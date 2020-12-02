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Гороскоп на 3 декабря для всех: быстрый роман, рабочий успех и расставание с деньгами

2 декабря 2020, 00:33

Представителям земного знака Зодиака прогнозируется поддержка звезд.

Скорпионам спрогнозирован стремительный роман – Гороскоп на завтра, гороскоп на 3 декабря 2020 года
У Скорпионов может стремительно развиваться роман / Reuters

Четверг, 3 декабря (19-20 лунный день), может принести позитив на рабочем фронте знакам Зодиака Лев и Близнец. Львам гороскоп на 3 декабря 2020 года сулит заметный деловой прорыв, а Близнецам – рабочий успех.

Скорпионам спрогнозированы изменения в любовной сфере – у них возможен стремительный роман, сообщает astrozodiac.net.

В астропрогнозе говорится, что Близнецам и Девам грозит расставание с деньгами. В этот же день Девам насулили поддержку звезд.

Что "приготовлено" на четверг представителям водной стихии

  • Гороскоп на 3 декабря 2020 года – Рыбы

Утро – не лучшее время для сложных дел и ответственных мероприятий, возможна проблема с коммуникацией. После обеда можно встречаться в неофициальной обстановке и налаживать контакты.

  • Гороскоп на завтра – Скорпион

Возможно везение во многих делах, разбирайтесь с делами и не оставляйте хвосты. Можно завести знакомства с полезными людьми. Возможно начало любовной истории и стремительное продолжение.

  • Гороскоп на 3 декабря 2020 – Рак

Есть угроза конфликтов с близкими из-за пустяков. По здоровью могут ударить серьезные физические нагрузки. Стоит опасаться оживления старых болезней.

Что "приготовлено" на четверг представителям воздушной стихии

  • Гороскоп на 3 декабря 2020 года – Водолей

День может быть наполнен разными делами. Не рассчитывайте на обещанную поддержку. Если риск оправдан – вы можете на него решиться.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Возможно, из-за бытовых проблем придется расстаться с некоторой суммой. Рабочий успех светит даже тем, кто не особо усердствует.

  • Гороскоп на 3 декабря 2020 – Весы

Не стоит прислушиваться ко всем советам и слишком серьезно воспринимать замечания. Можно разобраться с финансовыми проблемами.

Что "приготовлено" на четверг представителям земной стихии

  • Гороскоп на 3 декабря 2020 года – Козерог

Не слишком сильно выкладывайтесь, иначе не хватит сил, чтобы все довести до конца. Кто-то может вам понравиться.

  • Гороскоп на завтра – Телец

Возможно, придется общаться со сложными людьми, держите себя в руках – тогда можно избежать конфликта. Вы можете поставить хорошие цели.

  • Гороскоп на 3 декабря 2020 – Дева

У вас будет поддержка звезд, благодаря ей можно достичь желаемого результата. Возможно, кошелек лишится небольшой суммы.

Что "приготовлено" на четверг представителям огненной стихии

  • Гороскоп на 3 декабря 2020 года – Стрелец

Стоит воплотить в жизнь обещания – не подведите людей. Могут появиться соблазны, которым будет тяжело противостоять.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Придется работать в быстром темпе. Если вы не будете напрасно тратить время, то сможете сделать серьезный шаг вперед в деловой сфере.

  • Гороскоп на 3 декабря 2020 – Овен

Запланируйте важные мероприятия на послеобеденное время. Желаемого результата можно достичь проще, если приступить к действиям в подходящий момент – выжидайте.

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Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 3 декабря для всех: быстрый роман, рабочий успех и расставание с деньгами». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
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