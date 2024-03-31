Гороскоп на апрель 2024 для Львов: подарок Вселенной и судьбоносные перемены

В апреле Венера принесет Львам хорошие новости и прибыль, свидетельствует гороскоп на месяц.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-aprel-2024-dlya-lvov-podarok-vselennoy-i-sudbonosnye-peremeny-10554353.html Ссылка скопирована

Гороскоп на апрель 2024 для Львов - работа, финансы, любовь / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2024 для Львов. Если вам интересен Таро-прогноз на второй месяц весны для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2024: Ракам - подарок, Львам - радость, Девам - успех.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, с 1 по 25 апреля Меркурий будет ретроградным в девятом доме гороскопа. В связи с этим могут поменяться даты запланированных поездок, могут быть задержки рейсов. Вы будете контактировать с кем-то издалека, из-за границы. Возможно некоторые захотят возобновить обучение или изучение иностранного языка.

6 апреля Венера входит в девятый дом гороскопа.

"Если ваше путешествие состоится, то оно будет очень приятным. Возможен курортный роман, потому что Венера — это любовь. Или вы поедете с любимым человеком, или это встреча с кем-то. В целом, Венера принесет приятные новости. Например, вы легко сдадите экзамен или какое-то решение будет принято в вашу пользу. Придет подарок, посылка из-за границы от родственников или друзей.

8 апреля - солнечное затмение и заканчивается коридор затмений.

"Солнечное затмение часто показывает судьбоносные перемены в нашей жизни. Например, вы переедете жить в другую страну, сможете получить гражданство. Что-то поменяет вашу жизнь. Может быть это какая-то работа на иностранную компанию или международные связи, или выход на какой-то глобальный уровень вашей компании, или вы станете представителем в другой стране. Очень разные варианты здесь могут быть. Само событие произойдет в течение трёх месяцев", - рассказала астролог.

"Влияние этого принятого решения и этих перемен может быть на многие годы, очень надолго, потому что затмение обычно высвечивает какие-то события в жизни, которые редко бывают. По затмениям мы женимся, выходим замуж, разводимся, переезжаем, меняем работу", - добавила астролог.

С 18 по 21 апреля будет соединение Юпитера с Ураном в вашем десятом доме гороскопа. Уран может неожиданно открыть для вас какие-то двери, а Юпитер — это всегда подарок Вселенной.

"Вы вдруг решите поменять профессию на или сменить работу на лучшую. Или вы вдруг станете популярной, известной. Сменится начальник. Будут перемены в жизни родителей. Например, вашего отца ждет повышение по службе или, наоборот, он решил закончить работу и выйти на пенсию.

"Всё, что может поменять ваш статус, вашу роль в обществе, произойдет с 18 по 21 апреля. Правда, если состоится знакомство с влиятельным человеком, то вы разочаруетесь впоследствии", - свидетельствует гороскоп на месяц.

20 апреля Солнце добавит Львам энергии, яркости. Возможно вы будете выступать, читать лекцию и т.д.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

30 апреля Венера принесет Львам хорошие новости и прибыль. Львы получат деньги за проделанную работу или получат новый прибыльный проект.

10 и 11 апреля Сатурн соединяется с Марсом. Это две совершенно две разные планеты. Сатурн очень медленный, символизирует холод, лед, выдержку, ответственность. Марс, наоборот, символизирует огонь, скорость.

"И вот они схлестнутся 10-11 числа. Нужно будет прорваться, пробить стену. Что-то как будто вспыхнет, нужно будет реагировать с холодной головой. Сочетание Сатурн-Марс – это как сочетание хирурга: холодная голова, горячее сердце. Возможно Львов ждет какая-то внеплановая операция. Но стоит помнить, что апрель - плохой месяц для плановых операций из-за ретроградного Меркурия", - добавила Анжела Перл.

Смотрите видео - Гороскоп на апрель 2024 для Львов от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред