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Гороскоп на апрель 2024: Раков ждут судьбоносные события

Анна Ярославская
31 марта 2024, 04:40
Раки могут получить неожиданную прибыль. Возможно вы проявили себя в какой-то сфере, и теперь вас как будто заметят и предложат что-то новое, сказала астролог.
Гороскоп Скорпион, Анжела Перл
Гороскоп на апрель 2024 для Раков: самые опасные и самые удачные дни / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2024 года для Раков.

Если вам интересен Таро-прогноз на второй месяц весны для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2024: Ракам - подарок, Львам - радость, Девам - успех.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, месяц начнется с ретроградного Меркурия. Планета будет двигаться в обратном направлении с 1 по 25 апреля.

"Меркурий находится 10-м доме гороскопа Раков, а это карьера, работа, бизнес, статус, положение, роль в обществе. Вот эти вопросы будут пересматриваться. Будут перемены в бизнесе, поменяются цели. Возможно вы решите сменить карьеру или профессию. У отца могут быть какие-то перемены в жизни", - спрогнозировала специалист.

6 апреля Венера входит в десятый дом гороскопа.

"Венера - это всегда хорошие новости, финансы, предложение работы, клиент, который хорошо заплатит. Возможно это будет сотрудничество, за которое вы получите деньги, или повышение на работе", - свидетельствует гороскоп на месяц.

8 апреля - солнечное затмение и заканчивается коридор затмений, который начался 25 марта.

"Это солнечное затмение обязательно откроет для вас какие-то новые двери или покажет новые возможности, или в вас включится какое-то новое желание. Вы поставите себе новую цель - например, научиться новой профессии, открыть бизнес, сменить работу или статус. У всех по-разному проиграется. Если есть какая-то сфера жизни, в которой вы свернули не туда, затмение вас поправит и направит на правильный путь, потому что затмение — это прогресс, это как корректировка нашего пути. Иногда очень судьбоносные события случаются", - рассказала Перл.

Раки окажутся в центре внимания, может случиться какое-то такое событие, после которого о вас все будут говорить.

"Смотрите внимательно, что будет происходить в районе 8 апреля. Затмение действует как минимум три месяца, поэтому оно будет у вас действовать и в апреле, и в мае, и в июне", - предупредила астролог.

С 18 по 21 апреля - соединение Юпитера с Ураном в 11-м доме гороскопа. Это сектор друзей. Уран – планета неожиданностей, а Юпитер – планета удачи, масштабирования, расширения. Ваш бизнес может вырасти. Ваше влияние в мире увеличится. Новый человек войдет в вашу жизнь. Вы станете членом организации, компании, команды, сообщества.

Кроме того, Раки могут получить неожиданную прибыль. Возможно вы уже проявили себя в какой-то сфере, и теперь вас как будто заметят и предложат что-то новое, более интересное.

"Результаты прошлых достижений дадут свои плоды. И вы уже будете собирать урожай либо финансовый, либо в виде призов, наград", - свидетельствует гороскоп на апрель для Раков.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

30 апреля Венера входит в одиннадцатый дом. Вас ждет признание, повышение репутации и деньги.

Марс и Сатурн будут соединяться 10 и 11 апреля.

"Это непростое соединение, нелегкое, потому что Сатурн все сдерживает, уменьшает, сужает, дает нагрузку, серьезность. Надо всё обдумать, нужно взять на себя ответственность, вытерпеть что-то. Но при этом Марс — это быстрая планета. Сатурн символизирует лёд, камень, холод. А Марс, наоборот, означает пламя, огонь, скорость. И вот эти две совершенно противоположные планеты соединяются. В связи с этим 10 и 11 апреля могут быть очень напряженными. Есть риск конфликта, соперничества. Поэтому на эти дни лучше не назначайте серьезные переговоры или судебный процесс, потому что все будет сложнее, чем вы думаете", - посоветовала Анжела Перл.

Смотрите видео - Гороскоп на апрель 2024 для Раков от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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