Гороскоп на 3 декабря для всех: быстрый роман, рабочий успех и расставание с деньгами

У Скорпионов может стремительно развиваться роман / Reuters

Четверг, 3 декабря (19-20 лунный день), может принести позитив на рабочем фронте знакам Зодиака Лев и Близнец. Львам гороскоп на 3 декабря 2020 года сулит заметный деловой прорыв, а Близнецам – рабочий успех.

Скорпионам спрогнозированы изменения в любовной сфере – у них возможен стремительный роман, сообщает astrozodiac.net.

В астропрогнозе говорится, что Близнецам и Девам грозит расставание с деньгами. В этот же день Девам насулили поддержку звезд.

Что "приготовлено" на четверг представителям водной стихии

Гороскоп на 3 декабря 2020 года – Рыбы

Утро – не лучшее время для сложных дел и ответственных мероприятий, возможна проблема с коммуникацией. После обеда можно встречаться в неофициальной обстановке и налаживать контакты.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Возможно везение во многих делах, разбирайтесь с делами и не оставляйте хвосты. Можно завести знакомства с полезными людьми. Возможно начало любовной истории и стремительное продолжение.

Гороскоп на 3 декабря 2020 – Рак

Есть угроза конфликтов с близкими из-за пустяков. По здоровью могут ударить серьезные физические нагрузки. Стоит опасаться оживления старых болезней.

Что "приготовлено" на четверг представителям воздушной стихии

Гороскоп на 3 декабря 2020 года – Водолей

День может быть наполнен разными делами. Не рассчитывайте на обещанную поддержку. Если риск оправдан – вы можете на него решиться.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Возможно, из-за бытовых проблем придется расстаться с некоторой суммой. Рабочий успех светит даже тем, кто не особо усердствует.

Гороскоп на 3 декабря 2020 – Весы

Не стоит прислушиваться ко всем советам и слишком серьезно воспринимать замечания. Можно разобраться с финансовыми проблемами.

Что "приготовлено" на четверг представителям земной стихии

Гороскоп на 3 декабря 2020 года – Козерог

Не слишком сильно выкладывайтесь, иначе не хватит сил, чтобы все довести до конца. Кто-то может вам понравиться.

Гороскоп на завтра – Телец

Возможно, придется общаться со сложными людьми, держите себя в руках – тогда можно избежать конфликта. Вы можете поставить хорошие цели.

Гороскоп на 3 декабря 2020 – Дева

У вас будет поддержка звезд, благодаря ей можно достичь желаемого результата. Возможно, кошелек лишится небольшой суммы.

Что "приготовлено" на четверг представителям огненной стихии

Гороскоп на 3 декабря 2020 года – Стрелец

Стоит воплотить в жизнь обещания – не подведите людей. Могут появиться соблазны, которым будет тяжело противостоять.

Гороскоп на завтра – Лев

Придется работать в быстром темпе. Если вы не будете напрасно тратить время, то сможете сделать серьезный шаг вперед в деловой сфере.

Гороскоп на 3 декабря 2020 – Овен

Запланируйте важные мероприятия на послеобеденное время. Желаемого результата можно достичь проще, если приступить к действиям в подходящий момент – выжидайте.