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Гороскоп на 9 марта для всех: любовный позитив и много запретов

8 марта 2021, 10:18

Представителям земной стихии запретили подписывать бумаги.

Близнецам светит позитив в любовной сфере
Позитив в любовной сфере светит Близнецам / Reuters

Знаку Зодиака Близнецы гороскоп на 9 марта 2021 года и 26 лунный день – это вторник, спрогнозировал неожиданную любовную приятность.

Тельцам во второй половине дня грозят несчастные случаи, пишет supercook.ru.

Еще одному зодиакальному представителю – Деве – насулили много запретов. В частности, Девам запрещено подписывать документы.

Астропрогноз для представителей водной стихии на 26 лунный день

  • Гороскоп на 9 марта 2021 года – Скорпион

Вы сможете без чрезмерных усилий завершит дела. Чтобы достичь успеха, нужно будет просто "включить" качества, которые у вас есть – это усердие и добросовестность. Если у вас что-то попросят, не говорите "нет".

  • Гороскоп на завтра – Рак

Подпускайте к себе только тех людей, которые этого достойны. Ваша уверенность возрастет, поскольку вас везде будут замечать. В первой половине дня постарайтесь побольше времени провести на природе, а во второй – максимально долго побыть с родными.

  • Гороскоп на 9 марта 2021 – Рыбы

Возможно, придется перерабатывать, а из-за этого на личном фронте могут возникнуть проблемы. Не стоит отправляться в путешествия, переезжать или менять семейное положение.

Астропрогноз для представителей земной стихии на 26 лунный день

  • Гороскоп на 9 марта 2021 года – Козерог

Есть угроза денежных потерь, возможно, придется на что-то срочно потратиться. Могут прилететь нехорошие новости насчет работы или родных. Мужчинам может быть несладко.

  • Гороскоп на завтра – Телец

До обеда у вас будет даже слишком много жизненных сил, если что-то планировали – пора это воплощать в жизнь. После обеда стоит быть осторожными – есть угроза травм и несчастий. Не пейте много алкоголя.

  • Гороскоп на 9 марта 2021 – Дева

Исполняйте то, о чем вас попросят. Не будьте агрессивны. Противопоказан риск, быстрая езда и рубка деревьев. Также нельзя ставить подписи под документами, менять местами мебель и рвать цветы. Лучшее решение – побыть в кругу близких.

Астропрогноз для представителей огненной стихии на 26 лунный день

  • Гороскоп на 9 марта 2021 года – Стрелец

Возможно, вы не сможете справиться с проблемами на любовном фронте, которые неожиданно "нарисовались". Если будете пытаться повесить на кого-то свои проколы и жаловаться на судьбу – не добьетесь продвижения вперед.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Утром может воплотиться в жизнь вещий сон. В личной жизни возможен конфликт или прокол. Лучше отказаться от важных деловых шагов, например, от подписания бумаг и от встреч, поскольку есть угроза проколов и денежных потерь.

  • Гороскоп на 9 марта 2021 – Лев

Возможно, придется решать много дел. Из-за суеты или желания усидеть на двух стульях есть угроза проколов и материальных потерь.

Астропрогноз для представителей воздушной стихии на 26 лунный день

  • Гороскоп на 9 марта 2021 года – Водолей

Уровень жизненной энергии будет снижаться, поэтому могут оживиться старые болезни. Откажитесь от неоправданного риска и не перегружайте себя. Постарайтесь оставить на своих плечах минимальное количество обязанностей. Можно травмироваться электроприборами или острыми предметами. Осторожно переходите улицы.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Возможно, вы сможете решить проблемы, которые неожиданно возникли на любовном фронте. День нерадужный для бизнесменов. Ваш кошелек может "похудеть" из-за иллюзий, ошибок и склонности к потаканию себе.

  • Гороскоп на 9 марта 2021 – Весы

Если будете потакать себе и допустите ошибки – можете потерять деньги. После обеда может подкачать здоровье.

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