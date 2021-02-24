Гороскоп на 25 февраля для всех: любовное предательство и запретные покупки

Рыбам грозит любовное предательство / УНИАН

Четверг, 25 февраля и 15-й лунный день, прогнозируется тревожным для знаков Зодиака Рыбы, Весы, Близнецы и Рак. Рыб гороскоп на 25 февраля 2021 года предупредил о возможном любовном предательстве, а Весов и Близнецов – о проблемах из неоткуда.

Раки могут столкнуться с кризисом в сфере здоровья, сообщает supercook.ru.

Овнам астропрогноз посоветовал не покупать изделия из драгоценных металлов и ткани.

Какие события представителям стихии вода прогнозируются на 15-й лунный день

Гороскоп на 25 февраля 2021 года – Скорпион

Деловые шаги могу спровоцировать неприятности. Постарайтесь отказаться от радикальных решений. Если будете перенапрягаться – навредите организму.

Гороскоп на завтра – Рак

В сфере здоровья может возникнуть кризисная ситуация. Не надейтесь на то, что проблема рассосется – нужно обращаться к специалистам.

Гороскоп на 25 февраля 2021 – Рыбы

В рабочей сфере вам могут предложить помощь или новый пост – можете соглашаться. Аккуратно ведите себя в коллективе, могут оживиться скрытые недоброжелатели.

Какие события представителям стихии воздух прогнозируются на 15-й лунный день

Гороскоп на 25 февраля 2021 года – Водолей

Постарайтесь не разбрасываться словами – будьте более сдержанными. Аура, интуиция, обаяние – все это будет становиться сильнее. Если будете внимательны к собеседнику – сможете многое почерпнуть.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Проблемы могут возникать буквально из неоткуда. Присмотритесь к тому, что вы потребляете в пищу. Если сделаете день продуктивным, вечером найдете время для общения с близким человеком.

Гороскоп на 25 февраля 2021 – Весы

Возможно, из неоткуда будут возникать проблемы. Партнеры могут проявлять к вам агрессию. Вам под силу все разрулить – "включайте" юмор и дипломатичность.

Какие события представителям стихии огонь прогнозируются на 15-й лунный день

Гороскоп на 25 февраля 2021 года – Овен

Из-за особ противоположного пола возможны проблемы. Проявляйте осмотрительность во время общения. Скорее всего, вы не получите от дел того результата, на который рассчитывали.

Гороскоп на завтра – Лев

Женщины могут изменить семейное положение, блеснуть в обществе или пуститься в любовные авантюры. Мужчинам грозят серьезные конфликты из-за нежелания обуздать страсти и эмоции.

Гороскоп на 25 февраля 2021 – Стрелец

Можете смело двигаться к тому, чего хотите, вам светит фарт. Не стоит искать легкие пути. Постарайтесь не забывать о близких людях.

Какие события представителям стихии земля прогнозируются на 15-й лунный день

Гороскоп на 25 февраля 2021 года – Дева

Можете пуститься в любовные авантюры или изменить семейное положение. Не требуйте от человека, который рядом с вами, слишком много. Возможно, на любовном фронте нужно будет сделать важный шаг.

Гороскоп на завтра – Телец

Если возникли проблемы со здоровьем – не пытайтесь их загнать внутрь, обращайтесь к врачу. Рядом с бизнесменами будет находиться фарт. Судьба может предоставить какой-то шанс.

Гороскоп на 25 февраля 2021 – Козерог

В жизни могут произойти как позитивные, так и негативные серьезные изменения. Вы можете распрощаться с партнером или же обрести гармоничные отношения.