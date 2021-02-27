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Гороскоп на 28 февраля для всех: роковая роль и значительный денежный плюс

27 февраля 2021, 10:59

Представителям огненной стихии, возможно, приснится вещий сон.

Двум знакам Зодиака астропрогноз сулит серьезный денежный плюс
Двум зодиакальным представителям астропрогноз сулит серьезный денежный плюс / Reuters

В последний день марта и в 18-й лунный день знакам Зодиака Рак и Телец светит значительное пополнение бюджета.

Стрельцам гороскоп на 28 февраля 2021 года спрогнозировал возможность увидеть вещий сон, пишет supercook.ru.

В астропрогнозе также говорится, что в жизни Стрельцов новые знакомые могут сыграть роковую роль.

Чего ожидать представителям стихии огонь в 18-й лунный день

  • Гороскоп на 28 февраля 2021 года – Стрелец

Внимательно присматривайтесь к людям, которые могут войти в ваш круг общения. Возможно, роль новых знакомых в вашей жизни будет роковой. Возможно, из-за духовных поисков жизненная энергия будет растрачиваться неправильно.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Жизненной энергии будет становиться больше. Мужчинам придется отложить отдых и заняться делом. Женщинам светит приятная новость или сюрприз.

  • Гороскоп на 28 февраля 2021 – Лев

Вы наполнитесь энергией и оптимизмом. Женщинам могут что-то подарить, возможна приятная новость. Скорее всего, у мужчин не получится отдохнуть – придется сделать какую-то работу.

Чего ожидать представителям стихии воздух в 18-й лунный день

  • Гороскоп на 28 февраля 2021 года – Водолей

Выберите цель и упорно к ней двигайтесь. Можно браться за разные новые дела, не противопоказан риск.

  • Гороскоп на завтра – Весы

Если хотите отдохнуть – окружите себя друзьями. День не подходит для деловых встреч, их лучше отложить.

  • Гороскоп на 28 февраля 2021 – Близнецы

Вас могут атаковать заботы, скорее всего, днем отдохнуть вообще не получится. В вечернее время можно хорошо отдохнуть в кругу близких.

Чего ожидать представителям стихии вода в 18-й лунный день

  • Гороскоп на 28 февраля 2021 года – Рак

Вам спрогнозирован успех в любых делах, поэтому можете браться за что-то новое. Ожидается рабочий позитив. Скорее всего, работа не доставит много хлопот.

  • Гороскоп на завтра – Рыбы

Деловая активность может снизиться. Взгляните на то, что уже было сделано, и наведите порядок в бумагах. После обеда побудьте на свежем воздухе.

  • Гороскоп на 28 февраля 2021 – Скорпион

Вы заметили рост уровня жизненных сил. В личной жизни между партнерами появилась особенная близость и нежность.

Чего ожидать представителям стихии земля в 18-й лунный день

  • Гороскоп на 28 февраля 2021 года – Козерог

Если вы правильно оцените ситуацию, обзаведетесь необходимыми связями и потратите минимум усилий для достижения цели – вам светит успех. Возможно, вы начнете расти духовно.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Ваш бюджет может серьезно пополниться. Из-за конфликтов можно потратить много жизненных сил. После обеда могут неожиданно навалиться дела.

  • Гороскоп на 28 февраля 2021 – Дева

Мужчинам светит неожиданное известие или знакомство с интересным человеком. Возможно, женщинам придется исполнить какие-то обязанности.

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Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 28 февраля для всех: роковая роль и значительный денежный плюс». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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