Бык

Ситуации могут заставить вас прикусить язык. Может возникнуть досадная ссора, если вы будете принимать все близко к сердцу. Существует опасность импульсивных действий. Неверное слово или поспешный поступок могут привести к серьезным сожалениям. Это прекрасный день для того, чтобы посадить сад или полюбоваться красотой природы.

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Китайский гороскоп на сегодня – Тигр

Глубокие чувства лежат близко к поверхности. Будьте терпеливы к задержкам и мелким разочарованиям. Ваши амбиции могут оказаться выше ваших способностей. Обратитесь к экспертам в новых для вас областях. На этой неделе вы можете переусердствовать с физическими упражнениями или другими видами физической активности. Сделайте паузу, если сможете, и пересмотрите долгосрочные цели.

Китайский гороскоп на сегодня – Кролик

Куда вы идете? Что вы делаете? Как вы это делаете? Вместо того чтобы думать о практических проблемах, позвольте своему внутреннему голосу взять инициативу в свои руки. Сегодняшняя энергия призывает вас выявить мечты, которые скрываются в вашем сердце. Если у вас есть поддерживающий партнер, вы поистине благословенны.

Китайский гороскоп на сегодня – Дракон

Сегодня легко стать рассеянным. Множество противоречивых сил тянут вас сразу в нескольких направлениях. Лучший способ - максимально упростить ситуацию. Отложите начало чего-либо нового. Вечер обещает быть очень веселым, если вы выберетесь с друзьями.

Китайский гороскоп на сегодня – Змея

Мероприятия в кругу семьи могут быть как позитивными, так и негативными, но сегодня они точно будут незабываемыми. Негативными они будут только в том случае, если давний конфликт зайдет в тупик. Любые другие контакты должны заряжать энергией. Это идеальное время для совместного отдыха, творческих или рабочих проектов.

Китайский гороскоп на сегодня – Лошадь

Юридические проблемы или проблемы со здоровьем могут оказать стрессовое воздействие на ваши мысли. Вы можете почувствовать, что стоите на распутье, и это может потребовать принятия решения. Как вы можете изменить свои привычки, чтобы стать более эффективным? Не избегайте трудностей. Напротив, решайте их с помощью тщательно разработанного плана.

Китайский гороскоп на сегодня – Коза

Если вы чувствуете себя напряженно в определенных отношениях, сейчас самое время начать открываться, чтобы найти лучшее понимание. Вас будут больше всего любить и уважать люди, которые вас плохо знают. Не позволяйте никому доминировать над вами из мнимого чувства превосходства.

Китайский гороскоп на сегодня – Обезьяна

Учитывайте реакцию других людей и будьте осторожны в своих словах. Чем дипломатичнее вы будете, тем лучше. Искренние предложения помощи и поддержки укрепляют доверие и создают ощущение большей близости между вами и теми, кто вам больше всего нравится. Благоприятны финансовые вопросы, путешествия и образовательные планы.

Китайский гороскоп на сегодня – Петух

Сегодняшняя энергия начинает период, удачный для любви. Вы будете чувствовать себя более эмоционально уязвимыми. Это может стать мощной возможностью для восстановления напряженных отношений. Сохраните все, что вас привлекает в отношениях, которыми вы дорожите. Остальное оставьте в прошлом. Поделитесь тем, как вам не все равно.

Китайский гороскоп на сегодня – Собака

Старайтесь не вмешиваться, если два человека не сходятся во мнениях. Тонкая грань между помощью и вмешательством. В своем стремлении довести дело до конца вы можете быть слишком властны или критичны. Отношения будут более интересными, если вам нечего доказывать.

Китайский гороскоп на сегодня – Кабан

Есть риск, что вы потеряете из виду свои реальные потребности. Если вы будете прислушиваться не к тем людям, вас могут поглотить сплетни или беспочвенные обиды. Не верьте всему, что слышите, и не позволяйте своему воображению разгуляться. Самоуважение приходит изнутри, а не из внешних мнений.

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Китайский гороскоп гороскоп на завтра
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