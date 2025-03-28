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Гороскоп на апрель 2025 для Близнецов: развод, прибыль и важное письмо

Анна Ярославская
28 марта 2025, 02:25
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После 13 апреля в жизни Близнецов произойдут финансовые улучшения и важные изменения в личной жизни.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на апрель 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какое влияние окажет ретроградный Меркурий на карьеру Близнецов
  • Что ожидается в отношениях и финансах после 13 апреля
  • Какие события могут произойти в период полнолуния

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2025 для Близнецов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - расставание, Близнецам - радость.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в апреле планета Близнецов Меркурий наконец-то развернется в прямое движение. Произойдет это 7 числа.

"Меркурий был ретроградный с 15 марта в десятом доме гороскопа. Все, что касается карьеры, работы, вашей репутации, статуса и достижений может задерживаться в течение первой недели апреля. Какие-то рабочие проекты или нужно будет переделывать что-то, или будут недовольные клиенты. Обычно по ретро Меркурию люди возвращают товар. Могут возвращаться старые клиенты, которых вы давно не видели, и быть новые заказы. Цели могут меняться, то есть вы что-то планировали сделать, но ретроградный Меркурий показал, что лучше сделать другим способом или отказаться от этого плана и построить новый. Может быть, какие-то решения, какие-то намерения у вас были, которые тоже могут меняться", - сказала астролог.

Всю первую неделю ждите, посоветовала Перл. Если вы хотите начать какой-то новый бизнес, зарегистрировать компанию, то стоит сделать паузу до 15 апреля, пока еще и Венера развернется.

Разворот Венеры в прямое движение состоится 13 апреля и принесет положительные изменения в отношения и финансы.

Возможно, Близнецы получат деньги, которые были одолжены или инвестированы ранее.

Также в это время могут происходить важные переговоры с коллегами или начальством, которые могут касаться как финансов, так и отношений. У вас может поменяться руководство, будут обсуждаться новые проекты.

Полнолуние, которое также произойдет 13 апреля, высветит темы любви и хобби, что может привести к новым романтическим знакомствам или важным событиям в уже существующих отношениях. Близнецы могут получить предложение руки и сердца или, наоборот, к вам придет осознание, что отношения не приносят счастья и требуют завершения.

17 апреля в Меркурий входит ваш одиннадцатый дом гороскопа, это сектор результатов. Вы получите важную информацию, письмо, посылку, документы, звонок, который вы ждали. Может быть, вас наградят чем-то или вы получите грамоту, приз. Кроме того, в жизни Близнецов появятся единомышленники.

Марс войдет в третий дом Близнецов 19 апреля, что принесет новые возможности в общении, контактах и обучении. Вы можете отправиться в поездку, будете активно общаться с родственниками и соседями.

Если ранее у вас были проблемы с деньгами или поиском работы, то после 19 апреля эти вопросы могут решиться.

Также стоит отметить, что Марс может принести конфликты с соседями или родственниками, поэтому важно быть внимательными в общении.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

27 апреля в двенадцатом доме гороскопа будет новолуние. Этот сектор связан с самопознанием, психологией и внутренней работой. В это время Близнецы могут начать заниматься саморазвитием, работать с психологом или изучать эзотерику.

Новолуние также может стать временем освобождения и очищения. Стоит сесть на диету, сделать детокс или избавиться от ненужных вещей, чтобы освободить пространство для новой энергии. Это период завершения старых дел и начала нового.

В конце месяца произойдет еще одно важное событие. Нептун будет делать аспект к Плутону, что может привести к трансформациям в мировоззрении и ценностях. В это время могут происходить изменения в окружении Близнецов.

Смотрите видео - Гороскоп на апрель 2025 для Близнецов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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